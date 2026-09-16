Volvo XC60 और XC90 के लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड का खुलासा, जानें क्या हैं फीचर्स
Volvo Cars ने यूरोप और US में अपनी नई Volvo XC60 और Volvo XC90 के लिए लंबी दूरी के प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किए हैं.
Published : September 16, 2026 at 10:56 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volvo Cars ने यूरोप और US में अपनी नई Volvo XC60 और Volvo XC90 के लिए लंबी दूरी के प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किए हैं. Volvo XC60 की इलेक्ट्रिक रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 200km तक है, जबकि Volvo XC90 की रेंज 160km तक जा सकती है.
Volvo का कहना है कि नई लंबी रेंज वाली PHEVs में मौजूदा प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल्स के मुकाबले बड़ी, फ्लोर-इंटीग्रेटेड बैटरी और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रेंज अब मौजूदा PHEV वेरिएंट्स के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा है. PHEV पावरट्रेन को माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ दिया जाएगा.
Volvo XC60 और Volvo XC90 के पावरट्रेन
XC60 को दो ट्रिम में पेश किया गया है, जिनमें T6 AWD और T8 AWD ट्रिम शामिल हैं. इसके लॉन्ग-रेंज वर्जन में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 41.2kWh बैटरी पैक और 130kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है.
यह SUV कुल मिलाकर 454bhp की पावर और 669Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है, जिससे इलेक्ट्रिक रेंज 200km और कुल रेंज 1,240km तक हो जाती है. कंपनी का दावा है कि सबसे पावरफुल स्पेक में यह 0-100km/h की स्पीड 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है.
चार्जिंग की बात करें तो, बैटरी को 16A चार्जर से चार घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. वहीं, Volvo XC90 की बात करें तो यह माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ सिंगल PHEV ट्रिम में उपलब्ध है. इसमें XC60 जैसा ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह 40km कम इलेक्ट्रिक रेंज प्रदान करता है, जो 160km तक है. कुल मिलाकर यह 1,100km तक की रेंज देती है. इसके पावर और टॉर्क के आंकड़े भी वही रहते हैं.
Volvo XC60 के एक्सटीरियर अपडेट्स
नई Volvo XC60 में PHEV पावरट्रेन ऑप्शन के अलावा एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें नई डिज़ाइन की ग्रिल, फ्रंट बंपर, बोनट, फ्रंट विंग्स और नए व्हील्स दिए गए हैं. इसमें आगे की तरफ, इसमें थॉर के हैमर मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं, जिन्हें भी फिर से डिज़ाइन किया गया है, जबकि टेलगेट, रियर LED लैंप्स और रियर बंपर में हॉरिजॉन्टल लाइनों पर ज़ोर देते हुए नई स्टाइलिंग दी गई है.
Volvo XC60 के इंटीरियर अपडेट्स
XC60 के इंटीरियर की बात करें तो इसमें रीडिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड और डोर पैनल मिलता हैं, और साथ ही वुड ट्रिम और वेंटिलेटेड नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिलती है. इस SUV में Volvo के लेटेस्ट इंफोटेनमेंट इंटरफ़ेस वाला 11.2-इंच का डिस्प्ले भी मिलती है.
अपडेटेड Volvo XC60 में एक्स्ट्रा एक्टिव सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस फ़ीचर भी मिलते हैं. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, साइकिलिस्ट अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट और 3D व्यू वाला 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं.
एक अन्य खास फीचर इसमें जोड़ा गया है, जोकि Google का Gemini AI असिस्टेंट है. यह गाड़ी में बैठे लोगों को नैचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके गाड़ी से इंटरैक्ट करने देता है, जैसे कि सफ़र की प्लानिंग, स्टॉप ढूंढना और मैसेज मैनेज करना.
Volvo XC90 के अपडेट्स
नई Volvo XC90 अपने सात-सीट लेआउट के साथ ही आती रहेगी, और सुरक्षा, कम्फर्ट और स्कैंडिनेवियाई-प्रेरित डिज़ाइन पर अपना फ़ोकस बनाए रखती है. इस SUV में प्रीमियम मटीरियल, वुड ट्रिम और नेचुरल-लाइट-फ़ोकस्ड इंटीरियर एलिमेंट मिलते हैं.
इसके अलावा, इसमें एक ऑप्शनल बोवर्स एंड विल्किंस प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि Volvo XC90 के टेक्नोलॉजी पैकेज में Google Gemini को जोड़ा गया है.
Volvo XC60 और XC90 दोनों को ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे. Volvo ने कुछ खास मार्केट में नई SUVs, जिसमें ब्लैक एडिशन वेरिएंट भी शामिल हैं, जिसके लिए ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी गई हैं, और इसका प्रोडक्शन जल्द ही शुरू किया जाएगा.