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Volvo XC60 और XC90 के लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड का खुलासा, जानें क्या हैं फीचर्स

Volvo XC60 प्लग-इन हाइब्रिड का खुलासा ( फोटो - Volvo Cars )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volvo Cars ने यूरोप और US में अपनी नई Volvo XC60 और Volvo XC90 के लिए लंबी दूरी के प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किए हैं. Volvo XC60 की इलेक्ट्रिक रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 200km तक है, जबकि Volvo XC90 की रेंज 160km तक जा सकती है. Volvo का कहना है कि नई लंबी रेंज वाली PHEVs में मौजूदा प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल्स के मुकाबले बड़ी, फ्लोर-इंटीग्रेटेड बैटरी और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रेंज अब मौजूदा PHEV वेरिएंट्स के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा है. PHEV पावरट्रेन को माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ दिया जाएगा. Volvo XC60 और Volvo XC90 के पावरट्रेन

XC60 को दो ट्रिम में पेश किया गया है, जिनमें T6 AWD और T8 AWD ट्रिम शामिल हैं. इसके लॉन्ग-रेंज वर्जन में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 41.2kWh बैटरी पैक और 130kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है. Volvo XC60 प्लग-इन हाइब्रिड का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volvo Cars) यह SUV कुल मिलाकर 454bhp की पावर और 669Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है, जिससे इलेक्ट्रिक रेंज 200km और कुल रेंज 1,240km तक हो जाती है. कंपनी का दावा है कि सबसे पावरफुल स्पेक में यह 0-100km/h की स्पीड 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है. चार्जिंग की बात करें तो, बैटरी को 16A चार्जर से चार घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. वहीं, Volvo XC90 की बात करें तो यह माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ सिंगल PHEV ट्रिम में उपलब्ध है. इसमें XC60 जैसा ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह 40km कम इलेक्ट्रिक रेंज प्रदान करता है, जो 160km तक है. कुल मिलाकर यह 1,100km तक की रेंज देती है. इसके पावर और टॉर्क के आंकड़े भी वही रहते हैं.