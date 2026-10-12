भारत में लॉन्च हुई नई Volvo EX90 एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Volvo India ने अपनी नई Volvo EX90 इलेक्ट्रिक एसयूवी को बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस एसयूवी की कीमत 1.26 करोड़ रुपये है.
Published : October 12, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo India ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसूयवी Volvo EX90 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Volvo EX90 को 1.26 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई EX90, XC90 का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प है. यह कंपनी की नई मिनिमलिस्ट डिज़ाइन फिलॉसफ़ी पर आधारित है और इसमें टेक्नोलॉजी पर केंद्रित केबिन दिया गया है.
Volvo EX90 का डिजाइन
नई Volvo EX90 के डिजाइन की बात करें तो इसे साल 2022 में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया गया था, और यह कंपनी की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनी, जिसमें SPA2 प्लैटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया.
इस कार में बंद फ्रंट ग्रिल, T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और स्प्लिट LED टेल-लैंप्स लगाए गए हैं, और इसका इसका लुक Volvo XC90 जैसा ही लगता है. यह SUV तीन-रो वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी.
Volvo EX90 का इंटीरियर
इस कार केबिन की बात करें तो इसमें सेंट्रल टचस्क्रीन, कनेक्टेड-कार फ़ंक्शंस और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. नई Volvo EX90 में 14.5-इंच की पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन है, जिसमें Google इन-बिल्ट है.
इसके साथ ही इस कार में ओवर-द-एयर अपडेट्स के लिए 5G कनेक्टिविटी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. NVIDIA कंप्यूटिंग हार्डवेयर और Qualcomm Snapdragon कॉकपिट प्लेटफ़ॉर्म इसके डिजिटल सिस्टम और ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं.
Volvo EX90 का पावरट्रेन और रेंज
भारतीय बाजार के लिए, Volvo ने नई EX90 को 106kWh की बैटरी और ट्विन मोटर AWD पावरट्रेन के साथ पेश किया है, जो 449bhp की पावर और 670Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि NEDC साइकल के तहत एक बार चार्ज करने पर यह कार 625km तक की रेंज देती है. जानकारी के अनुसार, Volvo EX90 को भारतीय टेस्ट साइकल पर भी टेस्ट किया गया है, जिसके तहत इसकी बताई गई रेंज बढ़कर 724km हो जाती है.
Volvo EX90 की चार्जिंग
नई Volvo EX90 इलेक्ट्रिक एसयूवी DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और चार्जिंग की स्पीड पावरट्रेन के हिसाब से अलग-अलग होती है. ग्लोबल स्पेसिफ़िकेशन के अनुसार, नई Volvo EX90 में 350kW तक की चार्जिंग स्पीड मिलती है.
खास स्थितियों में, बैटरी लगभग 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती हैं. चार्जिंग में लगने वाला असल समय बैटरी के तापमान, इस्तेमाल किए गए चार्जिंग इक्विपमेंट और आस-पास के माहौल जैसी बातों पर निर्भर करेगा.