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भारत में लॉन्च हुई नई Volvo EX90 एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Volvo EX90 एसयूवी हुई लॉन्च ( फोटो - Volvo India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo India ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसूयवी Volvo EX90 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Volvo EX90 को 1.26 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई EX90, XC90 का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प है. यह कंपनी की नई मिनिमलिस्ट डिज़ाइन फिलॉसफ़ी पर आधारित है और इसमें टेक्नोलॉजी पर केंद्रित केबिन दिया गया है.

Volvo EX90 का डिजाइन

नई Volvo EX90 के डिजाइन की बात करें तो इसे साल 2022 में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया गया था, और यह कंपनी की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनी, जिसमें SPA2 प्लैटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया.

नई Volvo EX90 एसयूवी का इंटीरियर (फोटो - Volvo India) इस कार में बंद फ्रंट ग्रिल, T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और स्प्लिट LED टेल-लैंप्स लगाए गए हैं, और इसका इसका लुक Volvo XC90 जैसा ही लगता है. यह SUV तीन-रो वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी. Volvo EX90 का इंटीरियर

इस कार केबिन की बात करें तो इसमें सेंट्रल टचस्क्रीन, कनेक्टेड-कार फ़ंक्शंस और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. नई Volvo EX90 में 14.5-इंच की पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन है, जिसमें Google इन-बिल्ट है. नई Volvo EX90 एसयूवी का सीटिंग लेआउट (फोटो - Volvo India)