ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई Volvo EX60 और EX60 Cross Country, मिलेगी 810 किमी तक की रेंज

Volvo ने अपनी इलेक्ट्रिक मिड-साइज़ SUV Volvo EX60 को दुनिया भर के लिए पेश कर दिया है. इसकी रेंज 810 km तक होगी.

Volvo EX60
Volvo EX60 का खुलासा (फोटो - Volvo Cars)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्वीडिश कार निर्मात कंपनी Volvo ने अपनी इलेक्ट्रिक मिड-साइज़ SUV Volvo EX60 को दुनिया भर के लिए पेश कर दिया है. यह इलेक्ट्रिक SUV कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा मिड-साइज़ SUV Volvo XC60 को रिप्लेस करेगी. इसके अलावा, Volvo EX60 के ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट की रेंज 810 km तक है, जबकि रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की रेंज 620 km तक है.

Volvo EX60 Cross Country भी हुई पेश
स्टैंडर्ड EX60 के साथ ही कंपनी ने Volvo EX60 Cross Country को भी पेश किया है, जो Cross Country लाइनअप में सबसे नई एंट्री है. Volvo EX60 Cross Country में फ्रॉस्ट ग्रीन नाम का एक नया कलर विकल्प दिया गया है, जो सिर्फ़ इसी कार के लिए है और यह दिखाता है कि Volvo Cars के डिज़ाइनर्स को स्कैंडिनेवियन प्रकृति से कितनी प्रेरणा मिलती है.

Volvo EX60
Volvo EX60 का डैशबोर्ड (फोटो - Volvo Cars)

कंपनी ने इस कार में खास व्हील्स का इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ Cross Country मॉडल में ही दिए जाएंगे, और साथ ही फ्रंट और रियर बंपर पर, और D-पिलर पर भी Cross Country ब्रांडिंग दी जाएगी. Cross Country मॉडल में स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 20mm ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा, और इसमें लगे एयर सस्पेंशन की वजह से इसे 20mm और बढ़ाने का ऑप्शन भी है. Volvo EX60 Cross Country को टॉप दो ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट, P10 और P12 में पेश किया गया है.

Volvo EX60 की बैटरी और प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की बात करें तो इन दोनों SUVs को नए SPA3 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिनमें मेगा कास्टिंग और सेल-टू-बॉडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. Volvo ने EX60 में बैटरी को सीधे कार के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया है, जिससे इसका वज़न कम होता है और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है.

Volvo EX60
Volvo EX60 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volvo Cars)

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Volvo EX60 का कार्बन फुटप्रिंट EX30 के बराबर ही है, जो काफी कम है. इसके अलावा, 400 kW फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर Volvo EX60 को 10 मिनट में 340 km तक की रेंज तक चार्ज किया जा सकता है.

Volvo EX60 को मिला AI असिस्टेंट
इसके अलावा, EX60 पहली Volvo SUV है जिसमें वॉयस कमांड के लिए Google Gemini AI असिस्टेंट इंटीग्रेट किया गया है, साथ ही इसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो यूज़र के कमांड और सवालों का तेज़ी से जवाब देता है, चाहे वह म्यूज़िक, मैप्स या कुछ और हो.

Volvo EX60
Volvo EX60 का इंटीरियर (फोटो - Volvo Cars)

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस मामले में कंपनी लंबे समय से एक पर्याय रही है, और Volvo EX60 भी सेफ्टी फीचर्स से भरी हुई है. Volvo EX60 में HuginCore लगाया गया है, जो अपने कई तरह के सेंसर के ज़रिए कार के आस-पास की दुनिया का लगातार आकलन करता है. इसके परिणाम स्वरूप, कार को अपने आस-पास के माहौल की साफ़ और सटीक समझ मिलती है.

Volvo EX60
Volvo EX60 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volvo Cars)

इस कार का प्रोडक्शन इस इस वसंत में स्वीडन में Volvo Cars की फ़ैक्ट्री में शुरू किया जाएगा, जबकि P6 और P10 वेरिएंट की कस्टमर डिलीवरी इस गर्मी में शुरू होने की उम्मीद है, और उसके तुरंत बाद P12 की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी.

संपादक की पसंद

