Volkswagen Virtus ने अक्टूबर में दर्ज किया बिक्री का रिकॉर्ड, Taigun के साथ बिके 1.6 लाख यूनिट्स

Volkswagen Virtus का सेल्स रिकॉर्ड ( फोटो - Volkswagen India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने अपनी प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus सेडान की मासिक बिक्री में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में इस कार की कुल 2,453 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है, जो लॉन्च के बाद से इसकी अब तक की सर्वोच्च बिक्री है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस मॉडल ने पिछले दो महीनों से प्रीमियम सेडान श्रेणी में 40 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त बनाए रखी है, जिससे इस सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है, जिसमें पिछले एक साल में नई दिलचस्पी देखी गई है. ये लेटेस्ट आंकड़े Volkswagen के स्थानीय पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ी उपलब्धि के साथ जुड़े हैं. Volkswagen Virtus (फोटो - Volkswagen India) कंपनी की INDIA 2.0 पहल के तहत विकसित दो उत्पादों, Volkswagen Taigun एसयूवी और Virtus सेडान की संयुक्त घरेलू बिक्री अब 1.6 लाख यूनिट्स को पार कर गई है. दोनों मॉडल MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित हैं और इनके स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. इससे पहले, Volkswagen Virtus ने भी एक और उपलब्धि हासिल की थी और देश में सबसे अधिक बिकने वाली सेडान बन गई थी.