Volkswagen Virtus ने अक्टूबर में दर्ज किया बिक्री का रिकॉर्ड, Taigun के साथ बिके 1.6 लाख यूनिट्स
Volkswagen India ने प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus सेडान की मासिक बिक्री में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. अक्टूबर 2025 में इसकी 2,453 यूनिट्स बिकीं.
Published : November 6, 2025 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने अपनी प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus सेडान की मासिक बिक्री में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में इस कार की कुल 2,453 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है, जो लॉन्च के बाद से इसकी अब तक की सर्वोच्च बिक्री है.
कंपनी ने जानकारी दी है कि इस मॉडल ने पिछले दो महीनों से प्रीमियम सेडान श्रेणी में 40 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त बनाए रखी है, जिससे इस सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है, जिसमें पिछले एक साल में नई दिलचस्पी देखी गई है. ये लेटेस्ट आंकड़े Volkswagen के स्थानीय पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ी उपलब्धि के साथ जुड़े हैं.
कंपनी की INDIA 2.0 पहल के तहत विकसित दो उत्पादों, Volkswagen Taigun एसयूवी और Virtus सेडान की संयुक्त घरेलू बिक्री अब 1.6 लाख यूनिट्स को पार कर गई है. दोनों मॉडल MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित हैं और इनके स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. इससे पहले, Volkswagen Virtus ने भी एक और उपलब्धि हासिल की थी और देश में सबसे अधिक बिकने वाली सेडान बन गई थी.
ब्रांड परफॉर्मेंस और सेगमेंट डायनामिक
बता दें कि Volkswagen Virtus उन चुनिंदा सेडान में से एक रही है, जिसने एसयूवी के बढ़ते प्रभुत्व वाले बाज़ार में लगातार अपनी जगह बनाई है. इसके योगदान और Volkswagen Taigun की लगातार बढ़ती मांग ने Volkswagen को भारत के प्रीमियम कार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद की है.
कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं में उच्च-स्तरीय वेरिएंट के प्रति बढ़ती रुचि से मुख्यधारा के प्रीमियम सेगमेंट में फ़ीचर-समृद्ध, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पेशकशों की ओर रुझान बढ़ रहा है. Volkswagen India के ब्रांड निदेशक नितिन कोहली ने इस सेडान की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए ग्राहकों की प्रशंसा की है.
उन्होंने कहा कि "Volkswagen Virtus परफॉर्मेंस, स्टाइल और सेफ्टी का मिश्रण चाहने वाले खरीदारों के लिए एक पसंदीदा कार बन गई है." उन्होंने लगभग 20 महीनों के अपने सेगमेंट नेतृत्व पर प्रकाश डाला. कोहली ने कहा कि "इस मॉडल ने एक मज़बूत पहचान बनाई है, जो भारत में Volkswagen की पिछली उत्साही-केंद्रित कारों की विरासत को दर्शाती है."
INDIA 2.0 रणनीति
Volkswagen की दो-मॉडल 2.0 लाइनअप उसकी भारत रणनीति की रीढ़ बनी हुई है. Taigun कॉम्पैक्ट-एसयूवी ग्राहकों और Virtus सेडान खरीदारों को ध्यान में रखते डिजाइन की गई है. इस पोर्टफोलियो को प्रमुख मास-प्रीमियम सेगमेंट को कवर करने के लिए तैयार किया गया है.