भारत में लॉन्च हुई नई Volkswagen Tayron एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Volkswagen India ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल-न्यू Volkswagen Tayron 3-रो SUV को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : February 19, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल-न्यू Volkswagen Tayron 3-रो SUV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.
बता दें कि इस कार को Volkswagen Tiguan के MQB Evo प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन इसका व्हीलबेस 109 mm ज़्यादा है और यह असल में बंद हो चुकी Volkswagen Tiguan Allspace की जगह लेगी. Tiguan के उलट, नई Tayron को देश में ही असेंबल किया जा रहा है, हालांकि इसे भी सिंगल R-Line स्पेक में ही पेश किया जा रहा है.
Volkswagen Tayron का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो Tayron का डिज़ाइन टिगुआन से बहुत अलग नहीं है, जिसमें एक जाना-पहचाना फ्रंट फेसिया मिलता है, जिसमें एक बंद ग्रिल के दोनों ओर स्लीक प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक चौड़े सेंट्रल एयर डैम के साथ एक अग्रेसिव फ्रंट बंपर है.
साइड प्रोफाइल की बात करें तो Tayron का बड़ा साइज़ साफ़ दिखता है, हालांकि यह Volkswagne Tiguan जैसे ही एलॉय व्हील डिज़ाइन पर चलती है. वहीं रियर सेक्शन में, डिज़ाइन फिर से Tiguan जैसा ही है, हालांकि इसके टेल लैंप्स के डिजाइन को बदला गया है.
Volkswagen Tayron का इंटीरियर
केबिन की बात करें तो यहां डिज़ाइन लेटेस्ट VW डिज़ाइन टेम्पलेट जैसा देखने को मिलता है, जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड, फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन, सेंटर कंसोल पर कम से कम फिजिकल बटन और डैशबोर्ड में अच्छे से इंटीग्रेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. Volkswagen Tiguan में सबसे बड़ा बदलाव सीटों की तीसरी लाइन का होना है.
Volkswagen Tayron के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, इस कार में आपको पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, दो डिवाइस के लिए वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और मसाजिंग फ्रंट सीट, एक बड़ा 15-इंच टचस्क्रीन और ADAS फीचर्स का पूरा सेट मिलता है.
Volkswagen Tayron का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो नई Volkswagen Tayron में Tiguan जैसा ही 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 200 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन का पावर पहियों तक 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के जरिए पहुंचाया जाता है, जिसे 4Motion ऑल-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा गया है. बाजार में इसका मुकाबला Skoda Kodiaq से होने वाला है.