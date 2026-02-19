ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Volkswagen Tayron एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Volkswagen Tayron एसयूवी हुई लॉन्च ( फोटो - Volkswagen India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल-न्यू Volkswagen Tayron 3-रो SUV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. बता दें कि इस कार को Volkswagen Tiguan के MQB Evo प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन इसका व्हीलबेस 109 mm ज़्यादा है और यह असल में बंद हो चुकी Volkswagen Tiguan Allspace की जगह लेगी. Tiguan के उलट, नई Tayron को देश में ही असेंबल किया जा रहा है, हालांकि इसे भी सिंगल R-Line स्पेक में ही पेश किया जा रहा है. Volkswagen Tayron का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो Tayron का डिज़ाइन टिगुआन से बहुत अलग नहीं है, जिसमें एक जाना-पहचाना फ्रंट फेसिया मिलता है, जिसमें एक बंद ग्रिल के दोनों ओर स्लीक प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक चौड़े सेंट्रल एयर डैम के साथ एक अग्रेसिव फ्रंट बंपर है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो Tayron का बड़ा साइज़ साफ़ दिखता है, हालांकि यह Volkswagne Tiguan जैसे ही एलॉय व्हील डिज़ाइन पर चलती है. वहीं रियर सेक्शन में, डिज़ाइन फिर से Tiguan जैसा ही है, हालांकि इसके टेल लैंप्स के डिजाइन को बदला गया है.