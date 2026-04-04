Volkswagen ने दिखाई नई Taigun Facelift की पहली झलक, 9 अप्रैल को होने वाली है लॉन्च
Volkswagen India ने नई Taigun facelift की पहली झलक दिखाई है. कंपनी ने इस कार का टीजर जारी किया है.
Published : April 4, 2026 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India भारतीय बाजार में अपनी नई Volkswagen Taigun Facelift को लॉन्च करने वाली है. कंपनी इस कार को आगामी 9 अप्रैल को भारत में उतारेगी, लेकिन इससे पहले कंपनी ने नई Taigun facelift की पहली झलक दिखाई है. इसके लिए कंपनी ने गाड़ी के साइड प्रोफ़ाइल की एक धुंधली तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की है. हालांकि, यह अकेली तस्वीर इस SUV के डिज़ाइन में किए गए कुछ बदलावों की झलक ज़रूर दिखाती है.
कार की टीज़र इमेज का एक ज़्यादा रोशन किया हुआ वर्जन उन कुछ बदलावों की झलक दिखाता है, जो इस SUV में होने वाले हैं. कार के हेडलैंप ज़्यादा पत्ती के आकार के दिखते हैं, और Tiguan और Tayron जैसी गाड़ियों के हेडलैंप जैसे ही दिखाई देते हैं, जबकि कार के सामने वाला बंपर भी नया लगता है.
साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें अलॉय व्हील को नया डिज़ाइन दिया गया है, जबकि कार के रियर प्रोफाइल में इसके टेल लैंप में नए LED लाइट गाइड डिज़ाइन दिखते हैं, लेकिन वे पिछली SUV वाले कनेक्टेड डिज़ाइन को ही बनाए रखते हैं. कार के पीछे वाले बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया जाएगा.
इंटरनेट पर सामने आई थीं कुछ तस्वीरें
इंटरनेट पर नई Taigun की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे यह पता चलता है कि इस अपडेटेड SUV का फ्रंट-एंड डिज़ाइन Volkswagen की ग्लोबल SUV के जैसा ही होने वाला है, जिसमें नए सिरे से डिज़ाइन किए गए हेडलैंप्स के बीच एक पतली ग्रिल लगी होगी.
कार के डिज़ाइन के कुछ और एलिमेंट्स की बात करें तो, इसकी कुछ ग्लोबल सिबलिंग्स (वैश्विक समकक्षों) के साथ साझा किए जाने की उम्मीद है, उनमें ग्रिल के ऊपरी किनारे पर एक LED लाइटबार और बीच में एक रोशन VW लोगो शामिल हो सकते हैं.
Volkswagen Taigun Facelift का इंटीरियर
कार में अंदर की तरफ, संभावना जताई जा रही है कि इस SUV में भी फेसलिफ़्टेड Skoda Kushaq जैसे ही अपडेट्स मिलेंगे, जिनमें एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ़ और पीछे की सीटों के लिए मसाज फ़ंक्शन भी शामिल हैं.
Volkswagen Taigun Facelift का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, नई Taigun फेसलिफ्ट में भी 1.0-लीटर TSI पेट्रोल और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि, Skoda Kushaq की तरह ही, संभावना जताई जा रही है कि 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दिया जा सकता है. पहले की तरह ही, 1.0 TSI में स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल मिलेगा, जबकि 1.5 TSI में सिर्फ़ DSG होने की उम्मीद है.