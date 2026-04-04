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Volkswagen ने दिखाई नई Taigun Facelift की पहली झलक, 9 अप्रैल को होने वाली है लॉन्च

नई Volkswagen Taigun Facelift का टीजर ( फोटो - Volkswagen India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India भारतीय बाजार में अपनी नई Volkswagen Taigun Facelift को लॉन्च करने वाली है. कंपनी इस कार को आगामी 9 अप्रैल को भारत में उतारेगी, लेकिन इससे पहले कंपनी ने नई Taigun facelift की पहली झलक दिखाई है. इसके लिए कंपनी ने गाड़ी के साइड प्रोफ़ाइल की एक धुंधली तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की है. हालांकि, यह अकेली तस्वीर इस SUV के डिज़ाइन में किए गए कुछ बदलावों की झलक ज़रूर दिखाती है. कार की टीज़र इमेज का एक ज़्यादा रोशन किया हुआ वर्जन उन कुछ बदलावों की झलक दिखाता है, जो इस SUV में होने वाले हैं. कार के हेडलैंप ज़्यादा पत्ती के आकार के दिखते हैं, और Tiguan और Tayron जैसी गाड़ियों के हेडलैंप जैसे ही दिखाई देते हैं, जबकि कार के सामने वाला बंपर भी नया लगता है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें अलॉय व्हील को नया डिज़ाइन दिया गया है, जबकि कार के रियर प्रोफाइल में इसके टेल लैंप में नए LED लाइट गाइड डिज़ाइन दिखते हैं, लेकिन वे पिछली SUV वाले कनेक्टेड डिज़ाइन को ही बनाए रखते हैं. कार के पीछे वाले बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया जाएगा.