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Volkswagen और JSW ग्रुप की नई पार्टनरशिप: भारतीय कार मार्केट में बड़ा बदलाव संभव

फॉक्सवैगन भारत में अपनी कमजोर स्थिति सुधारने के लिए JSW ग्रुप के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे लोकल उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ सकें.

Both companies will also explore ways to share vehicle platforms and increase production capacity in order to strengthen competitiveness in India.
दोनों कंपनियां वाहन प्लेटफॉर्म साझा करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रास्ते भी तलाशेंगी ताकि भारत में प्रतिस्पर्धा मजबूत हो. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 4:33 PM IST

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हैदराबाद: जर्मनी की कार कंपनी Volkswagen अब भारत में JSW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रही है. इसका मकसद भारत में कारों की रेंज बढ़ाना, ज्यादा स्थानीय सामान का इस्तेमाल करना और अपने कारखानों को मजूबत करना है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. ऐसे में जर्मनी की इस कार कंपनी यानी फॉक्सवैगन को भारत में अपने मुनाफे और कंप्टीशन दोनों को सुधारना है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सवैगन भारत में पिछले 20 से भी ज्यादा समय से कार बेच रही है. भारत में इसका स्कोडा (Skoda) ब्रांड मुख्य रूप से काम करता है, लेकिन फिर भी कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ दो प्रतिशत के करीब है. इस कंपनी को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने में दिक्कत हो रही है.

साल 2024 में भारतीय अधिकारियों ने फॉक्सवैगन से 1.4 अरब डॉलर का टैक्स मांगा था. कंपनी पर आरोप था कि उसने आयात कर (Import Tax) की चोरी की है. इस आरोप के जवाब में फॉक्सवैगन ने कहा कि उसने सभी नियमों का पालन किया है. यह मामला अभी कोर्ट में है और फैसला आना बाकी है.

क्या भारत में सुधर पाएगी फॉक्सवैगन की किस्मत

भारत के अलावा फॉक्सवैगन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव में है. इन्वेस्टर्स खर्च को कम करने के लिए कह रहे हैं. यूरोप में चाइनीज़ कार कंपनियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. चीन में मार्केट स्लो है और टैरिफ की समस्या भी बनी हुई है. इस कारण फॉक्सवैगन के लिए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भारत में मजबूत होना जरूरी हो गया है.

JSW ग्रुप की बात करें तो ये भारत में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है. यह स्टील और एनर्जी के सेक्टर में काम करता है. साल 2023 में इस ग्रुप ने कार मार्केट में भी कदम रखा और JSW MG Motor India नाम से एक संयुक्त बिजनेस बनाया. इसमें चीन की SAIC Motor भी शामिल हैं, जो MG ब्रांड्स की कारों को बेचती है.

Volkswagen भी अब इसी ग्रुप के साथ साझेदारी करने जा रही है. यह दो पक्षों वाली डील होगी. दोनों का संयुक्त नियंत्रण होगा. काम की जिम्मेदारियां साफ बांटी जाएंगी. फैसले जल्दी लेने के लिए भी खास व्यवस्था बनेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियां मिलकर स्थानीय सोर्सिंग बढ़ाएंगी, व्हीकल्स प्लेटफॉर्म शेयर करेंगी और प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ाएंगी. इससे फॉक्सवैगन भारत में अपनी कमजोर स्थिति सुधार सकती है. इसके अलावा JSW को भी कार मार्केट में एक अतिरिक्त मौका मिलेगा. हालांकि, अभी तक इस डील पर चर्चाएं चल रही है और अगर बातचीत सफल होती है तो भारतीय कार मार्केट में दोनों कंपनियों की स्थिति मजबूत हो सकती है.

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