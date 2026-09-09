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Volkswagen और JSW ग्रुप की नई पार्टनरशिप: भारतीय कार मार्केट में बड़ा बदलाव संभव

दोनों कंपनियां वाहन प्लेटफॉर्म साझा करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रास्ते भी तलाशेंगी ताकि भारत में प्रतिस्पर्धा मजबूत हो. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: जर्मनी की कार कंपनी Volkswagen अब भारत में JSW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रही है. इसका मकसद भारत में कारों की रेंज बढ़ाना, ज्यादा स्थानीय सामान का इस्तेमाल करना और अपने कारखानों को मजूबत करना है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. ऐसे में जर्मनी की इस कार कंपनी यानी फॉक्सवैगन को भारत में अपने मुनाफे और कंप्टीशन दोनों को सुधारना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सवैगन भारत में पिछले 20 से भी ज्यादा समय से कार बेच रही है. भारत में इसका स्कोडा (Skoda) ब्रांड मुख्य रूप से काम करता है, लेकिन फिर भी कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ दो प्रतिशत के करीब है. इस कंपनी को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने में दिक्कत हो रही है. साल 2024 में भारतीय अधिकारियों ने फॉक्सवैगन से 1.4 अरब डॉलर का टैक्स मांगा था. कंपनी पर आरोप था कि उसने आयात कर (Import Tax) की चोरी की है. इस आरोप के जवाब में फॉक्सवैगन ने कहा कि उसने सभी नियमों का पालन किया है. यह मामला अभी कोर्ट में है और फैसला आना बाकी है. क्या भारत में सुधर पाएगी फॉक्सवैगन की किस्मत