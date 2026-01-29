Volkswagen India साल 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी 5 नई कारें, पहली होगी Tayron R-Line
Volkswagen ने जानकारी दी है कि कंपनी साल 2026 में पांच नए मॉडल लॉन्च करने वाली है. इसमें पहला मॉडल Volkswagen Tayron R-Line होगा.
Published : January 29, 2026 at 10:28 AM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता Volkswagen ने हाल ही में अपनी नई Volkswagen Tayron R-Line का खुलासा किया है. अब Volkswagen India ने 2026 कैलेंडर वर्ष के लिए अपने आने वाले प्रोडक्ट प्लान की घोषणा की है. कंपनी ने जानकारी दी है कि वह भारतीय बाज़ार के लिए 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, जिसमें साल के हर क्वार्टर में एक लॉन्च का प्लान है. कंपनी के आने वाले मॉडल SUV, सेडान और हैचबैक बॉडी स्टाइल में होंगे, जिनका फोकस मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट पर होगा.
जानकारी के अनुसार, Tayron R-Line आने वाले मॉडल्स में से सबसे पहली होने वाली है, जो भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी. Volkswagen का प्रोडक्ट इंटरवेंशन रेगुलर लॉन्च के ज़रिए कंपनी की प्रासंगिकता और जुड़ाव बनाए रखने पर केंद्रित है. कंपनी का कहना है कि साल 2026 के लिए उसके बड़े लक्ष्य एस्पिरेशनल प्रीमियम पेशकश, बेहतर कस्टमर इंटरैक्शन और क्यूरेटेड ब्रांड अनुभवों पर केंद्रित हैं.
जहां बाकी चार मॉडलों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, वहीं Volkswagen ने कन्फर्म किया है कि हर नया मॉडल एक अलग प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करेगा. Volkswagen Tayron R-Line इस पहल को लीड करेगी और इसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाना है.
Volkswagen Tayron R-Line में क्या है खास
Volkswagen Tayron R-Line की बात करें तो यह भारत में कंपनी की फ्लैगशिप SUV के तौर पर लॉन्च की जाएगी, और इसे Tiguan R-Line से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. यह Volkswagen Tiguan Allspace के भारतीय बाजार में बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में कंपनी की वापसी है.
इस 7-सीटर SUV को MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, और इसे फाइव-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 2,789 mm का लंबा व्हीलबेस दिया गया है, जो Volkswagen Tiguan से 109 mm ज़्यादा है, ताकि तीसरी रो को जगह मिल सके.
Volkswagen Tayron R-Line में स्पोर्टी बंपर, R-Line एक्सटीरियर बैजिंग और 19-इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं. इसके केबिन में ड्राइवर की तरफ झुकी हुई 15-इंच की टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है.
इस कार में वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, मैट्रिक्स LED हेडलैंप, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और तीसरी रो को फोल्ड करने पर 850 लीटर तक का बूट स्पेस जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
इंजन की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि Volkswagen Tayron R-Line में वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो Tiguan R-Line में देखने को मिलता है. यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए 204 hp की पावर और 320 Nm का टॉर्क देता है.