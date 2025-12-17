ETV Bharat / technology

Volkswagen ID. Polo EV के स्पेसिफिकेशन का खुलासा, साल 2026 में होगा ग्लोबल डेब्यू

Volkswagen ID. Polo की बैटरी और पावर जानकारी के अनुसार ID.Polo, Volkswagen Group के MEB+ प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली EV होने वाली है, और यह एक खास आर्किटेक्चर है, जिस पर स्पोर्टी Volkswagen ID. Polo GTI को भी बनाया जाएगा. यह प्लेटफॉर्म दो बैटरी पैक ऑप्शन प्रदान करता है, जो फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देते हैं.

लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपने आने वाले मॉडल की टेक्निकल डिटेल्स का खुलासा किया है. इससे पहले म्यूनिख में IAA मोबिलिटी 2025 में दिखाए गए Volkswagen Polo EV के साथ, कंपनी की विरासत के जाने-माने नामों को इलेक्ट्रिक पावर में बदलने की शुरुआत हो रही है.

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने अपनी इलेक्ट्रिक Volkswagen ID.Polo को प्रदर्शित किया है, जिसका प्रोडक्शन साल 2026 में शुरू किया जाएगा. यह कॉम्पैक्ट EV सेगमेंट में चार नए इलेक्ट्रिक मॉडलों में से पहला होने वाला है. वुल्फ्सबर्ग स्थित ऑटो कार निर्माता अब 2026 की शुरुआत में इस कार का ग्लोबल डेब्यू कर सकती है.

यह इलेक्ट्रिक मोटर वेरिएंट के हिसाब से तीन अलग-अलग पावर आउटपुट प्रदान करती है, जिनमें 85 kW (114 bhp पावर), 99 kW (133 bhp पावर) और 155 kW (208 bhp पावर) शामिल है. वहीं GTI-बैज वाले मॉडल में यह इलेक्ट्रिक मोटर 166 kW (223 bhp) पावर प्रदान करने वाली है.

85 kW और 99 kW वर्जन में 37 kWh की हाई-वोल्टेज LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी इस्तेमाल होगी, जो 90 kW तक की स्पीड से DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा, 155 kW और 166 kW मॉडल में 52 kWh की NMC (निकल मैंगनीज कोबाल्ट) बैटरी मिलती है, जिसे 130 kW DC तक चार्ज किया जा सकता है, जिससे एक बार चार्ज करने पर 450 km तक की ड्राइविंग रेंज मिलती है.

Volkswagen ID. Polo का आकार

ID. Polo के आकार की बात करें तो यह 4,053 mm लंबी, 1,816 mm चौड़ी और 1,530 mm ऊंची होने वाली है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,600 mm रखा जाएगा, जिससे कॉम्पैक्ट साइज़ बनाए रखते हुए भी अंदर ज़्यादा स्पेस मिलता है. अब बंद हो चुकी ICE-पावर्ड Polo की तुलना में, इस EV में अंदर की लंबाई 19 mm ज़्यादा है, और चौड़ाई और हेडरूम भी बढ़ा है.

इलेक्ट्रिक Volkswagen Polo का ट्रंक वॉल्यूम 435 लीटर है, जो ICE वर्जन के 351 लीटर से 25 प्रतिशत ज़्यादा है. पीछे की सीटों को फोल्ड करके इसे 1,243 लीटर तक और बढ़ाया जा सकता है.

Volkswagen ID. Polo की कीमत

Volkswagen ID. Polo EV का प्रोडक्शन 2026 में स्पेन के मार्टोरेल में SEAT और CUPRA प्लांट में शुरू होगा. इसे 25,000 यूरो (26.74 लाख रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा, और इसे छोटी और कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में चार नए मॉडलों में से पहले मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा. इसके साथ, Volkswagen अगले साल अलग-अलग कैटेगरी में कुल छह मॉडल लॉन्च करने की अपनी बड़ी ब्रांड स्ट्रेटेजी शुरू करेगी.