साल 2026 में Volkswagen लॉन्च कर सकती है तीन कारें, जानें लिस्ट में है कौन
Volkswagen India भारतीय बाजार में साल 2026 में तीन कारें लॉन्च करने वाली है. इनमें Volkswagen Tayron, Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट और Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट हैं.
Published : December 22, 2025 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen की भारतीय डिवीजन Volkswagen India ने करीब तीन साल पहले अपनी प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus को लॉन्च किया था, वहीं Volkswagen Taigun को लॉन्च हुए, चार साल से ज़्यादा हो गए हैं. हालांकि ये दोनों मॉडल भारत में कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा लेकर आते हैं, लेकिन लॉन्च होने के बाद से इनमें कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है.
अब साल 2026 में यह बदलने वाला है, क्योंकि Volkswagen ने न सिर्फ Virtus और Taigun का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, बल्कि Volkswagen Tayron नाम की एक बिल्कुल नई SUV भी लॉन्च करने वाली है. यहां हम कंपनी के भारतीय बाजार में आने वाले मॉडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
Volkswagen Tayron
(लॉन्च: 2026 की पहली छमाही, अनुमानित कीमत: 45-50 लाख रुपये)
नई Volkswagen Tayron, कंपनी की तीन-रो वाली प्रीमियम SUV सेगमेंट में वापसी होगी, और यह Volkswagen Tiguan Allspace की जगह लेगी, जिसे कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था. इस कार को कंपनी की औरंगाबाद फैसिलिटी में CKD किट से लोकल लेवल पर असेंबल किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि कीमत के मामले में इसे Volkswagen Tiguan R-Line से नीचे रखा जाएगा.
Volkswagen Tayron में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क प्रदान करेगा. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा. नई Tayron की ज़्यादातर स्टाइलिंग Tiguan R-Line जैसी होगी, लेकिन तीसरी-रो की सीट के लिए यह थोड़ी लंबी होगी. इसके साथ ही फीचर्स भी लगभग वैसे ही होंगे.
Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट
(लॉन्चः साल 2026 के तीसरे क्वाटर में, अनुमानित कीमतः 12-19 लाख रुपये)
भारत में नई Taigun फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और हालांकि इसमें शीट मेटल के मामले में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन इसके सॉफ्ट पार्ट्स में अपडेट किए जाएंगे, साथ ही रीडिजाइन किए गए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं. इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन ही बरकरार रखे जाएंगे.
हालांकि संभावना है कि इस ने फेसलिफ्ट मॉडल में 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया जा सकता है, जिसमें अभी 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. अपडेटेड Volkswagen Taigun में पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट
(लॉन्चः साल 2026 की चौथी तिमाही, अनुमानित कीमतः 12-18 लाख रुपये)
कंपनी की तीसरी कार Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट होने वाली है, जिसमें अपडेटेड फ्रंट और रियर डिज़ाइन के साथ-साथ अलॉय व्हील्स के लिए नया डिज़ाइन दिया जा सकता है. इसका ज़्यादातर इंटीरियर और फीचर्स फेसलिफ़्टेड Volkswagen Taigun जैसे ही होंगे, जबकि ADAS एक नया फीचर हो सकता है.
इंजन विकल्पों की बात करें तो इसके ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, जिसमें 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन 7-स्पीड DSG या 6-speed मैनुअल के साथ आएगा. हालांकि, 6-स्पीड ऑटोमैटिक, जो अभी 1.0-लीटर TSI यूनिट के साथ आता है, उसकी जगह एक नया, लोकली बनाया गया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक आ सकता है.