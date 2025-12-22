ETV Bharat / technology

साल 2026 में Volkswagen लॉन्च कर सकती है तीन कारें, जानें लिस्ट में है कौन

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen की भारतीय डिवीजन Volkswagen India ने करीब तीन साल पहले अपनी प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus को लॉन्च किया था, वहीं Volkswagen Taigun को लॉन्च हुए, चार साल से ज़्यादा हो गए हैं. हालांकि ये दोनों मॉडल भारत में कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा लेकर आते हैं, लेकिन लॉन्च होने के बाद से इनमें कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है.

अब साल 2026 में यह बदलने वाला है, क्योंकि Volkswagen ने न सिर्फ Virtus और Taigun का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, बल्कि Volkswagen Tayron नाम की एक बिल्कुल नई SUV भी लॉन्च करने वाली है. यहां हम कंपनी के भारतीय बाजार में आने वाले मॉडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Volkswagen Tayron

(लॉन्च: 2026 की पहली छमाही, अनुमानित कीमत: 45-50 लाख रुपये)

नई Volkswagen Tayron, कंपनी की तीन-रो वाली प्रीमियम SUV सेगमेंट में वापसी होगी, और यह Volkswagen Tiguan Allspace की जगह लेगी, जिसे कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था. इस कार को कंपनी की औरंगाबाद फैसिलिटी में CKD किट से लोकल लेवल पर असेंबल किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि कीमत के मामले में इसे Volkswagen Tiguan R-Line से नीचे रखा जाएगा.

Volkswagen Tayron (फोटो - Volkswagen)

Volkswagen Tayron में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क प्रदान करेगा. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा. नई Tayron की ज़्यादातर स्टाइलिंग Tiguan R-Line जैसी होगी, लेकिन तीसरी-रो की सीट के लिए यह थोड़ी लंबी होगी. इसके साथ ही फीचर्स भी लगभग वैसे ही होंगे.