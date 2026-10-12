ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ नया VLF Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर, देगा 250Km तक की रेंज, जानें क्या है कीमत

नया VLF Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च ( फोटो - Instagram/motohaus.india )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी VLF India ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VLF Strada लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. यह स्कूटर दो वेरिएंट्स - City और Max - में बेचा जाएगा. जहां कंपनी ने City की कीमत 1.20 लाख रुपये रखी है, वहीं Max वेरिएंट की कीमत 1.55 लाख रुपये रखी गई है. इस स्कूटर का मुकाबला बाजार में Yamaha EC-06 और Suzuki E-Access जैसे स्कूटर्स से होने वाला है.

VLF Strada का पावरट्रेन

कंपनी ने VLF Strada में एक BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया है, जो 4.8kW की पीक पावर और 34Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है. इस स्कूटर में तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनकी स्पीड लिमिट अलग-अलग है. इसमें पहला Eco मोड है, जिसकी स्पीड 45kmph है, दूसरा City मोड है, जिसकी स्पीड 65kmph है और तीसरा Sport मोड है, जिसकी स्पीड 85kmph है.

नया VLF Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Instagram/motohaus.india) स्कूटर के City वेरिएंट की बात करें तो इसमें 2.16kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी IDC रेंज 130km तक है, वहीं Max वेरिएंट में 4.32kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी IDC रेंज 250km तक है. कंपनी ने इस स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी की सुविधा भी दी है. बताए गए चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके स्कूटर को दो घंटे से भी कम समय में चार्ज किया जा सकता है. हालांकि, साथ में दिए गए चार्जर की जानकारी के अनुसार, दोनों बैटरी को चार्ज होने में लगभग छह घंटे का समय लगता है. नया VLF Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर का TFT डिस्प्ले (फोटो - Instagram/motohaus.india)