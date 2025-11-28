ETV Bharat / technology

कोल्हापुर प्लांट में शुरू हुआ VLF Mobster 135 का प्रोडक्शन, जानें क्या है कीमत

VLF India ने शुरू में Mobster 135 को पहली 2,500 यूनिट्स के लिए 1.30 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑफ़र किया था. अक्टूबर 2025 में, कंपनी ने इस ऑफ़र को और 500 कस्टमर्स तक बढ़ा दिया, जिससे कुल शुरुआती अलॉटमेंट 3,000 यूनिट्स हो गया. इन यूनिट्स की डिलीवरी के बाद स्कूटर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा.

हैदराबाद: इटैलियन टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी VLF (Velocifero) ने भारत के लिए अपने पहले पेट्रोल चलित स्कूटर, VLF Mobster 135 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को सितंबर 2025 में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी और पहले महीने में ही इस स्कूटर की 2,500 से ज़्यादा यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. स्कूटर का प्रोडक्शन कंपनी की महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थित फैसिलिटी में किया जा रहा है, और अगले महीने से इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी.

VLF Mobster 135 का इंजन

Mobster 135 के इंजन की बात करें तो इसमें 125cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गाय है, जिसे CVT के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन 8,250 rpm पर 12.1 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 11.7 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. VLF का दावा है कि 8-लीटर फ्यूल टैंक के साथ इसकी टॉप स्पीड 100 kmph और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 46 kmpl है.

VLF Mobster 135 के फीचर्स

स्कूटर में मिलने वाले खास फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 5.0-इंच का TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. इस स्कूटर का वज़न 122 kg रखा गया है, और इसमें 1,341 mm का व्हीलबेस, 797 mm की सीट हाइट और 155 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है.

ब्रेकिंग के लिए स्कूटर में 230 mm की फ्रंट और 220 mm की रियर डिस्क दी गई है, जिसे डुअल-चैनल स्विचेबल ABS से सपोर्ट मिलता है. सस्पेंशन सेटअप में एक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. Mobster 135 में 12-इंच के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं, जिनमें फ्रंट में 120/70 और रियर में 130/70 का टायर है.