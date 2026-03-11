ETV Bharat / technology

Vivo Y51 Pro 5G भारत में लॉन्च: 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, जानें कीमत

इस फोन में 7200mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया गया है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: चीन की टेक कंपनी वीवो ने भारत में अपना एक नया लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo Y51 Pro 5G है. कंपनी ने इस फोन को मिड-रेंज प्राइज सेगमेंट में लॉन्च किया है, जिसमें बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 120Hz डिस्प्ले जैसी कई खास खूबियां दी गई है. इस फोन को आज यानी 11 मार्च से ही बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo Y51 Pro 5G में 6.75 इंच का एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 720×1570 पिक्सल है और स्क्रीन 120Hz तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है. कंपनी के मुताबिक इसमें IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है. प्रोसेसर और कैमरा परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में 4nm टेक्नोलॉजी पर आधारित MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर दिया गया है. यह ऑक्टा-कोर चिपसेट है जिसमें चार हाई-परफॉर्मेंस कोर 2.5GHz तक की स्पीड पर काम करते हैं, जबकि चार एफिशिएंसी कोर 2.0GHz की क्लॉक स्पीड पर चलते हैं. फोन में 8GB LPDDR4x RAM और अधिकतम 256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है.