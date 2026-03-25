Vivo ने भारत में लॉन्च किए दो सस्ते 5G स्मार्टफोन्स, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेंगे बढ़िया AI Features
वीवो ने भारत में दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.
Published : March 25, 2026 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपनी Y-Series को आगे बढ़ाते हुए दो नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. इनके नाम Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G है. इन दोनों फोन्स के जरिए यूज़र्स को बजट सेमगेंट में बड़ी बैटरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाला चिपसेट मिलता है. कंपनी ने इन दोनों फोन्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लॉन्च किया है, जो डेली लाइफ के कामों से लेकर हल्की मल्टीटास्किंग तक आसानी से कर सकता है.
इन दोनों स्मार्टफोन्स में सबसे खास बात इनकी बड़ी बैटरी है. कंपनी ने इस दोनों फोन्स में 6500mAh की बैटरी दी है, दोनों में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अलग-अलग है. Y21 5G में 44W फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Y11 5G 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि इन दोनों ही फोन्स में यूज़र्स को पूरे दिन का बैकअप मिल सकता है.
डिस्प्ले और ओएस
इस दोनों फोन्स का डिस्प्से स्पेसिफिकेशन्स भी एक-जैसे ही हैं. दोनों फोन्स में 6.74 इंच की HD+ LCD स्क्रीन मिलती है, जो 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इनकी स्क्रीन्स पर TUV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन भी है, जो आंखों की थकान कम करने में मदद करता है. इसके अलावा फोन्स में IP65 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के साथ-साथ मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस भी इन फोन्स को मजबूत बनाता है.
ये दोनों फोन Android 16 पर बेस्ड वीवो के द्वारा भारत में लॉन्च किए गए नए ओएस OriginOS 6 पर चलता है. ये फोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और USB-C पोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस हैं.
कैमरा सेटअप में अंतर
वीवो के इन दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप में थोड़ा अंतर है. Y21 5G का मेन कैमरा सेंसर 50MP का है, जबकि Y11 5G का मेन कैमरा सेंसर 13MP का है. दोनों में QVGA सेकंडरी सेंसर और वीडियो कॉलिंग, तथा सेल्फी के लिए 5-5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में फोटो और वीडियो के लिए नाइट, प्रोर्ट्रेट, प्रो और टाइम-लैप्स जैसे मोड उपलब्ध हैं.
|फीचर
|Vivo Y21 5G
|Vivo Y11 5G
|कीमत (शुरुआती)
|₹18,999 (4GB + 128GB)
|₹14,999 (4GB + 64GB)
|RAM विकल्प
|4GB / 6GB / 8GB
|सिर्फ 4GB
|स्टोरेज विकल्प
|128GB (सभी वेरिएंट)
|64GB / 128GB
|रियर कैमरा
|50MP मुख्य + QVGA
|13MP मुख्य + QVGA
|फास्ट चार्जिंग
|44W
|15W
|RAM/स्टोरेज
|ज्यादा RAM विकल्प (तक 8GB)
|केवल 4GB RAM
|कलर्स
|Champagne Gold, Midnight Blue
|Midnight Blue, Sunrise Gold
|अन्य फीचर्स
|समान (डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, OS)
|समान (डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, OS)
कीमत और उपलब्धता
Y21 5G की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये है, जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है. इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.
Vivo Y11 5G की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है, जिसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
- इन दोनों फोन्स पर कंपनी लॉन्च ऑफर और चुनिंदा बैंक ऑफर्स भी दे रही है.
- इन दोनों फोन्स को वीवो इंडिया की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है.
- Y21 5G चैंपेन गोल्ड और मिडनाइट ब्लू कलर में लॉन्च हुआ है.
- Y11 5G मिडनाइट ब्लू और सनराइज गोल्ड शेड्स में लॉन्च हुआ है.