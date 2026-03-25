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Vivo ने भारत में लॉन्च किए दो सस्ते 5G स्मार्टफोन्स, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेंगे बढ़िया AI Features

ये दोनों नए वीवो फोन उन युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो रोजाना इस्तेमाल में लंबी बैटरी और स्मूथ डिस्प्ले चाहते हैं. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपनी Y-Series को आगे बढ़ाते हुए दो नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. इनके नाम Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G है. इन दोनों फोन्स के जरिए यूज़र्स को बजट सेमगेंट में बड़ी बैटरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाला चिपसेट मिलता है. कंपनी ने इन दोनों फोन्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लॉन्च किया है, जो डेली लाइफ के कामों से लेकर हल्की मल्टीटास्किंग तक आसानी से कर सकता है.

इन दोनों स्मार्टफोन्स में सबसे खास बात इनकी बड़ी बैटरी है. कंपनी ने इस दोनों फोन्स में 6500mAh की बैटरी दी है, दोनों में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अलग-अलग है. Y21 5G में 44W फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Y11 5G 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि इन दोनों ही फोन्स में यूज़र्स को पूरे दिन का बैकअप मिल सकता है.

डिस्प्ले और ओएस

इस दोनों फोन्स का डिस्प्से स्पेसिफिकेशन्स भी एक-जैसे ही हैं. दोनों फोन्स में 6.74 इंच की HD+ LCD स्क्रीन मिलती है, जो 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इनकी स्क्रीन्स पर TUV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन भी है, जो आंखों की थकान कम करने में मदद करता है. इसके अलावा फोन्स में IP65 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के साथ-साथ मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस भी इन फोन्स को मजबूत बनाता है.

ये दोनों फोन Android 16 पर बेस्ड वीवो के द्वारा भारत में लॉन्च किए गए नए ओएस OriginOS 6 पर चलता है. ये फोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और USB-C पोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस हैं.