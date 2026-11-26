भारत में लॉन्च हुई नई Vivo X500 सीरीज, शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये, जानें फीचर्स
Vivo India ने भारत में अपने तीन नए स्मार्टफोन Vivo X500, Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro को लॉन्च कर दिए है.
Published : November 26, 2026 at 2:19 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo India ने भारत में अपने तीन नए स्मार्टफोन Vivo X500, Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro को लॉन्च कर दिए है. कंपनी की इस फ्लैगशिप सीरीज में Mediatek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है, और इस फोन को ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम मिलता है.
Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max के वेरिएंट और कीमत
जहां Vivo X500 Pro Max दो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन – 12GB+256GB और 12GB+512GB – में पेश किया गया है. जहां इसके 12GB+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये है, वहीं, इसके 12GB+512GB वाले वेरिएंट को 1,79,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है.
|Vivo X500 के मॉडल
|वेरिएंट
|कीमत
|X500
|12GB + 256GB
|1,19,999 रुपये
|X500 Pro
|12GB + 256GB
|1,49,999 रुपये
|X500 Pro Max
|12GB + 256GB
|1,64,999 रुपये
|12GB + 512GB
|1,79,999 रुपये
वहीं दूसरी ओर, Vivo X500 Pro को केवल एक स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन – 12GB+256GB – में पेश किया गया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1,49,999 रुपये रखी है. इसके अलावा, Vivo X500 की बात करें तो कंपनी ने इस फोन की कीमत 1,19,999 रुपये रखी है.
The anticipation was extraordinary. The experience is even more so. The #vivoX500Series is finally here. Explore the lineup. Book yours today. #vivoindia #BornToCreate https://t.co/Y4fSfRCrQN— vivo India (@Vivo_India) November 26, 2026
Vivo X500 सीरीज के स्पेसिफिकेशन
नए Vivo X500 Pro Max के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.85-इंच का LTPO डिस्प्ले मिलता है. इसका रेजोल्यूशन 1440×3168 रखा गया है और इसका रिफ्रेश रेट 1Hz से 144Hz के बीच बदलता रहता है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 4,400 से 5,000 निट्स तक है, और इसका वजन लगभग 225 से 229 ग्राम के बीच है.
वहीं दूसरी ओर, Vivo X500 Pro की बात करें तो यह ज्यादा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है. इस फोन में 6.36-इंच का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1216×2660 रखा गया है. और इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक मिलता है. कंपनी ने इस फोन का वजन लगभग 192 ग्राम रखा है.
Vivo X500 सीरीज का कैमरा सेटअप
Vivo X500 Pro और X500 Pro Max स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इन दोनों फोन में 50-मेगापिक्सल के मेन (24mm) और अल्ट्रा-वाइड (15mm) कैमरे दिए गए हैं. Zoom के लिए, X500 Pro Max में 85mm फोकल लेंथ वाला 200-मेगापिक्सल (1/1.4″) का ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा है, जो 400mm (Gen 2 Ultra) एक्सटेंडर को सपोर्ट करता है.
वहीं, दूसरी ओर Vivo X500 Pro की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 85mm फोकल लेंथ वाला 64-मेगापिक्सल का Sony LYTIA 610 टेलीफोटो सेंसर दिया गया है, जो 200mm (Gen 2) एक्सटेंडर को सपोर्ट करता है.
Vivo X500 सीरीज का बैटरी पैक
बैटरी पैक की बात करें तो Vivo X500 Pro Max में 7,800 mAh की 'BlueVolt' बैटरी इस्तेमाल की गई है. वहीं, दूसरी ओर Vivo X500 Pro में थोड़ी छोटी, 6,510 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है. इन दोनों फोन की बैटरी 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.