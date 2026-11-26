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भारत में लॉन्च हुई नई Vivo X500 सीरीज, शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई Vivo X500 सीरीज भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Vivo India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo India ने भारत में अपने तीन नए स्मार्टफोन Vivo X500, Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro को लॉन्च कर दिए है. कंपनी की इस फ्लैगशिप सीरीज में Mediatek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है, और इस फोन को ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम मिलता है.

Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max के वेरिएंट और कीमत

जहां Vivo X500 Pro Max दो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन – 12GB+256GB और 12GB+512GB – में पेश किया गया है. जहां इसके 12GB+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये है, वहीं, इसके 12GB+512GB वाले वेरिएंट को 1,79,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है.

Vivo X500 की कीमत (फोटो - Vivo India) Vivo X500 के मॉडल वेरिएंट कीमत X500 12GB + 256GB 1,19,999 रुपये X500 Pro 12GB + 256GB 1,49,999 रुपये X500 Pro Max 12GB + 256GB 1,64,999 रुपये 12GB + 512GB 1,79,999 रुपये वहीं दूसरी ओर, Vivo X500 Pro को केवल एक स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन – 12GB+256GB – में पेश किया गया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1,49,999 रुपये रखी है. इसके अलावा, Vivo X500 की बात करें तो कंपनी ने इस फोन की कीमत 1,19,999 रुपये रखी है. Vivo X500 सीरीज के स्पेसिफिकेशन

नए Vivo X500 Pro Max के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.85-इंच का LTPO डिस्प्ले मिलता है. इसका रेजोल्यूशन 1440×3168 रखा गया है और इसका रिफ्रेश रेट 1Hz से 144Hz के बीच बदलता रहता है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 4,400 से 5,000 निट्स तक है, और इसका वजन लगभग 225 से 229 ग्राम के बीच है.