Vivo X300, X300 Pro भारत में लॉन्च, Origin OS 6, 200MP कैमरा और कमाल के AI Features से लैस
वीवो ने भारत में नई फ्लैगशिप फोन Vivo X300 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसे ORIGIN OS 6 के साथ लॉन्च किया गया है.
Published : December 2, 2025 at 1:31 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 1:38 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना नई फ्लैगशिप फोन सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज का नाम Vivo X300 Seires है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Vivo X300 और Vivo X300 Pro है. इन दोनों फोन को कंपनी ने धांसू कैमरा सेटअप और कमाल के एआई फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. उससे भी खास बात है कि इस फोन के साथ कंपनी ने भारत में पहली बार अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम Origin OS 6 को भी भारत में लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन सीरीज की डिटेल्स बताते हैं.
Vivo X300 5G की कीमत
- इस फोन का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 75,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 81,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 85,999 रुपये है.
- इस फोन को कंपनी ने इलिट ब्लैक, समिट रेड और मिस्ट ब्लू कलर में लॉन्च किया है.
Vivo X300 Pro 5G की कीमत
इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है. इस कीमत में यूज़र्स को 16GB RAM और 512GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.
इस फोन को कंपनी ने ड्युन गोल्ड और इलिट ब्लैक कलर में लॉन्च किया है. इन दोनों फोन्स की प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो रही है और इसकी सेल 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगी.
Vivo X300: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
डिस्प्ले
- फोन में 6.31 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेज़ोल्यूशन 1.5K है और इसमें 120Hz तक की स्मूद रिफ्रेश रेट मिलती है.
- टच रिस्पॉन्स काफी तेज़ है, क्योंकि स्क्रीन 300Hz तक की टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है.
- HDR सपोर्ट होने की वजह से वीडियो और फोटो का कलर आउटपुट ज्यादा रिच और शार्प दिखता है.
प्रोसेसर
- डिवाइस को ताकत देने के लिए 3nm बेस्ड MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है.
- इसके साथ Pro Imaging VS1 चिप और V3 Plus इमेजिंग चिप भी जोड़ी गई है, जिससे फोटो और वीडियो प्रोसेसिंग काफी बेहतर होती है.
रैम और स्टोरेज
- मेमोरी के मामले में फोन 16GB तक की LPDDR5x Ultra RAM के साथ आता है.
- स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512GB तक का UFS 4.1 हाई-स्पीड स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है.
सॉफ्टवेयर
- यह फोन Android 16 पर चलता है, जिस पर कंपनी का नया OriginOS 6 इंटरफेस मिलता है.
- इस नए सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र्स को कई कमाल के एआई फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसकी डिटेल कंपनी ने अपने लॉन्च इवेंट में बताई है.
कैमरा सेटअप
- कैमरा सेटअप Zeiss के साथ मिलकर तैयार किया गया है.
- पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं.
- 200MP का बड़ा 1/1.14-inch HPB सेंसर OIS के साथ
- 50MP का JN1 वाइड-एंगल लेंस
- 50MP का Sony IMX885 LYT-602 टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो OIS और 3x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है.
- फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा है जो वीडियो कॉल और फोटोज़ में काफी डिटेल रखता है.
- सभी कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है.
बैटरी
- फोन में 6040mAh की बैटरी है, जो लंबा बैकअप देने के लिए बनाई गई है.
- इसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.
सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी
- सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर इस्तेमाल किया गया है, जो काफी फास्ट और सटीक काम करता है.
- कनेक्टिविटी में 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 6, GPS, NFC, OTG और USB Type-C पोर्ट तक सब कुछ मौजूद है.
अन्य खास बातें
- फोन को IP68 और IP69 जैसी प्रीमियम रेटिंग्स मिली हैं, जिससे यह पानी और धूल से अच्छी तरह सुरक्षित रहता है.
- डिवाइस की थिकनेस 7.95mm है और वजन लगभग 190 ग्राम रखा गया है.
Vivo X300 Pro: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
डिस्प्ले
- फोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED पैनल दिया गया है.
- स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन 1.5K यानी 1260×2800 पिक्सल है.
- डिस्प्ले 120Hz तक की रिफ्रेश रेट पर काम करता है और टच सैंपलिंग रेट 300Hz तक जाती है.
- स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लगभग 94.85 प्रतिशत है जो देखने में लगभग पूरा फ्रंट डिस्प्ले जैसा लगता है.
- पिक्सल डेंसिटी 452ppi है जिससे टेक्स्ट और इमेज ज्यादा क्लियर दिखते हैं.
- इसमें HDR10+ सपोर्ट मिलता है.
- SGS Low Blue Light और TUV Rheinland Flicker-Free सर्टिफिकेशन भी मौजूद है जिससे आंखों पर कम स्ट्रेन पड़ता है.
सॉफ्टवेयर
- फोन Android 16 पर चलता है.
- इसके ऊपर Vivo का OriginOS 6 इंटरफेस दिया गया है जो नया और काफी कस्टमाइज्ड अनुभव देता है.
- इस नए सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र्स को कई कमाल के एआई फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसकी डिटेल कंपनी ने अपने लॉन्च इवेंट में बताई है.
प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और बिल्ड क्वालिटी
- डिवाइस में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट लगाया गया है.
- इसमें 16GB LPDDR5X Ultra RAM मिलती है.
- स्टोरेज 512GB UFS 4.1 दी गई है.
- फ्रेम एल्युमिनियम अलॉय से तैयार किया गया है.
- फ्रंट में ग्लास और बैक पर ग्लास फाइबर का इस्तेमाल किया गया है.
कैमरा सेटअप
- पीछे तीन कैमरों का सेटअप है.
- मेन कैमरा 50MP Sony LYT-828 सेंसर है जिसे CIPA 5.5 स्थिरता रेटिंग मिली है.
- टेलीफोटो कैमरा 200MP का है जिसमें 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम मिलता है और यह भी CIPA 5.5 रेटिंग वाला है.
- तीसरा कैमरा 50MP JN1 वाइड-एंगल सेंसर है.
- फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉल्स और सेल्फीज़ में अच्छी डिटेल देता है.
Telephoto Extender Kit
- Vivo X300 Pro Zeiss के साथ मिलकर बनाए गए Telephoto Extender Kit 2.35X को सपोर्ट करता है.
- यह किट टेलीफोटो लेंस को ऑप्टिकल टेलीफोटो में कन्वर्ट कर देती है.
- इसमें USB Type-C पोर्ट के जरिए इंस्टॉलेशन होता है.
- पैकेज में लेंस, अडैप्टर रिंग, माउंटिंग पार्ट्स और फोन केस भी शामिल रहता है.
बैटरी
- इसमें 6510mAh बैटरी दी गई है.
- यह 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं.
कनेक्टिविटी
- 5G और 4G सपोर्ट मौजूद है. Wi-Fi, Bluetooth 6, GPS, A-GPS, NFC, OTG शामिल हैं.
- नेविगेशन सिस्टम के लिए BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS और NavIC सभी दिए गए हैं. USB Type-C पोर्ट भी मिलता है.
अन्य खास बातें
- डिवाइस को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है जिससे यह पानी और धूल से अच्छी तरह सुरक्षित रहता है.
- इस फोन का वजन 226 ग्राम और थिकनेस 7.99mm है.
Vivo X300 vs Vivo X300 Pro: दोनों फोन्स में अंतर
|फीचर
|Vivo X300 (प्रीमियम)
|Vivo X300 Pro (फ्लैगशिप)
|डिस्प्ले
|6.31-इंच AMOLED
|6.78-इंच LTPO AMOLED (1.5K)
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|120Hz Adaptive Dynamic
|रियर मेन कैमरा
|200MP Primary Main Camera with OIS
|50MP Sony LYT-828 with OIS
|टेलीफोटो कैमरा (मुख्य अंतर)
|50MP Periscope Telephoto
|200MP Periscope Telephoto (OIS)
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|50MP
|बैटरी
|6,040mAh
|6,510mAh
|चार्जिंग
|90W वायर्ड + 40W वायरलैस
|90W वायर्ड + 40W वायरलैस
|सॉफ्टवेयर
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 चिप्स
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 चिप्स
|ड्यूरेबिलिटी
|IP68 + IP69
|IP68 + IP69
|उपलब्ध कलर
|Summit Red, Mist Blue, Phantom Black
|Dune Brown, Phantom Black
