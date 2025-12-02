ETV Bharat / technology

Vivo X300, X300 Pro भारत में लॉन्च, Origin OS 6, 200MP कैमरा और कमाल के AI Features से लैस

इस फोन में 200MP Zesis कैमरा सेटअप दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना नई फ्लैगशिप फोन सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज का नाम Vivo X300 Seires है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Vivo X300 और Vivo X300 Pro है. इन दोनों फोन को कंपनी ने धांसू कैमरा सेटअप और कमाल के एआई फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. उससे भी खास बात है कि इस फोन के साथ कंपनी ने भारत में पहली बार अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम Origin OS 6 को भी भारत में लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन सीरीज की डिटेल्स बताते हैं.

Vivo X300 5G की कीमत

इस फोन का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 75,999 रुपये है.

इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 81,999 रुपये है.

इस फोन का तीसरा वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 85,999 रुपये है.

इस फोन को कंपनी ने इलिट ब्लैक, समिट रेड और मिस्ट ब्लू कलर में लॉन्च किया है.

Vivo X300 Pro 5G की कीमत

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है. इस कीमत में यूज़र्स को 16GB RAM और 512GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.

इस फोन को कंपनी ने ड्युन गोल्ड और इलिट ब्लैक कलर में लॉन्च किया है. इन दोनों फोन्स की प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो रही है और इसकी सेल 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगी.

Vivo X300: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

फोन में 6.31 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेज़ोल्यूशन 1.5K है और इसमें 120Hz तक की स्मूद रिफ्रेश रेट मिलती है.

टच रिस्पॉन्स काफी तेज़ है, क्योंकि स्क्रीन 300Hz तक की टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है.

HDR सपोर्ट होने की वजह से वीडियो और फोटो का कलर आउटपुट ज्यादा रिच और शार्प दिखता है.

प्रोसेसर

डिवाइस को ताकत देने के लिए 3nm बेस्ड MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है.

इसके साथ Pro Imaging VS1 चिप और V3 Plus इमेजिंग चिप भी जोड़ी गई है, जिससे फोटो और वीडियो प्रोसेसिंग काफी बेहतर होती है.

रैम और स्टोरेज