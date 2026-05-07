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Vivo X300 Ultra और X300 FE, Zeiss-ट्यून्ड रियर कैमरा और फोटोग्राफी-किट के साथ भारत में लॉन्च

ये दोनों डिवाइस 14 मई, 2026 को Vivo की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart और अधिकृत रिटेल आउटलेट्स के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे. लॉन्च ऑफ़र्स के तहत, ग्राहक Vivo X300 Ultra, Telephoto Extender Gen 2 Ultra, और Imaging Grip Kit को एक साथ बंडल के रूप में 1,95,997 रुपये में खरीद सकते हैं.

Vivo X300 Ultra and X300 FE की कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता हाई-एंड Vivo X300 Ultra, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में आता है, जिसकी कीमत 1,59,999 रुपये है. यह Eclipse Black और Victory Green कलर्स में उपलब्ध है. वहीं, Vivo X300 FE, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिनकी कीमत क्रमशः 79,999 रुपये और 89,999 रुपये है. यह Urban Olive, Noir Black और Lilac Purple शेड्स में उपलब्ध है.

इस अलावा, Vivo X300 FE एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फोटोग्राफी फीचर्स के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है. इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 12GB RAM, 512GB तक की स्टोरेज, 50MP Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा मॉड्यूल और 90W वायर्ड FlashCharge सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी दी गई है.

Vivo X300 Ultra का मुख्य फ़ोकस प्रोफ़ेशनल-लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी देने पर है. इसमें 200MP Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो 4K 120fps लॉग वीडियो फ़ुटेज कैप्चर कर सकता है. इस हैंडसेट में 144Hz 2K AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 100W वायर्ड FlashCharge सपोर्ट वाली 6,600mAh की बैटरी भी मिलती है.

हैदराबाद: Vivo ने भारत में X300 Ultra और X300 FE लॉन्च करके अपनी X300 सीरीज़ का विस्तार किया है. दोनों डिवाइस में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, IP68 और IP69 रेटिंग्स दी गई हैं, और ये Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलते हैं. इन डिवाइस को पांच साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी पैच मिलेंगे.

Vivo X300 Ultra Photographer Kit की असली कीमत 2,09,999 रुपये है. यह ध्यान देने वाली बात है कि ग्राहक Photographer Kit के आइटम अलग-अलग भी खरीद सकते हैं. 400mm Equivalent Vivo Telephoto Extender Gen 2 की कीमत 27,999 रुपये है, 200mm Equivalent Vivo Telephoto Extender Gen 2 की कीमत 15,999 रुपये है, और Vivo Imaging Grip Kit की कीमत 11,999 रुपये है.

Vivo X300 FE के लिए Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 की कीमत 15,999 रुपये है, जबकि Vivo Zeiss Telephoto Extender एक्सेसरी किट की कीमत 3,999 रुपये है.

Vivo X300 Ultra और X300 FE: एक्सेसरीज Vivo X300 Ultra मॉडल फोन और एक्सेसरीज असल प्राइस डिस्काउंट प्राइस (लॉन्च ऑफर के तहत) Vivo X300 Ultra Photographer Kit Vivo X300 Ultra 2,09,999 रुपये 1,95,997 रुपये 400mm Telephoto Extender Gen 2 200mm Telephoto Extender Gen 2 Imaging Grip Kit 400mm Telephoto Extender Gen 2 - 27,999 रुपये NA 200mm Telephoto Extender Gen 2 - 15,999 रुपये NA Imaging Grip Kit - 11,999 रुपये NA Vivo X300 FE मॉडल फोन और एक्सेसरीज असल प्राइस डिस्काउंट प्राइस (लॉन्च ऑफर के तहत) Zeiss Telephoto Extender Gen 2 - 15,999 रुपये NA Zeiss Telephoto Extender accessory kit - 3,999 रुपये NA

Vivo X300 Ultra and X300 FE के स्पेसिफिकेशन

Vivo X300 Ultra का Eclipse Black शेड 162.98mm लंबा, 76.71mm चौड़ा और 8.19mm मोटा है, और इसका वज़न 232 ग्राम है. इसका Victory Green वेरिएंट 162.98mm लंबा, 76.71mm चौड़ा और 8.49mm मोटा है, और इसका वज़न 237 ग्राम है.

इस फोन में 6.82-इंच (3168 × 1440p रिज़ॉल्यूशन) का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 4,500 nits की पीक ब्राइटनेस, P3 कलर गैमट, 510 PPI पिक्सल डेंसिटी और Q10 प्लस लाइट-एमिटिंग मटीरियल दिया गया है.

Vivo X300 Ultra: स्पेसिफिकेशन फीचर्स डीटेल्स डिस्प्ले 144Hz | 6.82-inch 2K AMOLED प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 रियर कैमरा 200MP LYTIA 901 (main) + 200MP (telephoto) + 50MP LYT818 (wide-angle) फ्रंट कैमरा 50MP बैटरी 6,600mAh चार्जिंग कैपेसिटी 100W (wired) IP रेटिंग IP68 + IP69 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) OriginOS 6 based on Android 16 OS अपडेट्स 5 years OS upgrades | 7 years security patches

इस हैंडसेट में 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 16GB LPDDR5X Ultra Pro RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है.

इसमें Zeiss-ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें Optical Image Stabilisation (OIS) के साथ 200MP LYTIA 901 मेन सेंसर, 50MP LYT818 वाइड-एंगल लेंस और OIS के साथ 200MP टेलीफ़ोटो लेंस शामिल है. इस फ़ोन में 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है.

इसमें 6,600mAh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड FlashCharge सपोर्ट के साथ आती है. Vivo X300 FE की लंबाई 150.83mm, चौड़ाई 71.76mm और मोटाई 7.99mm है. इसका वज़न 191 ग्राम है. इस हैंडसेट में 6.31-इंच (2640 × 1216p रिज़ॉल्यूशन) का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 nits की पीक ब्राइटनेस, P3 वाइड कलर गैमट, 460 PPI पिक्सल डेंसिटी और U8 लाइट-एमिटिंग मटीरियल दिया गया है.

Vivo X300 FE: स्पेसिफिकेशन फीचर्स डीटेल्स डिस्प्ले 120Hz | 6.31-inch FHD+ AMOLED प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 5 रियर कैमरा 50MP IMX921 (main) + 50MP IMX882 (telephoto) + 8MP OV08F10 (wide-angle) फ्रंट कैमरा 50MP बैटरी 6,500mAh चार्जिंग कैपेसिटी 90W (wired) IP रेटिंग IP68 + IP69 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) OriginOS 6 based on Android 16 OS अपडेट 5 years OS upgrades | 7 years security patches

यह 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आता है, जिसके साथ 12GB LPDDR5X Ultra RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. इस डिवाइस में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें Optical Image Stabilisation (OIS) के साथ 50MP IMX921 मेन सेंसर, OIS के साथ 50MP IMX882 टेलीफ़ोटो और 8MP OV08F10 वाइड-एंगल लेंस शामिल है.

इस स्मार्टफोन में 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है. इसमें 90W वायर्ड FlashCharge सपोर्ट के साथ 6,500mAh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है.