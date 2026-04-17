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Vivo X300 Ultra और X300 FE भारत में जल्द होंगे लॉन्च, 200MP वाले 2-2 कैमरों से लैस!

इस फोन को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो कंपनी ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन X300 Series को भारत में लॉन्च करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. कंपनी ने पहले ही चीन में Vivo X300 Ultra को लॉन्च कर दिया है और अब वो इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन के साथ भारत में X300 FE मॉडल को भी लॉन्च किया जाएगा, जो थोड़ा किफायती लेकिन अच्छे फीचर्स वाला होगा. दोनों फोन्स के लिए वीवो की वेबसाइट पर माइक्रोसाइट्स लाइव हो चुके हैं और फ्लिपकार्ट पर भी लैंडिंग पेज तैयार हैं. इससे बिल्कुल साफ है कि वीवो अपने इस प्रीमियम फोन को भारत में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है. X300 अल्ट्रा का डिज़ाइन चीन वाले वर्ज़न जैसा ही होगा. पीछे की तरफ गोलाकार कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है. यह फोन Zeiss के साथ ट्यून किए गए ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम के साथ आएगा. इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें नया एक्सटर्नल टेलीफोटो कन्वर्टर किट सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा. प्रोसेसर और बैटरी भी दमदार इस फोन में कंपनी एक दमदार प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट भी दे रही है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. इस फोन में 6600mAh की बैटरी भी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने का वादा करती है.