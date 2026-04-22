ETV Bharat / technology

Vivo X300 Ultra और X300 FE की लॉन्च डेट कंफर्म, जानें डिटेल्स

मॉड्यूलर कैमरा और पावरफुल फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन्स बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकते हैं और यूजर्स को आकर्षित करेंगे. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि वीवो ने आधिकारिक तौर पर अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लॉन्च की पुष्टि कर दी है. कंपनी 6 मई को भारत में X300 Series के दो नए डिवाइस पेश करने जा रही है. कंपनी अपने इस फोन्स का ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ किया है और उसके बारे में प्रमोशनल जानकारियां भी दी है, जिनसे इन स्मार्टफोन्स के कई खास फीचर्स सामने आए हैं: इस बार वीवो ने कैमरा टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर लेकर जाने की कोशिश की है. खासतौर पर इस फोन सीरीज का अल्ट्रा मॉडल में मॉड्यूलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें यूज़र्स एक्सटर्नल कैमरा एक्सेसरीज़ जोड़ सकेंगे. यह फीचर मोबाइल फोटोग्राफी को लगभग प्रोफेशनल कैमरा जैसे एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. वीवो दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले हैं, जिनके नाम - Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE है. Vivo X300 Ultra की खास बातें यह फोन हाई-एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो टॉप-लेवल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा. इसमें 6.82-inch QHD+ LTPO OLED डिस्प्ले के साथ 144Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिससे विजुअल एक्सपीरियंस शानदार रहेगा.