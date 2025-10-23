Vivo X300 Pro और X300 भारत में जल्द होंगे लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन ने किया कंफर्म
Vivo X300 और X300 Pro दोनों BIS डेटाबेस पर नजर आए हैं, जिससे इंडिया लॉन्च के कन्फर्म होने के संकेत मिल रहे हैं.
Published : October 23, 2025 at 12:30 PM IST
हैदराबाद: वीवो अपनी एक नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है. इस फोन सीरीज का नाम Vivo X300 Series है, जिसमें दो स्मार्टफोन्स - Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं. कंपनी ने इन दोनों नए फोन्स को अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब कंपनी अपने इस फोन को भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
अब इन दोनों फोन्स को भारत की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वीवो भारत में भी जल्द ही अपनी इस फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. Vivo X300 और Vivo X300 Pro को पहले UAE की TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था. अब वीवो के इन दो नए फोन्स की BIS लिस्टिंग ने कन्फर्म कर दिया कि कंपनी जल्द ही अपने इन दोनों नए फोन को भारत में लॉन्च करने वाली है. आइए हम इन दोनों फोन्स के बारे में बात करते हैं.
मॉडल नंबर और BIS Update
टेक टिप्स्टर Anvin (@ZionsAnvin) ने X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट कर बताया कि:
- Vivo X300 Pro (V2514)
- Vivo X300 (V2515)
दोनों फोन्स अब BIS डेटाबेस में लिस्ट हैं. इसका मतलब है कि कंपनी अगले कुछ हफ्तों में ऑफिशियल लॉन्च टाइम की घोषणा कर सकती है.
Vivo X300 Pro (V2514) and Vivo X300 (V2515) are both approved by the BIS certification platform in India.#Vivo #VivoX300series #VivoX300 #VivoX300Pro pic.twitter.com/THJCYA9LeT— Anvin (@ZionsAnvin) October 23, 2025
इंडिन वर्ज़न में क्या मिलेगा?
वीवो ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Vivo X300 Series के इंडियन मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मुताबिक, इन दोनों फोन्स के इंडियन वेरिएंट्स में भी लगभग वैसे फीचर्स होंगे, जो चाइनीज़ मॉडल में है. हालांकि, एक-दो छोटे एडजस्टमेंट हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर कंपनी बैटरी की क्षमताओं में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है, क्योंकि अक्सर चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी भारतीय मॉडल्स में बड़ी बैटरियों का इस्तेमाल करती हैं.
Vivo X300 Series Specifications
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.31-इंच 1.5K OLED
|चिपसेट / OS
|MediaTek Dimensity 9500, Android 16-based OriginOS 6
|रियर कैमरा
|200MP Samsung HPB (OIS) + 50MP JN1 Ultrawide + 50MP Sony LYT-602 Periscope Telephoto
|फ्रंट कैमरा
|50MP Samsung JN1
|बैटरी
|6,040mAh, 90W वायर्ड + 40W वायरलेस चार्जिंग
|अन्य फीचर्स
|Action Button, Signal Amplifier chip, Dual speakers, IP68, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2
क्या खास है X300 सीरीज़ में?
- दोनों ही फोन में same flagship-level processor दिया गया है.
- कैमरा सेटअप में 200MP periscope telephoto lens एक बड़ा हाइलाइट है.
- फ्लैगशिप-ग्रेड डिस्प्ले और 90W फास्ट चार्जिंग इसे प्रीमियम सेगमेंट में सीधा मुकाबले में लाती है.
- साथ ही, Android 16 और OriginOS 6 यूज़र एक्सपीरियंस को और स्मूद बनाएंगे.
इंडिया लॉन्च कब तक?
Vivo की लॉन्च डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन BIS लिस्टिंग के बाद ये तय है कि Vivo X300 सीरीज़ नवंबर के आख़िरी या दिसंबर की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च हो सकती है.