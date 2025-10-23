ETV Bharat / technology

Vivo X300 Pro और X300 भारत में जल्द होंगे लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन ने किया कंफर्म

BIS लिस्टिंग में दिखे Vivo X300 और X300 Pro, कंपनी जल्द इंडिया लॉन्च डेट की घोषणा कर सकती है, फीचर्स लगभग चाइनीज़ मॉडल जैसे होंगे. ( फोटो क्रेडिट: X/@sondesix )

हैदराबाद: वीवो अपनी एक नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है. इस फोन सीरीज का नाम Vivo X300 Series है, जिसमें दो स्मार्टफोन्स - Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं. कंपनी ने इन दोनों नए फोन्स को अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब कंपनी अपने इस फोन को भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

अब इन दोनों फोन्स को भारत की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वीवो भारत में भी जल्द ही अपनी इस फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. Vivo X300 और Vivo X300 Pro को पहले UAE की TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था. अब वीवो के इन दो नए फोन्स की BIS लिस्टिंग ने कन्फर्म कर दिया कि कंपनी जल्द ही अपने इन दोनों नए फोन को भारत में लॉन्च करने वाली है. आइए हम इन दोनों फोन्स के बारे में बात करते हैं.

मॉडल नंबर और BIS Update

टेक टिप्स्टर Anvin (@ZionsAnvin) ने X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट कर बताया कि:

Vivo X300 Pro (V2514)

Vivo X300 (V2515)

दोनों फोन्स अब BIS डेटाबेस में लिस्ट हैं. इसका मतलब है कि कंपनी अगले कुछ हफ्तों में ऑफिशियल लॉन्च टाइम की घोषणा कर सकती है.