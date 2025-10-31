ETV Bharat / technology

Vivo X300 सीरीज ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च, मिलता है 200 MP का Zeiss कैमरा

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपने Vivo X300 Pro और Vivo X300 स्मार्टफोन ग्लोबल बाजार में लॉन्च कर दिया है. बता दें कि Vivo X300 सीरीज को करीब दो हफ्ते पहले चीनी बाजार में लॉन्च किया गया था. इन दोनों हैंडसेट में फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर काम करते हैं.

इसके अलावा, Vivo X300 Pro और Vivo X300 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके फ्रंट में, दोनों फोन 50-मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरों के साथ आते हैं, जो होल-पंच डिस्प्ले कटआउट में सेट किए गए हैं. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Vivo X300 सीरीज़ के भारत में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Vivo X300 सीरीज की कीमत

नए Vivo X300 Pro की कीमत की बात करें तो इसे एकमात्र 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में उतारा गया है, जिसे 1,399 यूरो यानी लगभग 1,43,000 रुपये में उतारा गया है. वहीं दूसरी ओर, Vivo X300 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 1,049 यूरो यानी लगभग 1,08,000 रुपये से शुरू होती है.

वहीं, इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ़-द-लाइन विकल्प की कीमत 1,099 यूरो यानी लगभग 1,13,000 रुपये है. Vivo X300 सीरीज़ के दोनों फ़ोन 3 नवंबर से यूरोप में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. Vivo X300 Pro को ड्यून ब्राउन और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जबकि Vivo X300 को हेलो पिंक और फैंटम ब्लैक कलर में उतारा गया है.

Vivo X300 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

नये Vivo X300 Pro के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह एक डुअल-सिम हैंडसेट है, जो एंड्रॉइड 16-आधारित OriginOS6 पर चलता है. इसमें 6.78-इंच का 1,260x2,800 पिक्सल का फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक, टच सैंपलिंग रेट 300Hz तक, 1.07 बिलियन कलर्स और 452ppi पिक्सल डेंसिटी दी गई है.

यह स्क्रीन P3 कलर गैमट और HDR को सपोर्ट करती है. इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 94.85 प्रतिशत है. फ्लैगशिप Vivo X300 Pro में ऑक्टा-कोर 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिप इस्तेमाल की गई है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 4.21GHz है. इस SoC को माली G1-अल्ट्रा GPU, 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. इसमें V3+ इमेजिंग चिप भी मिलती है.