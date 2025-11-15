ETV Bharat / technology

Vivo X300 सीरीज़ की भारत में लॉन्च की तारीखों की घोषणा, जानें क्या होंगे फीचर्स

Vivo X300 सीरीज़ की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - Vivo India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारत में अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की तारीख की घोषणा की है. कंपनी की इस सीरीज में दो मॉडल शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं. इन दोनों हैंडसेट में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. कंपनी ने बीते 13 अक्टूबर को चीन में अपने फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च किया था, और उसी महीने इन्हें वैश्विक तौर पर उतारा गया था. अब कंपनी ने इन फोन्स को भारत में लॉन्च करने की तारीखों का खुलासा कर दिया है. इस फोन को विशेष रूप से रेड कलर में उपलब्ध कराया जाएगा. Vivo India ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है कि नई Vivo X300 सीरीज़ को 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. इन दोनों फोन्स के संभावित फीचर्स