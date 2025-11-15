Vivo X300 सीरीज़ की भारत में लॉन्च की तारीखों की घोषणा, जानें क्या होंगे फीचर्स
Vivo भारत में अपनी Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की तारीख की घोषणा की है. सीरीज में Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं.
Published : November 15, 2025 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारत में अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Vivo X300 सीरीज़ के लॉन्च की तारीख की घोषणा की है. कंपनी की इस सीरीज में दो मॉडल शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं. इन दोनों हैंडसेट में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.
कंपनी ने बीते 13 अक्टूबर को चीन में अपने फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च किया था, और उसी महीने इन्हें वैश्विक तौर पर उतारा गया था. अब कंपनी ने इन फोन्स को भारत में लॉन्च करने की तारीखों का खुलासा कर दिया है. इस फोन को विशेष रूप से रेड कलर में उपलब्ध कराया जाएगा. Vivo India ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है कि नई Vivo X300 सीरीज़ को 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.
इन दोनों फोन्स के संभावित फीचर्स
|फीचर (Feature)
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|डिस्प्ले साइज (Display Size)
|6.31-inch Q10+ AMOLED panel
|6.78-inch flat Q10+ LTPO AMOLED display
|रेजोल्यूशन (Resolution)
|जानकारी नहीं है
|1,260×2,800 pixels
|रिफ्रेश रेट (Refresh Rate)
|120Hz, HDR सपोर्ट के साथ
|120Hz
|प्रोसेसर (Processor)
|MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट
|MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट
|रियर कैमरा (Rear Camera)
|200MP main sensor + 50MP ultrawide + 50MP periscope sensor
|50MP primary (f/1.57) + 50MP ultrawide (f/2.0) + 200MP periscope telephoto (100x तक digital zoom)
|बैटरी (Battery)
|5,360mAh
|5,440mAh
|चार्जिंग (Charging)
|90W वायर्ड + 40W वायरलेस
|90W वायर्ड + 40W वायरलेस
|कलर ऑप्शन (Color Option)
|ग्लोबल कलर्स ऑप्शन के साथ भारत के लिए एक्सक्लूसिव रेड कलर लॉन्च किया जा सकता है
|- (स्टैंडर्ड कलर्स)
Vivo ने Flipkart पर इसका एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि इस फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा. हालांकि, इसे Vivo के आधिकारिक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से भी बेचा जा सकता है.
ऊपर हमने वीवो के इन दोनों अपकमिंग फ्लैगशिप फोन मॉडल्स के संभावित फीचर्स के बारे में जानकारी दी है. इनमें बदलाव हो सकता है. इन दोनों फोन्स के पक्के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लॉन्च के वक्त ही पता चल पाएंगी.
Vivo X300 सीरीज़ की कीमत
|मॉडल
|बेस वेरिएंट (चीन कीमत)
|अनुमानित भारतीय कीमत
|Vivo X300 (12GB+256GB)
|CNY 4,399 (~₹54,700)
|₹55,000 – ₹60,000
|Vivo X300 Pro (12GB+256GB)
|CNY 5,299 (~₹65,900)
|₹66,000 – ₹75,000
Vivo X300 Pro का 200MP पेरिस्कोप कैमरा 100x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट करता है, जिसके कारण यह फोन फोटोग्राफी लवर्स के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है. इसके अलावा इस फोन की स्क्रीन में फोन में Circular Polarisation 2.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी और ज्यादा ब्राइट व क्लियर रहती है.