भारत में जल्द लॉन्च होगी Vivo X300 Series, 200MP कैमरा के साथ मिलेगा Dimensity 9500 चिपसेट

Vivo X300 सीरीज़ जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है, जिसमें 200MP कैमरा, Dimensity 9500 चिपसेट और फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे.

The launch of Vivo X300 series in India has been confirmed, which will have flagship features like 200MP camera and Dimensity 9500 chipset.
Vivo X300 सीरीज़ का भारत में लॉन्च कंफर्म हो गया है, जिसमें 200MP कैमरा और Dimensity 9500 चिपसेट जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे. (फोटो क्रेडिट: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 4:25 PM IST

हैदराबाद: चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज Vivo X300 Series को जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज में कंपनी दो नए फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगी, जिनके नाम Vivo X300 और Vivo X300 Pro होंगे. इन दोनों फोन्स को हाल ही में कंपनी ने यूरोप में 30 अक्टूबर को पेश किया गया था. अब इस फोन को भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है. आइए हम आपको इस नई फ्लैगशिप फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.

भारत में लॉन्च डिटेल्स

वीवो ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा - “Coming soon – the power of perfection.” इसका मतलब है कि कंपनी जल्द ही अपने इस फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक वीवो एक्स300 सीरीज की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. वीवो ने फ्लिपकार्ट पर इसका एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा. हालांकि, इसे वीवो के आधिकारिक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से भी बेचा जा सकता है.

इन दोनों फोन्स के संभावित फीचर्स

फीचर (Feature)Vivo X300Vivo X300 Pro
डिस्प्ले साइज (Display Size)6.31-inch Q10+ AMOLED panel6.78-inch flat Q10+ LTPO AMOLED display
रेजोल्यूशन (Resolution)जानकारी नहीं है1,260×2,800 pixels
रिफ्रेश रेट (Refresh Rate)120Hz, HDR सपोर्ट के साथ120Hz
प्रोसेसर (Processor)MediaTek Dimensity 9500 चिपसेटMediaTek Dimensity 9500 चिपसेट
रियर कैमरा (Rear Camera)200MP main sensor + 50MP ultrawide + 50MP periscope sensor50MP primary (f/1.57) + 50MP ultrawide (f/2.0) + 200MP periscope telephoto (100x तक digital zoom)
बैटरी (Battery)5,360mAh5,440mAh
चार्जिंग (Charging)90W वायर्ड + 40W वायरलेस90W वायर्ड + 40W वायरलेस
कलर ऑप्शन (Color Option)ग्लोबल कलर्स ऑप्शन के साथ भारत के लिए एक्सक्लूसिव रेड कलर लॉन्च किया जा सकता है- (स्टैंडर्ड कलर्स)

ऊपर हमने वीवो के इन दोनों अपकमिंग फ्लैगशिप फोन मॉडल्स के संभावित फीचर्स की जानकारी दी है. इनमें बदलाव हो सकता है. इन दोनों फोन्स के पक्के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लॉन्च के वक्त ही पता चल पाएंगी. Vivo X300 Pro का 200MP पेरिस्कोप कैमरा 100x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट करता है, जिसके कारण यह फोन फोटोग्राफी लवर्स के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है. इसके अलावा इस फोन की स्क्रीन में फोन में Circular Polarisation 2.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी और ज्यादा ब्राइट व क्लियर रहती है.

इस फोन सीरीज की कीमत

मॉडलबेस वेरिएंट (चीन कीमत)अनुमानित भारतीय कीमत
Vivo X300 (12GB+256GB)CNY 4,399 (~₹54,700)₹55,000 – ₹60,000
Vivo X300 Pro (12GB+256GB)CNY 5,299 (~₹65,900)₹66,000 – ₹75,000
यह भी पढ़ें: भारत में जल्द लॉन्च होगा सबसे सस्ता Nothing Phone, 8GB RAM के साथ मिलेगा 2TB स्टोरेज!

