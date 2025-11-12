भारत में जल्द लॉन्च होगी Vivo X300 Series, 200MP कैमरा के साथ मिलेगा Dimensity 9500 चिपसेट
Vivo X300 सीरीज़ जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है, जिसमें 200MP कैमरा, Dimensity 9500 चिपसेट और फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे.
Published : November 12, 2025 at 4:25 PM IST
हैदराबाद: चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज Vivo X300 Series को जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज में कंपनी दो नए फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगी, जिनके नाम Vivo X300 और Vivo X300 Pro होंगे. इन दोनों फोन्स को हाल ही में कंपनी ने यूरोप में 30 अक्टूबर को पेश किया गया था. अब इस फोन को भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है. आइए हम आपको इस नई फ्लैगशिप फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.
भारत में लॉन्च डिटेल्स
वीवो ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा - “Coming soon – the power of perfection.” इसका मतलब है कि कंपनी जल्द ही अपने इस फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक वीवो एक्स300 सीरीज की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. वीवो ने फ्लिपकार्ट पर इसका एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा. हालांकि, इसे वीवो के आधिकारिक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से भी बेचा जा सकता है.
What once was beyond reach is now all yours to capture.— vivo India (@Vivo_India) November 12, 2025
The #vivoX300Series.
Coming soon. #vivoIndia #GoIntoTheWild pic.twitter.com/5Cq8PmtH1R
इन दोनों फोन्स के संभावित फीचर्स
|फीचर (Feature)
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|डिस्प्ले साइज (Display Size)
|6.31-inch Q10+ AMOLED panel
|6.78-inch flat Q10+ LTPO AMOLED display
|रेजोल्यूशन (Resolution)
|जानकारी नहीं है
|1,260×2,800 pixels
|रिफ्रेश रेट (Refresh Rate)
|120Hz, HDR सपोर्ट के साथ
|120Hz
|प्रोसेसर (Processor)
|MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट
|MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट
|रियर कैमरा (Rear Camera)
|200MP main sensor + 50MP ultrawide + 50MP periscope sensor
|50MP primary (f/1.57) + 50MP ultrawide (f/2.0) + 200MP periscope telephoto (100x तक digital zoom)
|बैटरी (Battery)
|5,360mAh
|5,440mAh
|चार्जिंग (Charging)
|90W वायर्ड + 40W वायरलेस
|90W वायर्ड + 40W वायरलेस
|कलर ऑप्शन (Color Option)
|ग्लोबल कलर्स ऑप्शन के साथ भारत के लिए एक्सक्लूसिव रेड कलर लॉन्च किया जा सकता है
|- (स्टैंडर्ड कलर्स)
ऊपर हमने वीवो के इन दोनों अपकमिंग फ्लैगशिप फोन मॉडल्स के संभावित फीचर्स की जानकारी दी है. इनमें बदलाव हो सकता है. इन दोनों फोन्स के पक्के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लॉन्च के वक्त ही पता चल पाएंगी. Vivo X300 Pro का 200MP पेरिस्कोप कैमरा 100x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट करता है, जिसके कारण यह फोन फोटोग्राफी लवर्स के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है. इसके अलावा इस फोन की स्क्रीन में फोन में Circular Polarisation 2.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी और ज्यादा ब्राइट व क्लियर रहती है.
इस फोन सीरीज की कीमत
|मॉडल
|बेस वेरिएंट (चीन कीमत)
|अनुमानित भारतीय कीमत
|Vivo X300 (12GB+256GB)
|CNY 4,399 (~₹54,700)
|₹55,000 – ₹60,000
|Vivo X300 Pro (12GB+256GB)
|CNY 5,299 (~₹65,900)
|₹66,000 – ₹75,000