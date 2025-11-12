ETV Bharat / technology

भारत में जल्द लॉन्च होगी Vivo X300 Series, 200MP कैमरा के साथ मिलेगा Dimensity 9500 चिपसेट

Vivo X300 सीरीज़ का भारत में लॉन्च कंफर्म हो गया है, जिसमें 200MP कैमरा और Dimensity 9500 चिपसेट जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

हैदराबाद: चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज Vivo X300 Series को जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज में कंपनी दो नए फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगी, जिनके नाम Vivo X300 और Vivo X300 Pro होंगे. इन दोनों फोन्स को हाल ही में कंपनी ने यूरोप में 30 अक्टूबर को पेश किया गया था. अब इस फोन को भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है. आइए हम आपको इस नई फ्लैगशिप फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.

भारत में लॉन्च डिटेल्स

वीवो ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा - “Coming soon – the power of perfection.” इसका मतलब है कि कंपनी जल्द ही अपने इस फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक वीवो एक्स300 सीरीज की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. वीवो ने फ्लिपकार्ट पर इसका एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा. हालांकि, इसे वीवो के आधिकारिक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से भी बेचा जा सकता है.