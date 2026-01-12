ETV Bharat / technology

Vivo X200T भारत में जल्द होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट पर लाइव हुआ पेज

Vivo X200T के लिए एक कंपनी ने एक नया डेडिकेटेड माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दी है. ( Image Credit: Screenshot/Flipkart )

हालांकि, पर लाइव माइक्रोसाइट के जरिए हमें Vivo X200T के बारे में काफी कुछ पता चल गया है. Vivo X200T के रियर कैमरा डिजाइन को टीज किया गया है. फोन में गोल आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है. कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि इसमें Zeiss टेक्नोलॉजी से लैस कैमरा मिलेगा. इसके अलावा फोन को पर्पल कलर वेरिएंट में भी पेश किया जाएगा. इसके अलावा इस फोन को Stellar Black और Seaside Lilac जैसे कलर ऑप्शन्स में भी लॉन्च किया जा सकता है.

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो जल्द ही भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Vivo X200T है. वीवो ने इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया है, जिससे कंफर्म हो गया है कि वीवो जल्द ही भारत में अपने इस नए फोन को लॉन्च करने वाली है. Vivo X200T का माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर दिखाई दे रही है, जिससे साफ है कि Vivo X200T की बिक्री फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है.

इसके अलावा वीवो के इस अपकमिंग फोन यानी Vivo X200T को BIS यानी Bureau of Indian Standards की वेबसाइट पर भी देखा गया था, जहां इसका मॉडल नंबर V2561 बताया गया. इससे भी संकेत मिलता है कि कंपनी इस फोन को भारत में जल्द ही लॉन्च करने वाली है और उसकी तैयारी भी अंतिम स्टेज में है. हाल ही में Vivo X200T को BIS यानी Bureau of Indian Standards की वेबसाइट पर भी देखा गया था, जहां इसका मॉडल नंबर V2561 बताया गया. इससे संकेत मिलता है कि फोन की भारत लॉन्च तैयारी अंतिम चरण में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्च कर सकती है.

Vivo X200T के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें Vivo X200T में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा. परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर मिलने की संभावना है. कैमरा सेटअप में 50MP का सोनी प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, 50MP का पेरीस्कोप कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

इस फोन में 6200mAh की बैटरी भी मिलने की उम्मीद है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. सॉफ्टवेयर के तौर पर यह फोन लेटेस्ट Android 16 पर काम कर सकता है, जिसके ऊपर Vivo का OriginOS इंटरफेस मिलेगा. लीक हुई जानकारी की बात करें तो Vivo X200T की कीमत भारत में करीब 50,000 से 55,000 रुपये के बीच हो सकती है.