ETV Bharat / technology

Vivo X200T भारत में लॉन्च, ZEISS कैमरा और 6200mAh बैटरी से लैस

Vivo X200T भारत में ZEISS कैमरा, Dimensity 9400+ चिपसेट, 6200mAh बैटरी और प्रीमियम डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ.

This phone features a 6200mAh battery with 90W fast charging support.
इस फोन में 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6200mAh बैटरी दी गई है. (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Vivo ने भारत में अपनी X सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया स्मार्टफोन vivo X200T लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी के पहले से मौजूद X200 और X200 Pro के बीच एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है. Vivo X200T को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और भरोसेमंद बैटरी चाहते हैं.

इस फोन की सबसे खास बात ZEISS के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इस फोन में 50MP का ZEISS Super Telephoto कैमरा दिया गया है, जो 3x से 10x तक के ज़ूम रेंज में बेहतरीन डिटेल कैप्चर करता है. इसके साथ 50MP का ZEISS मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिससे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और डेली फोटोग्राफी काफी बेहतर हो जाती है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

डिस्प्ले की बात करें तो Vivo X200T में 6.67 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह स्क्रीन न सिर्फ स्मूथ एक्सपीरियंस देती है बल्कि वीडियो देखने और गेमिंग के दौरान भी प्रीमियम फील कराती है.

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है, जो इसे फ्लैगशिप लेवल की स्पीड और AI परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जिससे मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स का इस्तेमाल आसान हो जाता है. लंबे समय तक परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए इसमें बड़ा लिक्विड कूलिंग वेपर चैंबर भी दिया गया है.

इस फोन में कंपनी ने 6200mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है. इसे चार्ज करने के लिए 90W की फास्ट चार्जिंग और 40W की वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है. यह फोन OriginOS 6 पर चलता है, जिसमें ऑफिस किट, ड्रैग एंड गो, फ्लिप कार्ड्स और बेहतर मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इस फोन के लिए 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है.

कीमत और बिक्री

भारत में Vivo X200T को Stellar Black और Seaside Lilac कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के लिए 59,999 रुपये और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज के लिए 69,999 रुपये रखी गई है. फोन की बिक्री 3 फरवरी से वीवो की वेबसाइट, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: 2025 में भारत का नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बना Vivo, पीछे हो गए Samsung और Xiaomi

TAGGED:

VIVO X200T
VIVO X200T INDIA LAUNCH
VIVO X200T PRICE IN INDIA
VIVO X200T CAMERA FEATURES
VIVO X200T SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.