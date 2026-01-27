ETV Bharat / technology

Vivo X200T भारत में लॉन्च, ZEISS कैमरा और 6200mAh बैटरी से लैस

इस फोन में 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6200mAh बैटरी दी गई है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: Vivo ने भारत में अपनी X सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया स्मार्टफोन vivo X200T लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी के पहले से मौजूद X200 और X200 Pro के बीच एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है. Vivo X200T को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और भरोसेमंद बैटरी चाहते हैं. इस फोन की सबसे खास बात ZEISS के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इस फोन में 50MP का ZEISS Super Telephoto कैमरा दिया गया है, जो 3x से 10x तक के ज़ूम रेंज में बेहतरीन डिटेल कैप्चर करता है. इसके साथ 50MP का ZEISS मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिससे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और डेली फोटोग्राफी काफी बेहतर हो जाती है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स डिस्प्ले की बात करें तो Vivo X200T में 6.67 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह स्क्रीन न सिर्फ स्मूथ एक्सपीरियंस देती है बल्कि वीडियो देखने और गेमिंग के दौरान भी प्रीमियम फील कराती है.