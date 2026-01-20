ETV Bharat / technology

Vivo X200T की लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगा 50+50+50MP ZEISS कैमरा सेटअप

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP ZEISS कैमरा सेटअप दिया गया है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने अपने अगले फ्लैगशिप फोन को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इस फोन का नाम Vivo X200T होगा. कंपनी ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट करके जानकारी दी है कि इस फोन को भारत में 27 जनवरी की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में कंपनी बड़े सेंसर साइज वाले कैमरों का सेटअप देगी. इसके अलावा फोन बड़ी बैटरी, फ्लैगशिप प्रोसेसर और एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा, जिसे भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको वीवो के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.

वीवो ने अपने प्रेस नोट के जरिए भी इस फोन के लॉन्च डेट की जानकारी दी है. इसके अलावा यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन को बिक्री के लिए वीवो इंडिया स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. वीवो ने अपने इस अपकमिंग फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स को कंफर्म कर दिया है.

Vivo X200T में मिलेगा बेहतरीन कैमरा सेटअप

इस फोन का कैमरा इसकी सबसे खास बात मानी जा रही है. कंपनी ने इस फोन के पिछले हिस्से पर 50-50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए हैं. इस फोन का कैमरा सेटअप पूरी तरह से ZEISS-पावर्ड है. फोन का मेन कैमरा 50MP IMX921 सेंसर के साथ आता है, जिसका साइज 1/1.56″ है, जबकि अपर्चर f/1.57 है. यह सेंसर OIS सपोर्ट, ZEISS T* coating और वीवो कैमरा-बायनिक स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी 2.0 के साथ आता है.

इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 50MP JN1 सेंसर के साथ आता है, जिसका साइज 1/2.76″ और अपर्चर f/2.0 है. यह सेंसर 15mm इक्वीवेंलेंट फोकल लेंथ और ऑटोफोकस के साथ आता है.