Vivo X200T की लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगा 50+50+50MP ZEISS कैमरा सेटअप

यह फोन Origin OS पर रन करेगा, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है. इसमें प्रोसेसर के लिए फ्लैगशिप चिप भी होगी.

This phone features a 50MP ZEISS camera setup on the back.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP ZEISS कैमरा सेटअप दिया गया है. (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 8:13 PM IST

हैदराबाद: वीवो ने अपने अगले फ्लैगशिप फोन को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इस फोन का नाम Vivo X200T होगा. कंपनी ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट करके जानकारी दी है कि इस फोन को भारत में 27 जनवरी की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में कंपनी बड़े सेंसर साइज वाले कैमरों का सेटअप देगी. इसके अलावा फोन बड़ी बैटरी, फ्लैगशिप प्रोसेसर और एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा, जिसे भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको वीवो के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.

वीवो ने अपने प्रेस नोट के जरिए भी इस फोन के लॉन्च डेट की जानकारी दी है. इसके अलावा यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन को बिक्री के लिए वीवो इंडिया स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. वीवो ने अपने इस अपकमिंग फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स को कंफर्म कर दिया है.

Vivo X200T में मिलेगा बेहतरीन कैमरा सेटअप

इस फोन का कैमरा इसकी सबसे खास बात मानी जा रही है. कंपनी ने इस फोन के पिछले हिस्से पर 50-50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए हैं. इस फोन का कैमरा सेटअप पूरी तरह से ZEISS-पावर्ड है. फोन का मेन कैमरा 50MP IMX921 सेंसर के साथ आता है, जिसका साइज 1/1.56″ है, जबकि अपर्चर f/1.57 है. यह सेंसर OIS सपोर्ट, ZEISS T* coating और वीवो कैमरा-बायनिक स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी 2.0 के साथ आता है.

इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 50MP JN1 सेंसर के साथ आता है, जिसका साइज 1/2.76″ और अपर्चर f/2.0 है. यह सेंसर 15mm इक्वीवेंलेंट फोकल लेंथ और ऑटोफोकस के साथ आता है.

इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 50MP IMX882 सेंसर के साथ आता है, जिसका सेंसर साइज 1/1.95″ और अपर्चर f/2.57 है. यह सेंसर 70mm के पेरीस्कोप टेलीफोटो (periscope telephoto) लेंस के साथ आता है, जो 100x तक ZEISS HyperZoom सपोर्ट करता है. इसके अलावा यह लेंस 20× टेलीफोटो मैक्रो लेंस सपोर्ट और ZEISS T* coating के साथ आता है.

इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP KD1 सेंसर दिया है, जिसका साइज 1/3.44″ है. कुल मिलाकर, इस फोन का बैक और फ्रंट कैमरा सेटअप काफी अच्छा लग रहा है. हालांकि, इसकी पिक्चर और वीडियो क्वालिटी कैसी होगी, वो तो फोन का रिव्यू सामने आने के बाद ही पता चलेगा.

फ्लैगशिप प्रोसेसर और बड़ी बैटरी

इसके अलावा फोन में प्रोसेसर के लिए Mediatek Dimensity 9400+ चिप दिया गया है, जो एक फ्लैगशिप चिप है. इस चिप का AuTuTu बेंचमार्क स्कोर 30 साथ से भी ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है. यह फोन Origin OS 6 पर चलेगा, जो Android 16 पर बेस्ड है.

इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर भी दिया गया है. यह फोन Seaside Lilac और Stellar Black कलर्स में उपलब्ध होगा. इसमें 6200mAh की बैटरी होगी, जो 90W फ्लैश चार्जिंग और 40W वायरलेस फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. इस फोन में गेमिंग के लिए बायपास चार्जिंग फीचर भी मिलेगा.

