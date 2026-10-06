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Vivo X Fold 6: ₹2,19,999 में लॉन्च हुआ वीवो का मुड़ने वाला फोन, मिलेगा 200MP कैमरा 512GB स्टोरेज

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हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Vivo X Fold 6 है. इस फोन के साथ वीवो ने आज आयोजित अपने इवेंट में Vivo V80 और Vivo S2 FE को भी लॉन्च किया है. हम इस आर्टिकल में Vivo X Fold 6 के बारे में बात करेंगे. यह एक बुकस्टाइल स्मार्टफोन है. इसमें 8.02 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9500 Super चिपसेट, 6900mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

इस फोन का कैमरा सिस्टम ZEISS से ट्यून किया गया है. इसमें 200MP का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है. यह फोन OriginOS 7 पर चलता है जो Android 17 पर आधारित है. इस फोन में IP58 और IP59 रेटिंग भी मिली है. आइए हम आपको इस फोन के तमाम स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं. डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर इस फोन की स्क्रीन खुलने के बाद 8.02 इंच की हो जाती है, जो कि एक फोल्डेबल AMOLED पैनल होता है. इसका रेजॉल्यूशन 2504 × 2312 पिक्सल है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, 424ppi डेंसिटी, 100 प्रतिशत DCI-P3 कवरेज, 300Hz टच सैंपलिंग और HDR सपोर्ट है. इसका कवर स्क्रीन 6.51 इंच की AMOLED है. इसकी रेजॉल्यूशन 1120 × 2528 पिक्सल और दोनों के बाकी फीचर्स लगभग एक जैसे हैं. इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए 3nm प्रोसेस वाला MediaTek Dimensity 9500 Super Edition चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 12GB LPDDR5x Ultra RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज है. फोन में सॉफ्टवेयर के लिए OriginOS 7 है जो Android 17 पर आधारित है. इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Explainer: LCD से LTPO तक स्मार्टफोन डिस्प्ले का विकास, जानें आपके फोन की स्क्रीन कैसे काम करती है?