Vivo X Fold 6: ₹2,19,999 में लॉन्च हुआ वीवो का मुड़ने वाला फोन, मिलेगा 200MP कैमरा 512GB स्टोरेज
Vivo X Fold 6 में 8.02 इंच फोल्डेबल डिस्प्ले, 200MP ZEISS कैमरा और 6900mAh बैटरी के साथ प्रीमियम फोल्डेबल अनुभव दिया गया है.
Published : October 6, 2026 at 4:49 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Vivo X Fold 6 है. इस फोन के साथ वीवो ने आज आयोजित अपने इवेंट में Vivo V80 और Vivo S2 FE को भी लॉन्च किया है. हम इस आर्टिकल में Vivo X Fold 6 के बारे में बात करेंगे. यह एक बुकस्टाइल स्मार्टफोन है. इसमें 8.02 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9500 Super चिपसेट, 6900mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.
इस फोन का कैमरा सिस्टम ZEISS से ट्यून किया गया है. इसमें 200MP का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है. यह फोन OriginOS 7 पर चलता है जो Android 17 पर आधारित है. इस फोन में IP58 और IP59 रेटिंग भी मिली है. आइए हम आपको इस फोन के तमाम स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
vivo X Fold 6 launched in India with Dimensity 9500 Super Edition, 200MP ZEISS camera and 6900mAh battery 🇮🇳 Price 💰 ₹2,19,999 (as I reported exclusively) 📱 Inner display: 8.02" AMOLED, 2504x2312, 120Hz 📲 Cover display: 6.51" AMOLED, 2528x1120, 120Hz ⚙️ Chip: MediaTek Dimensity 9500 Super Edition (3nm), up to 4.21GHz 💾 RAM/Storage: LPDDR5X Ultra, UFS 4.1 📸 Rear: 200MP ZEISS main (f/1.68, OIS) + 50MP ZEISS APO 3x periscope telephoto (OIS, up to 100x digital zoom) + 50MP ultra wide 🎥 V3+ imaging chip, 4K 60fps Dolby Vision video 🤳 Front: 20MP on both screens 🔋 Battery: 6900mAh (dual cell), 80W wired + 40W wireless charging 💧 IPX8 + IPX9 water resistance 📡 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2 🧩 OriginOS 7 🎨 Colours: Nebula Teal, Prism Black— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 6, 2026
डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
इस फोन की स्क्रीन खुलने के बाद 8.02 इंच की हो जाती है, जो कि एक फोल्डेबल AMOLED पैनल होता है. इसका रेजॉल्यूशन 2504 × 2312 पिक्सल है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, 424ppi डेंसिटी, 100 प्रतिशत DCI-P3 कवरेज, 300Hz टच सैंपलिंग और HDR सपोर्ट है. इसका कवर स्क्रीन 6.51 इंच की AMOLED है. इसकी रेजॉल्यूशन 1120 × 2528 पिक्सल और दोनों के बाकी फीचर्स लगभग एक जैसे हैं.
इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए 3nm प्रोसेस वाला MediaTek Dimensity 9500 Super Edition चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 12GB LPDDR5x Ultra RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज है. फोन में सॉफ्टवेयर के लिए OriginOS 7 है जो Android 17 पर आधारित है. इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों दिए गए हैं.
कैमरा सेटअप
इस फोन का बैक कैमरा सिस्टम ZEISS से ट्यून किया गया है. इसके पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है.
- इसका मेन कैमरा 200MP का है, जिसमें f/1.68 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन है.
- दूसरा 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा f/2.05 अपर्चर वाला है.
- तीसरा कैमरा 50MP के पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.57 अपर्चर है और यह 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट के साथ आता है.
- इस फोन के अंदर और बाहर दोनों डिस्प्ले पर 20MP का सेल्फी कैमरा लगा है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. यह 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है.
|फीचर
|डिटेल
|इनर डिस्प्ले
|8.02-inch (2504 × 2312) 2K+ AMOLED LTPO
|कवर डिस्प्ले
|6.51-inch (2528 × 1120) FHD+ AMOLED LTPO
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 9500 Octa-core
|बैक कैमरा
|200MP + 50MP + 50MP
|फ्रंट कैमरा
|20MP
|बैटरी
|6900mAh
|चार्जिंग स्पीड
|80W वायर्ड + 40W वायरलेस
|डायमेंशन
|Folded: 74.26 × 9.4mmUnfolded: 157.16 × 145.66 × 4.4mm
|वजन
|228g (ब्लैक), 235g (ब्लू)
|कीमत
|₹2,19,999
बैटरी और डिज़ाइन
इस फोन में 6900mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. डिज़ाइन की बात करें तो खुलने के बाद फोन का साइज 157.16 × 145.66 × 4.40mm हो जाता है. वहीं, बंद करने पर फोन का साइज़ 157.16 × 74.26 × 9.40mm रह जाता है. इसका वजन करीब 228 ग्राम है.
कीमत और भारत में उपलब्धता
Vivo X Fold 6 को कंपनी ने सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है. यह फोन 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है. फोन की प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है. इसकी बिक्री 13 अक्टूबर से वीवो इंडिया के ई-स्टोर पर शुरू होगी. इस फोन को कंपनी ने दो कलर्स - नेबुला टील और प्रिज़्म ब्लैक में लॉन्च किया है.
इस फोन को ऑफलाइन खरीदने वाले लोगों के लिए ईज़ी ईएमआई प्लान भी है, जो 30 महीने तक हर महीने 7,333 रुपये से शुरू होता है. इसके लिए एक रुपया भी डाउनपेमेंट नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा 26,400 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है. V-Upgrade एक्सचेंज बोनस 12% तक और V-Shield स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन पर 40 प्रतिशत तक छूट भी दी जा रही है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह खरीदने पर 26,400 रुपये तक इंस्टेंट कैशबैक, 10 प्रतिशत तक एक्सचेंज बोनस या 24 महीने का नो-कॉस्ट EMI मिल सकता है. तीन महीने का Google AI Pro भी फ्री में दिया जा रहा है. जो लोग प्री-बुक करेंगे उन्हें Vivo Vision एक्सपीरियंस जोन में प्राथमिकता मिलेगी.