Vivo V80 भारत में लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा से लैस
Vivo V80 में 7200mAh बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो और 144Hz डिस्प्ले के साथ कैमरा तथा बैटरी दोनों पर मजबूत फोकस दिया गया है.
Published : October 6, 2026 at 2:25 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारत आज अपने कई फोन्स लॉन्च किए हैं. इनमें Vivo X Fold 6, Vivo V80 और Vivo S2 FE शामिल हैं. हम अपने इस आर्टिकल में वीवो की वी सीरीज में आए नए फोन यानी Vivo V80 की बात करेंगे. इस फोन में 144Hz वाला 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 ओएस और 7200mAh की बड़ी बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको वीवो के इस फोन के तमाम स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कीमत और बिक्री के बारे में बताते हैं.
डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
इस फोन में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है. इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूथ लगती है. इसकी पिक्सल डेंसिटी 459ppi है. यह P3 वाइड कलर गैमट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स और HBM ब्राइटनेस 1,800 नाइट्स तक जाती है.
इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट फिट किया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. यह एक ऑक्टा-कोर CPU है. एक कोर 2.8GHz तक, चार कोर 2.4GHz तक और तीन कोर 1.8GHz तक चलते हैं. इस चिपसेट के साथ फोन में LPDDR4X RAM है और UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है. इस फोन के रैम को 16GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता.
यह फोन वीवो के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OriginOS 7 पर चलता है, जो Android 17 पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसका मतलब है कि लोगों को इस फोन में लेटेस्ट ओएस मिलने वाला है. इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर 3D अल्ट्रासोनिक सिंगल-पॉइंट टाइप का है.
कैमरा सेटअप
इस फोन का कैमरा सिस्टम काफी बढ़िया बताया जा रहा है. Vivo V80 का कैमरा सिस्टम ZEISS के साथ आता है. इसके पिछले हिस्से पर तीन कैमरों का सेटअप लगा हुआ है, जो इस प्रकार हैं:
- 50MP ZEISS OIS मुख्य कैमरा: यह ऑटोफोकस और OIS सपोर्ट करता है. इसका अपर्चर f/1.88 और फील्ड ऑफ व्यू 84 डिग्री है.
- 50MP ZEISS Night Telephoto कैमरा: इसमें ऑटोफोकस और OIS दोनों हैं और यह f/2.65 अपर्चर और 33 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है.
- 8MP ZEISS अल्ट्रावाइड कैमरा: यह 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है.
इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर भी 50MP ZEISS Group Selfie Camera दिया गया है. इसमें ऑटोफोकस, f/2.0 अपर्चर और 92 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है. इसे कंपनी ने खासतौर पर ग्रुप सेल्फी के लिए बनाया है.
इसमें कई कैमरा मोड्स दिए गए हैं, जैसे नाइट, पोर्ट्रेट, हाई रिजॉल्यूशन, पैनोरमा, सुपरमून, एस्ट्रो, प्रो, स्लो-मो और टाइम-लैप्स आदि. इसका बैक कैमरा अंडरवाटर फोटोग्राफी सपोर्ट भी करता है. इसके अल्ट्रावाइड पर फिशआई मोड भी है.
Vivo V80 के एआई फीचर्स
इस फोन में कई अच्छे एआई फीचर्स भी दिए गए हैं. इनमें एआई क्रिएटिव कैमरा, 30 से ज्यादा एआई पोर्ट्रेट स्टाइल्स, एआई डिवाली पोर्ट्रेट AI Diwali Portrait 2.0, AI Retouch, Color Palette और Live Sticker Collage जैसे ऑप्शन मिलते हैं. इनसे फोटो एडिट करना आसान हो जाता है.
बैटरी, डिजाइन और अन्य फीचर्स
इस फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें सिलिकॉन-कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी और बड़ा कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है. इसमें बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. यह फोन ग्लास बैक और मेटल फ्रेम के साथ आता है. इसमें फ्लोटिंग कैमरा मॉड्यूल लगा है. फोन का वजन 203 ग्राम है. इस फोन की थिकनेस 7.69mm है. कंपनी ने इस फोन को तीन कलर्स में लॉन्च रिया है, जिनमें Sunrise Anthem, Horizon Blue और Stellar Black शामिल है. यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण फोन को पानी और धूल से सुरक्षा मिलती है.
वेरिएंट और कीमत
- इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 62,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 69,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है.
- इस फोन की प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है, जबकि सेल की शुरुआत 13 अक्टूबर 2026 से होने वाली है. इसकी प्री-बुकिंग, वीवो ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर होगी.
- इस फोन पर 2625 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाली ईएमआई का ऑफर के साथ-साथ कई बैंक कार्ड्स पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट समेत कई अन्य ऑफर्स मिल रहे हैं.
किसे खरीदना चाहिए और किसे नहीं?
अगर आपको एक कैमरा फोकस्ड फोन चाहिए, ZEISS पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पसंद है, 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला फोन खरीदना चाहते हैं, बड़ी बैटरी चाहिए और साथ में सुपरफास्ट चार्जिंग भी चाहिए तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं. हालांकि, अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, फ्लैगशिप लेवल की स्पीड वाला फोन चाहिए, फोन में वीडियो एडिटिंग करने वाला फोन चाहिए तो फिर यह फोन शायद आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा.