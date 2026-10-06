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Vivo V80 भारत में लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा से लैस

यह फोन OriginOS 7 और Android 17 पर चलता है साथ ही IP68 IP69 रेटिंग से पानी धूल से अच्छी सुरक्षा मिलती है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने भारत आज अपने कई फोन्स लॉन्च किए हैं. इनमें Vivo X Fold 6, Vivo V80 और Vivo S2 FE शामिल हैं. हम अपने इस आर्टिकल में वीवो की वी सीरीज में आए नए फोन यानी Vivo V80 की बात करेंगे. इस फोन में 144Hz वाला 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 ओएस और 7200mAh की बड़ी बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको वीवो के इस फोन के तमाम स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कीमत और बिक्री के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर इस फोन में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है. इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूथ लगती है. इसकी पिक्सल डेंसिटी 459ppi है. यह P3 वाइड कलर गैमट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स और HBM ब्राइटनेस 1,800 नाइट्स तक जाती है. इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट फिट किया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. यह एक ऑक्टा-कोर CPU है. एक कोर 2.8GHz तक, चार कोर 2.4GHz तक और तीन कोर 1.8GHz तक चलते हैं. इस चिपसेट के साथ फोन में LPDDR4X RAM है और UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है. इस फोन के रैम को 16GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता. यह फोन वीवो के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OriginOS 7 पर चलता है, जो Android 17 पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसका मतलब है कि लोगों को इस फोन में लेटेस्ट ओएस मिलने वाला है. इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर 3D अल्ट्रासोनिक सिंगल-पॉइंट टाइप का है. कैमरा सेटअप इस फोन का कैमरा सिस्टम काफी बढ़िया बताया जा रहा है. Vivo V80 का कैमरा सिस्टम ZEISS के साथ आता है. इसके पिछले हिस्से पर तीन कैमरों का सेटअप लगा हुआ है, जो इस प्रकार हैं: 50MP ZEISS OIS मुख्य कैमरा: यह ऑटोफोकस और OIS सपोर्ट करता है. इसका अपर्चर f/1.88 और फील्ड ऑफ व्यू 84 डिग्री है. 50MP ZEISS Night Telephoto कैमरा: इसमें ऑटोफोकस और OIS दोनों हैं और यह f/2.65 अपर्चर और 33 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है. 8MP ZEISS अल्ट्रावाइड कैमरा: यह 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है.