Vivo V70 सीरीज भारत में लॉन्च, OriginOS 6 ओएस के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

Vivo V70 सीरीज भारत में लॉन्च हुई, जिसमें Elite वेरिएंट, दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा, बड़ा डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है.

Vivo V70 series launched in India, the Elite variant features an 8-series processor and a powerful camera setup for the first time.
Vivo V70 सीरीज भारत में लॉन्च, Elite वेरिएंट में पहली बार 8-सीरीज प्रोसेसर और दमदार कैमरा सेटअप दिया गया है. (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: वीवो ने भारत में एक नई फोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था. इस फोन सीरीज का नाम Vivo V70 Series है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स हैं, जिनके नाम Vivo V70 और Vivo V70 Elite है. ये दोनों फोन कंपनी के पुराने Vivo V60 के अपग्रेडेड वर्ज़न हैं. वीवो के ये नए फोन खासतौर पर उन यूज़र्स को ज्यादा पसंद आ सकते हैं, जो मिड-रेंड प्राइस सेगमेंट में अच्छा कैमरा सेटअप और खूबसूरत डिज़ाइन वाला फोन खरीदना चाहते हैं. इस फोन सीरीज की कीमत 45,999 रुपये से शुरू होती है.

इस बार वीवो की इस फोन सीरीज की खास बात है कि कंपनी ने पहली बार V-सीरीज में "Elite" वेरिएंट पेश किया है, जो ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

संपादक की पसंद

