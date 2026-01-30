ETV Bharat / technology

Vivo V70 Series भारत में जल्द लॉन्च, Snapdragon प्रोसेसर और Zeiss कैमरा कन्फर्म

Vivo V70 Series भारत में जल्द लॉन्च होगी, जिसमें Snapdragon प्रोसेसर, Zeiss कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और दमदार बैटरी मिल सकती है.

The microsite for the Vivo V70 and Vivo V70 Elite has gone live on Flipkart.
Vivo V70 और Vivo V70 Elite का माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया है. (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Vivo ने भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज़ Vivo V70 को जल्द लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है. वीवी को इस अपकमिंग फोन सीरीज में दो स्मार्टफोन्स होंगे, जिनके नाम Vivo V70 और Vivo V70 Elite हैं. वीवो ने 30 जनवरी, 2025 यानी आज ही अपनी इस अपकमिंग फोन सीरीज का खुलासा किया है. उसके बाद कंपनी ने अपने इस फोन सीरीज की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया है. इससे इतना तो साफ हो गया है कि ये दोनों फोन भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए बेचे जाएंगे. आपको वीवो की वेबसाइट पर भी इस नई फोन सीरीज का पेज दिख जाएगा.

इसके अलावा वीवो ने अपने इस अपकमिंग फोन सीरीज के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशन्स को भी कंफर्म कर दिया है. इस फोन सीरीज की माइक्रोसाइट के मुताबिक यह कंफर्म हो गया है कि, Vivo V70 सीरीज़ के दोनों स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर के साथ आएंगे. Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलेगा, जो मिड-प्रीमियम सेगमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है. वहीं, Vivo V70 Elite को ज्यादा पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस किया जाएगा, जो फ्लैगशिप लेवल की स्पीड और मल्टीटास्किंग का अनुभव देगा.

इसके अलावा वीवो के ये दोनों नए फोन्स Zeiss-powered रियर कैमरा सेटअप के साथ आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों फोन्स में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा सेंसर हो सकता है, जिसमें 3x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट मिलेगा. हालांकि, ऐसा हो सकता है कि टेलीफोटो लेंस सिर्फ Vivo V70 Elite मॉडल में ही मिले. यह सेटअप खासतौर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पसंद करने वाले यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

डिस्प्ले की बात करें तो Vivo V70 और Vivo V70 Elite दोनों में 6.59 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद रहेगा. बैटरी को लेकर भी Vivo V70 चर्चा में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo V70 में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 55W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आ सकता है, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा.

हालांकि, वीवो ने अभी तक Vivo V70 Series की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा कर सकती है. कीमत को लेकर लीक्स में दावा किया गया है कि यह सीरीज़ भारत में 55,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हो सकती है. कलर ऑप्शन की बात करें तो Vivo V70 Passion Red और Lemon Yellow रंगों में आ सकता है, जबकि Vivo V70 Elite Passion Red, Sand Beige और Black शेड्स में उपलब्ध हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Vivo X200T भारत में लॉन्च, ZEISS कैमरा और 6200mAh बैटरी से लैस

TAGGED:

VIVO V70 SERIES
VIVO V70 SERIES INDIA LAUNCH
VIVO V70 ELITE SPECIFICATIONS
VIVO V70 PRICE IN INDIA
VIVO ZEISS CAMERA PHONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.