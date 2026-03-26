Vivo V70 FE की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी
Vivo V70 FE की डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी फोन को कम रोशनी में हल्का चमकदार बनाती है जो इसके डिजाइन को बिल्कुल यूनिक बना देती है.
Published : March 26, 2026 at 8:24 PM IST
हैदराबाद: वीवो भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम Vivo V70 FE है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी रिवील किए हैं. इस फोन में कंपनी ने अच्छी कैमरा क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिज़ाइन दिया है. वीवो ने हाल ही में अपने इस फोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया था और अब भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में भी सेम ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल सकते हैं. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.
Vivo V70 FE की लॉन्च डेट
भारत में वीवो के इस नए फोन को 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की बिक्री अमेज़न और वीवो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी. इस फोन को कंपनी ने मोनसून ब्लू और नॉर्दन लाइट्स पर्पल कलर समेत कुल दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करने का फैसला किया है. इस फोन के मोनसून ब्लू वेरिएंट की खास बात है कि इसमें डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम रोशनी में सॉफ्ट ग्लो देती है. यूवी लाइट या धूप में एक्सपोज होने के बाद फोन हल्का चमकता है, जो इसके डिज़ाइन को बाकी फोन्स की तुलना में थोड़ा यूनिक बनाता है.
इस फोन में कंपनी 6.83 इंच का 1.5K OLED पैनल देने वाली है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स तक जाती है, जबकि पिक्सल डेनसिटी 449 ppi है. फोन HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में वीडियो देखने, गेमिंग करने या ब्राउज़िंग करने का एक्सीपीरियंस बेहतर हो सकता है.
This is your sign. Mark your calendars for 2nd April 2026.— vivo India (@Vivo_India) March 26, 2026
The all-new vivo V70 FE is about to drop. #vivoV70FE #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/AKrevia2EF
200MP कैमरा और 90W फास्ट चार्जिंग
इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी 200MP का एक कैमरा सेंसर देने वाली है, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा. कंपनी ने अभी तक अन्य कैमरों की डिटेल्स नहीं बताई है. हालांकि, वीवो ने अपने बाकी फोन्स की तरह इस फोन में भी बैटरी के मामले में कोई कंजूसी नहीं की है. इस फोन में भी यूज़र्स को 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 90W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. इसका मतलब है कि एक बार फुल चार्ज होने पर आपका फोन काफी लंबे वक्त तक चलता रहेगा और फिर बहुत कम समय में चार्ज भी हो जाएगा. इसके अलावा कंपनी ने इस पोन में बायपास चार्जिंग का भी फीचर दिया है, जो फोन के गेमिंग दौरान ठंडा रखने में मदद करता है.
इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया है, जो 4nm प्रोसेसर पर बना है. यह डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हल्की गेमिंग के लिए पर्याप्त चिपसेट माना जाता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर चलेगा. इस ओएस के साथ कंपनी ने 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा भी किया है.
इस फोन में ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए सिमेट्रिकल ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो गेमिंग हाइपरसेंस ऑडियो टेक्नोलॉजी से लैस हैं. फोन में स्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 रेटिंग्स मिलती हैं. इसके अलावा कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन से पानी के अंदर जाकर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं. इस फोन को कंपनी दो वेरिएंट्स में लॉन्च कर सकती है. पहला - 8GB + 128GB और दूसरा - 12GB + 256GB है. इस फोन की कीमत करीब 35,000 रुपये के आसपास या इससे भी ज्यादा हो सकती है.