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Vivo V70 FE की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

7000mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ यह फोन पूरे दिन की भारी इस्तेमाल के बाद भी आसानी से चल सकता है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम Vivo V70 FE है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी रिवील किए हैं. इस फोन में कंपनी ने अच्छी कैमरा क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिज़ाइन दिया है. वीवो ने हाल ही में अपने इस फोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया था और अब भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में भी सेम ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल सकते हैं. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं. Vivo V70 FE की लॉन्च डेट भारत में वीवो के इस नए फोन को 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की बिक्री अमेज़न और वीवो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी. इस फोन को कंपनी ने मोनसून ब्लू और नॉर्दन लाइट्स पर्पल कलर समेत कुल दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करने का फैसला किया है. इस फोन के मोनसून ब्लू वेरिएंट की खास बात है कि इसमें डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम रोशनी में सॉफ्ट ग्लो देती है. यूवी लाइट या धूप में एक्सपोज होने के बाद फोन हल्का चमकता है, जो इसके डिज़ाइन को बाकी फोन्स की तुलना में थोड़ा यूनिक बनाता है. इस फोन में कंपनी 6.83 इंच का 1.5K OLED पैनल देने वाली है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स तक जाती है, जबकि पिक्सल डेनसिटी 449 ppi है. फोन HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में वीडियो देखने, गेमिंग करने या ब्राउज़िंग करने का एक्सीपीरियंस बेहतर हो सकता है.