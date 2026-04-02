Vivo V70 FE 5G भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी
वीवो ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी स्क्रीन भी मिलती है.
Published : April 2, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने मिडरेंज सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo V70 FE है. इस फोन में कंपनी ने एक बड़ी ओलेड डिस्प्ले, 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग और Origin OS 6 सपोर्ट भी दिया है.
वीवो का यह फोन Vivo V70 लाइनअप में एंट्री कर चुका है, जिसमें Vivo V70 और Vivo V70 Elite मॉडल्स पहले से ही मौजूद हैं. आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Vivo V70 FE में 6.23 इंच की 1.5K (2800×1260 pixels) OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस फोन में 4nm octa-core MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट दिया गया है, जो 12GB LPDDR5 RAM और 512GB तक की UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर रन करता है, जिसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे. इस फोन में यूज़र्स को Origin Island फीचर भी फ्रंट कैमरा के पास मिलता है.
इस फोन का कैमरा सेटअप इसकी बड़ी खासियतों में से एक है. इसके पिछले हिस्से पर 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका सेंसर साइज 1/1.56 इंच का है, जबकि अपर्चर f/1.88 है. यह सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और यह 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है. इसमें ऑरो लाइट सपोर्ट भी दिया गया है.
Never miss a mischief. Slay every detail with 200MP OIS Ultra-Clear Main Camera on vivo V70 FE.— vivo India (@Vivo_India) April 2, 2026
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इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी एक अच्छा कैमरा सेंसर दिया गया है. इसके लिए आपको इस फोन में 50MP सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन में AI Magic Weather, AI Magic Landscape, and AI Four-Season Portrait और AI Backed 30x ज़ूम सपोर्ट भी दिया गया है.
वीवो के इस फोन में सिमिटिक्रल डुअल स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जो गेमिंग हायपर सेंस (Gaming HyperSense) ऑडियो दिया गया है. यह फोन डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी फीचर के साथ आती है, जिसकी मदद से फोन का बैक पैनल यूवी लाइट या सनलाइट से कम लाइट में जाने पर सॉफ्ट ग्लो करता है. इस फोन में IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है, जो फोन को धूल और पानी से बचाता है और कंपनी का दावा है कि इस फोन से आप पानी के अंदर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं.
Vivo V70 FE में 7000mAh बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके साथ इसमें बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इस फोन की बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में कुल 60 मिनट का वक्त लगता है. इसके अलावा फोन में 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS जैसे कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं.
वेरिएंट्स, कीमत, कलर्स और ऑफर्स
- Vivo V70 FE का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 44,999 रुपये है.
- इस फोन को कंपनी ने मानसून ब्लू और नॉर्थन लाइट पर्पल कलर्स में लॉन्च किया है.
- इस फोन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.
- इस फोन की बिक्री 9 अप्रैल से शुरू होगी.
- इस फोन को खरीदने वाले यूज़र्स ऑफर्स के तौर पर Vivo TWS 3e ईयरबड्स को 1,499 रुपये में खरीद सकते हैं.
इसके अलावा इस फोन को चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करके खरीदने पर 10% कैशबैक या इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है. इसके लिए यूज़र्स को SBI Card, American Express, Yes Bank, या Bank of Baroda कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. यूज़र्स 10 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.
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इस फोन को ऑनलाइन खरीदने पर भी सेम बैंकों से डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं और 12 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है. इसके अलावा V-Shield स्क्रीन प्रोटेक्शन पर 40% की छूट, 399 रुपये का बायरबैक ऑप्शन और जियो के जरिए 2000GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिल रहा है.