Vivo V70 Elite और Vivo V70 की लॉन्च डेट कंफर्म, 6,500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 90W फास्ट चार्जिंग

हैदराबाद: वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी नई Vivo V70 सीरीज को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है. कंपनी ने बताया है कि इस अपकमिंग फोन सीरीज के स्मार्टफोन Vivo V70 और Vivo V70 Elite को भारत में 19 फरवरी की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन सीरीज का इंतजार भारत के यूज़र्स काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि वीवो की V सीरीज के फोन्स ने कई सालों से भारतीय यूज़र्स के बीच में काफी लोकप्रियता हासिल की है.
वीवो की यह नई सीरीज मिड-प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी. इस फोन सीरीज की कीमत 50-55 हजाक रुपये की रेंज में हो सकती है. कंपनी के मुताबिक, Vivo V70 सीरीज़ के दोनों फोन भारत में फ्लिपकार्ट, अमेज़न और वीवो की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. वीवो का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे पतले बेजल्स के साथ आएंगे, जिनकी चौड़ाई सिर्फ 1.25mm होगी. इस चीज़ को 50,000 रुपये से कम कैटेगिरी के स्मार्टफोन्स की लिस्ट में एक बड़ा हाइलाइट माना जा रहा है.
डिज़ाइन की बात करें तो Vivo V70 और V70 Elite दोनों में स्क्वायर शेप वाला रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जो फोन को प्रीमियम लुक देता है. वीवो ने अपने इस नई फोन सीरीज के फोन्स को कई खास कलर्स में लॉन्च करने का फैसला किया है. Vivo V70 को Passion Red और Lemon Yellow रंगों में लॉन्च किया जाएगा. वहीं Vivo V70 Elite Passion Red, Sand Beige और Authentic Black कलर में लॉन्च होगा.
Vivo V70 सीरीज की स्पेसिफिकेशन्स
परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन अलग-अलग यूज़र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इस कारण दोनों फोन में प्रोसेसर के लिए अलग-अलग चिपसेट को यूज़ किया गया है. Vivo V70 Elite में Qualcomm का पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर, Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया जाएगा, जो डेली यूज़ और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर माना जाता है.
डिस्प्ले की बात करें तो Vivo V70 सीरीज़ में 6.59 इंच का 1.5K रेज़ोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 459ppi पिक्सल डेंसिटी और 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इसके अलावा स्क्रीन 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करेगी, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी शानदार रहेगा. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ-साथ वीवो ने बैटरी के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है. दोनों फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.
कंपनी का दावा है कि फोन में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा. Vivo V70 सीरीज के कैमरा सेगमेंट को लेकर भी यूज़र्स में काफी एक्साइटमेंट है. इस सीरीज के कैमरा सेटअप को वीवो ने Zeiss के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा होगा, जो OIS सपोर्ट होगा. इसके अलावा फोन में 50MP टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. कुल मिलाकर, Vivo V70 और V70 Elite उन यूज़र्स के लिए एक मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं जो स्टाइल, कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस एक ही फोन में चाहते हैं.