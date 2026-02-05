ETV Bharat / technology

Vivo V70 Elite और Vivo V70 की लॉन्च डेट कंफर्म, 6,500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 90W फास्ट चार्जिंग

इस फोन सीरीज में 1.5K रेजॉल्यूशन डिस्प्ले दिया जाएगा. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी नई Vivo V70 सीरीज को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है. कंपनी ने बताया है कि इस अपकमिंग फोन सीरीज के स्मार्टफोन Vivo V70 और Vivo V70 Elite को भारत में 19 फरवरी की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन सीरीज का इंतजार भारत के यूज़र्स काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि वीवो की V सीरीज के फोन्स ने कई सालों से भारतीय यूज़र्स के बीच में काफी लोकप्रियता हासिल की है. वीवो की यह नई सीरीज मिड-प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी. इस फोन सीरीज की कीमत 50-55 हजाक रुपये की रेंज में हो सकती है. कंपनी के मुताबिक, Vivo V70 सीरीज़ के दोनों फोन भारत में फ्लिपकार्ट, अमेज़न और वीवो की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. वीवो का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे पतले बेजल्स के साथ आएंगे, जिनकी चौड़ाई सिर्फ 1.25mm होगी. इस चीज़ को 50,000 रुपये से कम कैटेगिरी के स्मार्टफोन्स की लिस्ट में एक बड़ा हाइलाइट माना जा रहा है. डिज़ाइन की बात करें तो Vivo V70 और V70 Elite दोनों में स्क्वायर शेप वाला रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जो फोन को प्रीमियम लुक देता है. वीवो ने अपने इस नई फोन सीरीज के फोन्स को कई खास कलर्स में लॉन्च करने का फैसला किया है. Vivo V70 को Passion Red और Lemon Yellow रंगों में लॉन्च किया जाएगा. वहीं Vivo V70 Elite Passion Red, Sand Beige और Authentic Black कलर में लॉन्च होगा.