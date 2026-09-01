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Vivo T5x 5G और iQOO Z11x 5G की कीमत बढ़ी, ₹4000 तक महंगे हुए फोन

मेमोरी और स्टोरेज के बढ़ते खर्च की वजह से कंपनियां मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ा रही हैं. ( Image Credit: Vivo/Flipkart )

हैदराबाद: Vivo और iQOO ने अपने दो पॉपुलर मिड रेंज 5G फोन्स की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. Vivo T5x 5G और iQOO Z11x 5G दोनों की कीमतों में चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. वीवो फोन्स की बढ़ी हुई कीमत कंपनी की वेबसाइट पर दिखने लगी है, लेकिन आइकू की वेबसाइट पर अभी तक iQOO Z11x 5G की पुरानी कीमत ही दिख रही है. इन दोनों फोन्स को मार्च में लॉन्च किया गया था और तब इनकी कीमत काफी कम थी.

Vivo T5x 5G की नई कीमत

अभी Vivo T5x 5G के 6GB + 128GB वाले वर्जन की कीमत 27,999 रुपये हो चुकी है. 8GB + 128GB वाले मॉडल की कीमत 30,999 रुपये हो चुकी है और टॉप मॉडल यानी 8GB + 256GB वाला वर्जन अब 34,999 रुपये का हो गया है. अगर आप नहीं जानते तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च के वक्त इस फोन के इन वेरिएंट्स की कीमत क्रमश: 18,999 - 20,999 और 22,999 रुपये थी. मार्च से लेकर अभी तक कंपनी ने कई बार कीमत बढ़ाई और अब बहुत बड़ा अंतर हो चुका है.