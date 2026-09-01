Vivo T5x 5G और iQOO Z11x 5G की कीमत बढ़ी, ₹4000 तक महंगे हुए फोन
Vivo T5x 5G और iQOO Z11x 5G की कीमतों में हाल ही में 4,000 तक की बढ़ोतरी हुई है.
Published : September 1, 2026 at 8:53 PM IST
हैदराबाद: Vivo और iQOO ने अपने दो पॉपुलर मिड रेंज 5G फोन्स की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. Vivo T5x 5G और iQOO Z11x 5G दोनों की कीमतों में चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. वीवो फोन्स की बढ़ी हुई कीमत कंपनी की वेबसाइट पर दिखने लगी है, लेकिन आइकू की वेबसाइट पर अभी तक iQOO Z11x 5G की पुरानी कीमत ही दिख रही है. इन दोनों फोन्स को मार्च में लॉन्च किया गया था और तब इनकी कीमत काफी कम थी.
Vivo T5x 5G की नई कीमत
अभी Vivo T5x 5G के 6GB + 128GB वाले वर्जन की कीमत 27,999 रुपये हो चुकी है. 8GB + 128GB वाले मॉडल की कीमत 30,999 रुपये हो चुकी है और टॉप मॉडल यानी 8GB + 256GB वाला वर्जन अब 34,999 रुपये का हो गया है. अगर आप नहीं जानते तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च के वक्त इस फोन के इन वेरिएंट्स की कीमत क्रमश: 18,999 - 20,999 और 22,999 रुपये थी. मार्च से लेकर अभी तक कंपनी ने कई बार कीमत बढ़ाई और अब बहुत बड़ा अंतर हो चुका है.
Price Hike Alert 🚨— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) September 1, 2026
Vivo and iQOO have hiked the prices of vivo T5x & iQOO Z11x by up to ₹4,000
Vivo T5x
6GB+128GB : ₹24,999 → ₹27,999
8GB+128GB : ₹27,999 → ₹30,999
8GB+256GB : ₹30,999 → ₹34,999
iQOO Z11x
6GB+128GB : ₹24,999 → ₹27,999
8GB+128GB : ₹27,999 →… pic.twitter.com/AXUHlzC9k3
- इस फोन में 6.76 इंच का फुल-HD+ LCD डिस्प्ले है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है.
- फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर है.
- इसके पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX852 मेन कैमरा और 2MP बोकेह सेंसर है
- इसके अगले हिस्से पर 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
- इसमें 7200mAh की है और 44W चार्जिंग क्षमता मिलती है.
- यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ मिलिट्री ग्रेड शॉक रजिस्टेंस के साथ आता है.
- यह OriginOS 6 ओएस पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है.
- यह फोन Cyber Green, Fusion Red और Star Silver कलर में उपलब्ध है.
|फोन और वेरिएंट
|लॉन्च कीमत
|पिछली कीमत
|नई कीमत (सितंबर 2026)
|बढ़ोतरी
|Vivo T5x 5G
|6GB + 128GB
|₹18,999
|₹24,999
|₹27,999
|₹3,000
|8GB + 128GB
|₹20,999
|₹27,999
|₹30,999
|₹3,000
|8GB + 256GB
|₹22,999
|₹30,999
|₹34,999
|₹4,000
|iQOO Z11x 5G
|6GB + 128GB
|₹18,999
|₹24,999
|₹27,999 (रिपोर्ट)
|₹3,000
|8GB + 128GB
|₹20,999
|₹27,999
|₹30,999 (रिपोर्ट)
|₹3,000
|8GB + 256GB
|₹22,999
|₹30,999
|₹34,999 (रिपोर्ट)
|₹4,000
iQOO Z11x 5G की नई कीमत
रिपोर्ट्स के मुताबिक iQOO Z11x 5G की बेस वेरिएंट यानी 6GB + 128GB वाला मॉडल अब 27,999 रुपये का हो गया है. 8GB + 128GB वाला मॉडल 30,999 रुपये का हो गया है और 8GB + 256GB वाला टॉप वेरिएंट 34,999 रुपये हो चुका है. लॉन्च के वक्त इस फोन की कीमत 18,999 रुपये थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई और अब काफी महंगी हो चुकी है.
- इस फोन में 6.76 इंच 120Hz फुल-HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है.
- फोन Dimensity 7400 Turbo चिपसेट के साथ आता है.
- इसमें 7200mAh बैटरी और 44W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.
- इसके पिछले हिस्से पर 50MP + 2MP कैमरा सेटअप दिया गया है.
- सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.
- फोन में IP68 और IP69+ प्रोटेक्शन दिया गया है.
कीमतें क्यों बढ़ रही हैं
पिछले कई महीनों से ग्लोबल मार्केट में DRAM और NAND मेमोरी की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है, जिससे कंपनियों के लिए स्मार्टफोन बनाने का खर्च बढ़ चुका है. इस कारण मिड रेंज से लेकर फ्लैगशिप तक कई फोन महंगे हो रहे हैं.