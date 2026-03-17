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Vivo T5x 5G भारत में लॉन्च, 7200mAh बैटरी और IP69 रेटिंग से लैस

Vivo T5x 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसमें 7200mAh बैटरी, IP68-IP69 रेटिंग और MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है.

This phone also features 44W fast charging.
इस फोन में 44W की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है. (Image Credit: Vivo/Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 3:16 PM IST

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हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना एक नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम Vivo T5x 5G है. इस फोन में प्रोसेसरे के लिए MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जो अच्छी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ का एक बढ़िया बैलेंस देता है.

इस फोन में कंपनी ने 44W की फास्ट चार्जिंग के साथ 7200mAh की बैटरी दी है. इसमें मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है. इसके अलावा यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण फोन को धूल और पानी से काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है.

Vivo T5x 5G: स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन की डिस्प्ले पर गौर करें तो कंपनी ने इसमें 6.76 इंच का HD+ LCD पैनल दिया है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन की स्क्रीन ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है. कंपनी ने इसमें आई कंफर्ट फीचर और TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी दिया है. इस फीचर की मदद से लंबे समय तक इस फोन को इस्तेमाल कनरे पर भी यूज़र की आंखों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

Vivo T5x 5G एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर चलता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने दो कैमरों का सेटअप दिया है. इसका मेन कैमरा 50MP Sony IMX852 सेंसर के साथ आता है, जबकि दूसरा कैमरा 2MP के Bokeh कैमरा सेंसर के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है.

इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS और USB Type-C पोर्ट मौजूद हैं. फोन में मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी है और यह पांच अलग-अलग एनवायरमेंट टेस्ट पास कर चुका है. इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी बैटरी है. कंपनी ने इस फोन में 7200mAh की एक बड़ी बैटरी दी है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आती है.

कीमत, बिक्री और ऑफर्स

  • इस फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो इस प्रकार हैं:
  • इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.

यह फोन साइबर ग्रीन और स्टार सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. इसकी बिक्री 24 मार्च 2026 से फ्लिपकार्ट और वीवो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट समेत तमाम रिटेल पार्टनर्स पर शुरू होगी. वीवो ने इस फोन के साथ कुछ लॉन्च ऑफर्स भी पेश किए हैं. इस फोन को खरीदने के लिए HDFC, Axis, SBI बैंक कार्ड्स या UPI से पेमेंट करने पर यूज़र्स को 2000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके अलावा इसमें 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा. वहीं, अगर आप इस फोन को खरीदने के साथ जियो का 1,199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान रिचार्ज करेंगे तो आपको 6 महीनों के लिए 10 OTT ऐप्स का प्रीमियम एक्सेस भी मिलेगा.

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