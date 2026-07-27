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Vivo ने लॉन्च किया बजट स्मार्टफोन, एकमात्र वेरिएंट में मिलेगा सिर्फ 64GB स्टोरेज

वीवो T5e में 6.74 इंच की 90Hz स्क्रीन, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है, जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने भारतीय मार्केट में अपनी टी-सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo T5e है. यह फोन T5 लाइनअप में चौथा मॉडल है. इससे पहले वीवो ने इसी लाइनअप में Vivo T5 Lite 5G, Vivo T5 Pro 5G और Vivo T5x 5G को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने Vivo T5e को किफायती विकल्प के तौर पर लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस फोन को खासतौर पर स्टूडेंट्स और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आजकल हर कंपनी स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाती जा रही है. ऐसे में बजट स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वीवो के इस नए फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से कम है, जो यूज़र्स के लिए एक अच्छी बात है. स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Vivo T5e में 6.74 इंच की HD+ LCD टचस्क्रीन दी गई है, जो 90Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. यह डुअल-सिम फोन कंपनी के लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है. फोन को IP64 रेटिंग के साथ पेश किया गया है यानी यह धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा इसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो इसे रोजाना के गिरने-टकराने जैसी स्थितियों में ज्यादा टिकाऊ बनाता है.