Vivo ने लॉन्च किया बजट स्मार्टफोन, एकमात्र वेरिएंट में मिलेगा सिर्फ 64GB स्टोरेज
Vivo T5e को भारत में लॉन्च किया गया है, जिसमें 5,500mAh बैटरी, IP64 रेटिंग और Unisoc T7225 चिपसेट दिया गया है.
Published : July 27, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारतीय मार्केट में अपनी टी-सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo T5e है. यह फोन T5 लाइनअप में चौथा मॉडल है. इससे पहले वीवो ने इसी लाइनअप में Vivo T5 Lite 5G, Vivo T5 Pro 5G और Vivo T5x 5G को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने Vivo T5e को किफायती विकल्प के तौर पर लॉन्च किया है.
कंपनी का कहना है कि इस फोन को खासतौर पर स्टूडेंट्स और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आजकल हर कंपनी स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाती जा रही है. ऐसे में बजट स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वीवो के इस नए फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से कम है, जो यूज़र्स के लिए एक अच्छी बात है.
स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Vivo T5e में 6.74 इंच की HD+ LCD टचस्क्रीन दी गई है, जो 90Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. यह डुअल-सिम फोन कंपनी के लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है. फोन को IP64 रेटिंग के साथ पेश किया गया है यानी यह धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा इसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो इसे रोजाना के गिरने-टकराने जैसी स्थितियों में ज्यादा टिकाऊ बनाता है.
Presenting the all-new T5e, with Military grade durability, longgg battery and a super smooth display, made for your #TurboLife.#vivoT5e #GetSetTurbo pic.twitter.com/nlmxJvYmlp— vivo India (@Vivo_India) July 27, 2026
इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए ऑक्टा-कोर Unisoc T7225 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 4GB RAM दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर वर्चुअल रैम एक्सपेंशन के जरिए इसे 4GB तक और बढ़ाया जा सकता है. स्टोरेज की बात करें तो फोन में 64GB इनबिल्ट स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 8MP का सिंगल कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इस फोन में 5,500mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार फुल चार्ज करने पर 18 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, 47 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 13.5 घंटे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल या 28 घंटे तक वॉइस कॉलिंग की सुविधा दे सकता है. फोन में 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और कंपनी ने चार साल तक बैटरी हेल्थ बरकरार रहने का दावा भी किया है.
कीमत और उपलब्धता
इस फोन को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में ही लॉन्च किया है, जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है. इस फोन को कंपनी ने Aero Blue और Shadow Grey समेत दो रंगों में पेश किया है. इसे वीवो के ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और अन्य ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.