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Vivo T5 Pro 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, 9020mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन!

यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो भारत में जल्द ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Vivo T5 Pro 5G है. इस फोन की ऐलान शुक्रवार यानी आज ही किया गया है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है. वीवो ने फ्लिपकार्ट पर इस फोन का एक अलग माइक्रोसाइट भी लाइव कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह फोन भारत में उपलब्ध होगा. ivo T5 Pro 5G कंपनी की T सीरीज का लेटेस्ट मॉडल होगा, जो पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Vivo T4 Pro 5G का सक्सेसर है. कंपनी ने इस फोन मुख्य फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स को भी टीज कर दिया है. Vivo T5 Pro 5G: भारत में जल्द लॉन्च वीवो ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर पोस्ट करके बताया कि Vivo T5 Pro 5G भारत में बहुत जल्द लॉन्च होगा. फोन की सबसे बड़ी खासियत उसका बैटरी है. वीवो का कंफर्म कर दिया है कि Vivo T5 Pro 5G में 9,020mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा कंपनी ने दावा किया है कि उनका यह फोन 9020mAh बैटरी वाला दुनिया का सबसे स्लिम यानी पतला स्मार्टफोन होगा. गेमिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है. यह फोन 120 fps तक गेमिंग सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे हाई फ्रेम रेट में गेम्स खेलना आसान हो जाएगा.