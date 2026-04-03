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Vivo T5 Pro 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, 9020mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन!

Vivo T5 Pro भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसमें 9020mAh की बहुत बड़ी बैटरी को सबसे पतले डिजाइन में पैक किया गया है.

With a 6.8-inch AMOLED display featuring a 144Hz refresh rate and 90W fast charging, this phone could prove to be a good option in the mid-range segment.
यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. (Image Credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: वीवो भारत में जल्द ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Vivo T5 Pro 5G है. इस फोन की ऐलान शुक्रवार यानी आज ही किया गया है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है. वीवो ने फ्लिपकार्ट पर इस फोन का एक अलग माइक्रोसाइट भी लाइव कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह फोन भारत में उपलब्ध होगा. ivo T5 Pro 5G कंपनी की T सीरीज का लेटेस्ट मॉडल होगा, जो पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Vivo T4 Pro 5G का सक्सेसर है. कंपनी ने इस फोन मुख्य फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स को भी टीज कर दिया है.

Vivo T5 Pro 5G: भारत में जल्द लॉन्च

वीवो ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर पोस्ट करके बताया कि Vivo T5 Pro 5G भारत में बहुत जल्द लॉन्च होगा. फोन की सबसे बड़ी खासियत उसका बैटरी है. वीवो का कंफर्म कर दिया है कि Vivo T5 Pro 5G में 9,020mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा कंपनी ने दावा किया है कि उनका यह फोन 9020mAh बैटरी वाला दुनिया का सबसे स्लिम यानी पतला स्मार्टफोन होगा. गेमिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है. यह फोन 120 fps तक गेमिंग सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे हाई फ्रेम रेट में गेम्स खेलना आसान हो जाएगा.

डिजाइन और कैमरा

डिजाइन की बात करें तो Vivo T5 Pro 5G में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जो पिल-शेप्ड हाउसिंग में रखा होगा. पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर फोन के लेफ्ट साइड पर होंगे, जबकि राइट साइड पूरी तरह क्लीन रहेगी. नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट और SIM ट्रे देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन को दो आकर्षक कलर्स - Cosmic Black और Glacier Blue में पेश किया जा सकता है.

स्पेसिफिकेशन्स क्या होंगे?

Vivo T5 Pro 5G में 6.8 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करेगा. प्रोसेसर के लिए इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है. यह फोन एंड्रॉयड 16 बेस्ड OriginOS 6 पर चल सकता है। चार्जिंग के लिए 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की बात कही जा रही है. डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए IP68 + IP69+ रेटिंग भी होने की संभावना है.

कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि Vivo T5 Pro 5G को भारत में 30,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, फोन को अप्रैल के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट कन्फर्म नहीं हुई है.

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