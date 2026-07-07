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Vivo T5 Lite 5G की भारत में जल्द होगी एंट्री, Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव.

Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव होने के बाद Vivo T5 Lite 5G की लॉन्चिंग को लेकर यूजर्स की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. ( Image Credit: Flipkart/Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Vivo T5 Lite 5G की लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने फिलहाल लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया है इस फोन को भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च किया जाएगा. वीवो ने इस फोन का डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी फ्लिपकार्ट पर लाइव किया है, जिससे पुष्टि हो गई है कि लॉन्च के बाद इसकी ऑनलाइन बिक्री फ्लिपकार्ट के जरिए होगी. कंपनी ने फोन के मुख्य फीचर्स की आधिकारिक जानकारी भी शेयर की है, जबकि बाकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी इंतजार करना होगा. वीवो द्वारा जारी किए टीज़र में फोन का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है. इसमें फ्लैट बैक पैनल दिखाई दे रहा है, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं, पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर फ्रेम के एक तरफ मौजूद हैं. कंपनी ने इस फोन में प्रीमियम लुक देने वाला डिज़ाइन देने की कोशिश की है. 6,500mAh बैटरी और 44W FlashCharge कंपनी ने पुष्टि की है कि Vivo T5 Lite 5G में 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी. इसके साथ 44W FlashCharge सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे फोन कम समय में तेजी से चार्ज हो सकेगा. इस फोन मे मौजूद बड़ी बैटरी की वजह से यूज़र्स इस फोन को सिंगल चार्ज पर लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे.