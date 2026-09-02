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Vivo T5 भारत में लॉन्च, अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, 144Hz डिस्प्ले और 7050mAh बैटरी से लैस

Vivo T5 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इसमें कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स हैं, लेकिन इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

This phone is very slim and features an advanced cooling system, along with IP68 and IP69 ratings for water protection.
यह फोन बहुत पतला है और इसमें एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम के साथ IP68 व IP69 सुरक्षा रेटिंग दी गई है जो पानी से बचाव करती है. (Image Credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: वीवो ने भारत में Series-T लाइनअप में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo T5 है. यह फोन खास तौर पर तेज परफॉर्मेंस, ऑन-डिवाइस AI, लंबी बैटरी लाइफ और अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी पर फोकस करता है. इस फोन का डिज़ाइन भी काफी स्लिम है. अगर आपको बहुत पतला फोन पसंद है, तो ये फोन आपको पसंद आ सकता है.

इसमें एल्युमिनियम का हॉरिजॉन्टल कैमरा हाउसिंग और नैरो-फ्रेम डिजाइन दिया गया है. कंपनी ने इसे Royal Bronze और Silver Green कलर्स में लॉन्च किया है. इसके सिल्वर ग्रीन कलर वाले वेरिएंट में Aurora Liquid Crystal प्रोसेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसके फोन का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है.इस फोन में साउंड सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वीवो ने सिमिट्रिकल ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं, जिनके साथ वीवो का VEQ लो-वॉल्यूम बास एन्हांसमेंट एल्गोरिदम काम करता है.

डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन में 6.83 इंच का 1.5K 3D curved AMOLED स्क्रीन है जिसकी रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.82% और पिक्सल डेंसिटी 449 PPI है. इसमें पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक की है. इसमें HDR10+ सपोर्ट के अलावा SGS सर्टिफिकेशन भी हैं जो लो ब्लू लाइट, लो फ्लिकर और धूप में साफ दिखने की गारंटी देते हैं. इसके सॉफ्टवेयर में Eye Protection Mode, Sleep Comfort Mode और Anti-Fatigue Brightness Adjustment जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

यह फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर चलता है. इसमें कंपनी ने तीन एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड और पांच साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा है. इस फोन में Vivo Office Kit, Circle to Search 2.0 और AI Transcript Assist जैसे टूल्स दिए गए हैं. यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन्स के साथ आता है. इसे गीले हाथ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें USB Type-C पोर्ट, in-display फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल सिम सपोर्ट उपलब्ध है.

स्पेसिफिकेशनडिटेल्स
डिस्प्ले6.83-inch 1.5K (2800 × 1260) 3D curved AMOLED, 144Hz, 20:9, 2000 nits peak, HDR10+, 449 PPI
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7500 Turbo (4nm), Octa-core up to 2.6GHz, Mali-G615 MC2 GPU, GenAI NPU
RAM / स्टोरेज6GB / 8GB / 12GB LPDDR4X + 128GB / 256GB UFS 3.1
बैक कैमरा50MP Sony IMX882 (f/1.8, 4-axis OIS, Aura Light) + 8MP ultra-wide (115°, f/2.2)
फ्रंट कैमरा32MP (f/2.0, 84°), दोनों तरफ 4K वीडियो
बैटरी7,050 mAh, 44W FlashCharge, 1600 साइकल तक 80% क्षमता
सॉफ्टवेयरAndroid 16 based OriginOS 6.0, 3 OS अपग्रेड + 5 साल सिक्योरिटी
सिक्योरिटीIP68 + IP69, MIL-STD-810H, in-display फिंगरप्रिंट, 164.42×75.25×7.99mm, 199g
कनेक्टिविटी5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, Dual nano-SIM
अन्यDual stereo speakers, VEQ audio, wet-hand टच सपोर्ट

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. इसमें ऑक्टा-कोर सीपीयू के साथ Krake GPU और 8वीं जनरेशन का GenAI-रेडी NPU है. कंपनी का कहना है कि यह फोन ऑन-डिवाइस AI टास्क आसानी से हैंडल कर सकता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन ने AnTuTu टेस्ट में 1.2 मिलियन से भी ज्यादा स्कोर किया है.

इस फोन में हीट यानी गर्मी को काबू करने के लिए 3,800 mm² का वेपल चैंबर कूलिंग यूनिट दिया गया है. कंपनी ने बताया कि इसमें टोटल हीट डिसिपेशन एरिया 23,062 mm² तक है और अंदर 10 तापमान सेंसर लगे हैं जो रियल-टाइम में निगरानी रखते हैं. इसका मतलब है कि गेमर्स इस फोन आसानी से लंबे वक्त तक गेमिंग कर सकते हैं और आम यूज़र्स बहुत सारे हेवी मल्टीटास्क वर्क्स को भी एकसाथ कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा कंपनी दावा कर रही है, हमने इस फोन को रिव्यू नहीं किया है.

कैमरा सेटअप और बैटरी

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX882 मेन सेंसर है, जिसमें 4-axis OIS और Sony Aura Light दी गई है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है. इसके अगले हिस्से पर 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो 84 डिग्री एंगल सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के अगले और पिछले दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जो OIS और EIS के कॉम्बिनेशन से स्टेबल भी रहती है. इसमें मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड, Bokeh Flare इफेक्ट और AI Erase 2.0 जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

इस फोन में 7,050mAh की बैटरी गी हई है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 1,600 चार्ज साइकल के बाद भी 80% क्षमता बनाए रखती है. इस बैटरी के साथ 44W FlashCharge सपोर्ट भी मिलता है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन 30 मिनट में 44% तक चार्ज हो जाता है. इसमें Battery Life Extender और Global Bypass Charging जैसी सुविधाएं भी मिलती है.

कीमत, बिक्री और ऑफर्स

इस फोन की कीमत 34,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें बेस वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन की बिक्री 9 सितंबर 2026 से फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया के ई-स्टोर और तमाम पार्टनर ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर शुरू हो जाएगी. इस फोन की कीमत कुछ इस प्रकार हैं:

वेरिएंटरिटेल प्राइसलॉन्च ऑफर प्राइस
6GB + 128GB₹34,999₹31,499
8GB + 128GB₹39,999₹35,999
8GB + 256GB₹44,999₹40,999
12GB + 256GB₹49,999₹45,999

वीवो इस फोन पर लोंगो को कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए लॉन्च ऑफर भी दे रही है. HDFC, SBI और Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर बेस वेरिएंट पर 3,500 रुपये का डिस्काउंट और अन्य वेरिएंट्स पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा फोन को 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए भी खरीदा जा सकता है.

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