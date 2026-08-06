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Vivo S2 भारत में लॉन्च, 7 साल बाद हुई S-सीरीज़ की वापसी

Vivo ने भारत में S2 लॉन्च किया है, जिसमें 7,050mAh बैटरी, Dimensity 7360-Turbo चिपसेट और 120Hz AMOLED डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

The price of the Vivo S2 starts at ₹39,999 and the phone will be available for sale on Flipkart from August 11.
Vivo S2 की कीमत ₹39,999 से शुरू होती है और यह फोन 11 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. (Image Credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: वीवो ने गुरुवार यानी आज ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo S2 है. इसमें खास बात यह है कि यह फोन कंपनी की S-सीरीज़ का करीब सात साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने वाला पहला मॉडल है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 8GB रैम दी गई है. Vivo S2 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.83-इंच AMOLED स्क्रीन दी गई है. फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. यह फोन OriginOS 6 पर चलता है और इसमें 7050mAh की बड़ी बैटरी दी गई है.

Vivo S2 की कीमत और उपलब्धता

Vivo S2 की भारत में शुरुआती कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये रखी गई है. वहीं, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये है.

इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन्स - Sapphire Blue, Regal Bronze और Silk White में उपलब्ध है. फोन को Vivo India ई-स्टोर, Flipkart और देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा, और इसकी बिक्री 11 अगस्त से शुरू होगी.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

इस फोन में 6.83 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस, P3 वाइड कलर गैमट और 449ppi पिक्सल डेनसिटी को सपोर्ट करती है. डिस्प्ले में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है. यह फोन ड्यूल-सिम (नैनो + नैनो) के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है.

फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक की UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है. यह 8GB तक के एक्सटेंडेड रैम को भी सपोर्ट करता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका पहला कैमरा 50MP का है और उसका अपर्चर f/1.8 है. इसका दूसरा बैक कैमरा 2MP का है, जो f/2.4 अपर्चर के साथ आता है. फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. इस फोन के पिछले और अगले दोनों कैमरों से 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

Vivo S2 में 44W फ्लैशचार्ज सपोर्ट के साथ 7,050mAh की बैटरी दी गई है. फोन की मोटाई 7.99mm है (सिल्क व्हाइट वेरिएंट में 8.10mm), और इसका वजन 197 ग्राम है. यह हैंडसेट IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से मजबूत सुरक्षा देता है. इसके अलावा फोन में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, GPS और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

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