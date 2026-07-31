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Vivo S2 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

लीक्स के मुताबिक Vivo S2 में 7,050mAh बैटरी, Dimensity 7360 चिपसेट होगा, कीमत 51,999 रुपये से शुरू हो सकती है.

Vivo has confirmed the launch date of its S2 smartphone in India.
Vivo ने भारत में अपने S2 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कन्फर्म की है. (Image Credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपने एक नए स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इस नए अपकमिंग फोन का नाम Vivo S2 है. वीवो ने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए अपने इस अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट को कंफर्म किया है. इसके जरिए फोन के डिज़ाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा हो गया है.

वीवो की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक Vivo S2 को भारत में 6 अगस्त को दोपबर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ वीवो की आने वाली एस सीरीज स्मार्टफोन की पहली झलक भी सामने आ गई है. Vivo और Amazon, दोनों ने अपनी वेबसाइट्स पर इस अपकमिंग फोन के लिए डेडिकेटेड लैंडिंग पेज भी बना दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक Vivo S2 की सेल 11 अगस्त से शुरू हो सकती है, हालांकि कंपनी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

डिज़ाइन का चला पता

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा यूनिट दिखाई दे रहा है. ऑफिशियल टीज़र्स में Vivo S2 को ब्लैक और व्हाइट, इन दो कलर ऑप्शन्स में दिखाया गया है. फोन के बैक पैनल पर ग्लॉसी फिनिश दिख रही है, जिसमें हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल में डुअल कैमरा यूनिट मौजूद है. फोन की डिस्प्ले पर सेल्फी कैमरा के लिए होल-पंच कटआउट दिया गया है.

कंपनी ने अभी तक फोन के फीचर्स को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन लीक्स के मुताबिक इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो फोन में 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ करीब 7,050mAh की बैटरी दी जा सकती है.

फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

लीक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 की शुरुआती कीमत 51,999 रुपये हो सकती है, जिसके साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिल सकती है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आ सकता है, जिसकी कीमत 55,999 रुपये होने की उम्मीद जताई गई है. हालांकि, कई अलग-अलग रिपोर्ट्स में इस फोन की कीमत को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाया गया है.

It features a dual-camera unit housed in a horizontal, pill-shaped module.
इसमें हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल में डुअल कैमरा यूनिट दिया गया है. (Image Credit; Vivo)

इसके अलावा पिछली कुछ लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo S2 में 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला 6.83 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले मिल सकता है. रियर कैमरा सेटअप में 50MP का Sony IMX852 सेंसर और एक 2MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल हो सकता है, जबकि सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन में डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी मिल सकती है.

सात साल पहले लॉन्च हुआ था Vivo S1

आपको बता दें कि वीवो ने इस फोन सीरीज का पिछला मॉडल सात साल पहले जुलाई 2019 में लॉन्च किया था. उस फोन का नाम Vivo S1 था, जिसमें कंपनी ने 6.38 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Helio P65 (12 nm) चिपसेट और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया था. उस वक्त इस फोन को 17,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था.

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