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Vivo S2 FE भारत में लॉन्च, 10,000mAh बैटरी के साथ आया नया मिड-रेंज फोन

यह फोन 38,999 रुपये से शुरू होता है और 20 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत कई जगहों पर बिक्री शुरू होगी. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: वीवो ने आज भारत में कई फोन्स लॉन्च किए हैं. इनमें Vivo X Fold 6 यानी वीवो का नया फोल्डेबल फोन समेत, Vivo V80 और Vivo S2 FE शामिल हैं. इस आर्टिकल में हम Vivo S2 FE की बात करेंगे. इस फोन की सबसे खास बात 10,000mAh बैटरी है. यह वीवो का पहला 10,000mAh बैटरी वाला फोन है. इतनी बड़ी बैटरी 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.