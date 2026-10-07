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Vivo Origin OS 7: आपके फोन में कब आएगा वीवो का नया सॉफ्टवेयर अपडेट, यहां देखें पूरी टाइमलाइन

नए अपडेट में लॉकस्क्रीन थीम, स्टिकर और पांच ऐप्स एक साथ चलाने वाला वर्कबेंच फीचर यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देगा. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: Vivo ने 6 अक्टूबर को अपने बड़े इवेंट Vivo Next 2026 में कई नए फोन लॉन्च किए हैं, जिनमें Vivo V80, Vivo S2 FE और Vivo X Fold 6 शामिल हैं. इसी इवेंट में कंपनी ने भारत के लिए Origin OS 7 का भी ऐलान कर दिया. यह वीवो का नया सॉफ्टवेयर है, जो Android 17 पर बेस्ड है. यह अपडेट वीवो के कई फोन्स में आने वाला है. महंगे फोन्स के साथ-साथ कई सस्ते फोन्स में भी नया अपडेट आने वाला है. इस सॉफ्टवेयर में वीवो ने यूआई यानी यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाया है, नए एनिमेशन जोड़े गए हैं और मल्टीटास्किंग भी आसान हो गई है.