Vivo Origin OS 7: आपके फोन में कब आएगा वीवो का नया सॉफ्टवेयर अपडेट, यहां देखें पूरी टाइमलाइन
वीवो का नया Origin OS 7 अपडेट भारत में जल्द शुरू होगा और इसमें डिजाइन, एआई तथा मल्टीटास्किंग तीनों को काफी बेहतर बनाया गया है.
Published : October 7, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: Vivo ने 6 अक्टूबर को अपने बड़े इवेंट Vivo Next 2026 में कई नए फोन लॉन्च किए हैं, जिनमें Vivo V80, Vivo S2 FE और Vivo X Fold 6 शामिल हैं. इसी इवेंट में कंपनी ने भारत के लिए Origin OS 7 का भी ऐलान कर दिया. यह वीवो का नया सॉफ्टवेयर है, जो Android 17 पर बेस्ड है. यह अपडेट वीवो के कई फोन्स में आने वाला है. महंगे फोन्स के साथ-साथ कई सस्ते फोन्स में भी नया अपडेट आने वाला है. इस सॉफ्टवेयर में वीवो ने यूआई यानी यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाया है, नए एनिमेशन जोड़े गए हैं और मल्टीटास्किंग भी आसान हो गई है.
Origin OS 7 भारत में कब आएगा?
वीवो ने बताया कि Origin OS 7 को भारत में फेज़-वाइज़ रोलआउट किया जाएगा. इसके लिए कंपनी ने कोई पक्की तारीख नहीं बताई है, लेकिन टाइमलाइन का खुलासा कर दिया है. सबसे पहले फ्लैगशिप फोन्स यानी वीवो के सबसे महंगे फोन्स को नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा. इनमें Vivo X300 Series के फोन्स शामिल हैं, जिन्हें इसी महीने के आखिर तक नया ओएस मिल जाएगा. उसके बाद Vivo X200 Series को अगले महीने नया अपडेट मिलेगा.
What if your smartphone understood the way you work, connect and move through your day a little better? The all-new OriginOS 7 is here, with its rollout timeline in India now available. Designed to bring smarter productivity, AI-powered experiences and seamless cross-device connectivity together, OriginOS 7 makes every interaction more intuitive, personalised and fluid. Less friction. More flow. More of what matters, seamlessly connected. Explore more of what’s new: https://t.co/W4UXERONPW #vivoIndia— vivo India (@Vivo_India) October 7, 2026
वीवो ने कल ही लॉन्च हुए Vivo V80 और Vivo X Fold 6 को भी Origin OS 7 सॉफ्टवेयर के साथ ही लॉन्च किया है, जिनकी बिक्री अगले हफ्ते यानी 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. हालांकि, Vivo S2 FE को Origin OS 6 सॉफ्टवेयर के साथ ही लॉन्च किया गया है, जो Android 16 पर बेस्ड ओएस है, लेकिन इसे भी बाद में Origin OS 7 का अपडेट मिलेगा. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताते हैं कि किस फोन सीरीज को कब तक नया अपडेट मिलेगा.
|कब होगा रिलीज़
|फोन सीरीज और मॉडल्स
|अक्टूबर के अंत तक
|Vivo X300, X300 Pro, X300 FE, X300 Ultra, X Fold 5
|मिड-नवंबर तक
|Vivo X200T , X200, X200 Pro, X200 FE
|मिड-दिसंबर तक
|Vivo X100 , X100 Pro, X Fold 3 Pro, V60e, V60, V70 FE, V70, V70 Elite
|दिसंबर के अंत तक
|Vivo V50, V50e
|जनवरी के अंत तक
|Vivo T5 Pro, T5, T5x, T4 Ultra, T4 Pro, T4, T4R, T3 Ultra, Y51 Pro, V40, V40 Pro, S2 FE, S2
|फरवरी के अंत तक
|Vivo V30e, V30, V30 Pro, T4x, Y31 Pro, Y400, Y400 Pro
Origin OS 7 में नया क्या है?
ओरिजिन डिजाइन को और भी बेहतर बनाया गया है. इसमें डायनामिक ग्लो नाम का फीचर जोड़ा गया है. अब इसमें टच करने पर बटन और आइकन उछलते हैं, खिंचते हैं, उंगली की दिशा और स्पीड के हिसाब से मूव करते हैं. इसमें लिक्विड ग्लास जैसा ट्रांसलूसेंट मटीरियल भी है. इसमें तीन मोड हैं. रियल, नेचुरल और सॉफ्ट. यूजर क्विक सेटिंग्स पैनल, नेविगेशन बार और बटन को अपनी पसंद के हिसाब से साफ या हल्का रंगीन बना सकते हैं.
लॉकस्क्रीन और होमस्क्रीन अब पहले से ज्यादा इंटरेक्टिव हो गए हैं. विगल, ग्लिंट और पेट पल्स जैसे कई थीम आए हैं. ये थीम फोन हिलाने या स्क्रीन छूने पर अलग-अलग असर दिखाते हैं. स्टिकइट फीचर से यूजर पहले से बने या खुद बनाए स्टिकर लॉकस्क्रीन या होमस्क्रीन पर लगा सकते हैं.
नए सॉफ्टवेयर में ओरिजिन वर्कबेंच नाम का फीचर आया है. पहले यह सिर्फ फोल्डेबल फोन और टैबलेट पर था. अब एक स्क्रीन पर पांच ऐप्स को एक साथ चलाया जा सकता है. इससे लोगों को बिल्कुल डेक्सटॉप जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. Jovi AI को भी अपग्रेड किया गया है. अब यह सिर्फ कमांड नहीं सुनता, जानकारी ढूंढता है. फाइल्स पढ़कर समझता है. शेड्यूल टास्क सेट करता है. सही और लगातार रिजल्ट देता है.
परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई
- ऐप खुलने की स्पीड 10% तेज हुई है.
- पेज बदलने की स्पीड 11% तेज है.
- ग्राफिक्स रेंडरिंग 14.4% बेहतर हुई है.
- एनिमेशन में फ्रेम ड्रॉप नहीं होते.
- मेमोरी को भी ऑप्टिमाइज किया गया है.
- अब 60% ज्यादा मेमोरी वापस मिलती है.
- 256 GB स्टोरेज वाले फोन में 25 GB तक जगह खाली हो सकती है.
इकोसिस्टम में क्या बदलाव
अब वीवो या iQOO फोन को एपल वॉच से भी आसानी से जोड़ा जा सकता है. नोटिफिकेशन और वर्कआउट डेटा ओरिजिन हेल्थ में सिंक हो जाता है. एयरपॉड्स का बैटरी स्टेट्स और स्पेशियल ऑडियो स्टेटस ओरिजिन आइलैंड में दिखता है. iCloud को भी जोड़ा गया है. फाइल मैनेजर में सीधे iCloud की फाइल्स देखी जा सकती है. वीवो ऑफिस किट से मैक, आईपैड और विंडोज के साथ स्क्रीन हैंडऑफ काम करता है. इन बदलावों की वजह से अब यूज़र्स मैक इस्तेमाल करने के बाद भी वीवो और आइकू फोन्स पर बने रह सकते हैं. इसके लिए आईफोन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पहले पड़ा करती थी.