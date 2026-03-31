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Vivo X300 Ultra और X300s लॉन्च, 200MP वाले दो कैमरों वाला दुनिया का पहला फोन

हैदराबाद: Vivo ने तीन में दो कैमरा फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च कर दिए हैं. इनके नाम Vivo X300 Ultra और Vivo X300s है. ये दोनों फोन Zeiss के साथ मिलकर बने हैं, जो फोटोग्राफी को नया आयाम देते हैं. Vivo X300 Ultra दुनिया का पहला ऐसा फोन बन गया है, जिसमें 200MP के दो-दो कैमरे लगे हुए हैं. इनमें से एक मुख्य सेंसर होगा और दूसरा सेंसर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा.

X300 Ultra उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो जूम फोटोग्राफी और प्रोफेशनल लेवल की इमेजिंग चाहते हैं. इसका मेन कैमरा 200MP का है, दूसरा कैमरा भी 200MP का है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. इस फोन का तीसरा कैमरा 50MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है. Zeiss की ट्यूनिंग की वजह से स्टैंडर्ड शॉट्स और जूम्ड इमेज में कलर और डिटेल कंसिस्टेंसी बनी रहती है. कंपनी ने अलग से टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी भी दी गई है, जो जो जूम को 400mm तक बढ़ा सकती है और 17x ऑप्टिकल आउटपुट देती है.

वीवो ने अल्ट्रा मॉडल के साथ X300s भी लॉन्च किया है, जो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड और यूज़र फ्रेंडली है. इस फोन का भी मेन सेंसर 200MP का है, जो 50MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल ज़ूम) के साथ आता है. ये फोन उन लोगों के लिए एक बेहतर विक्लप साबित हो सकता है, जो हाई रेजॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रा एक्सेसरीज़ की जरूरत नहीं है.

दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स

डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फोन क्लीन और कैमरा फोकस्ड लुक के साथ आते हैं. X300 Ultra में फ्लैट एज फ्रेम है, जबकि X300s थोड़ा लाइट फील देता है. कलर ऑप्शन्स में Film Green, Silver Tone, Black जैसे शेड्स हैं जबकि X300s में Dream Core Purple का ऑप्शन भी मिलेगा. फोन के पीछे Zeiss ब्रांडिंग पीछे साफ दिखती है.