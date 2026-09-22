Vivo ने Jovi AI असिस्टेंट के साथ पेश किया OriginOS 7, चुनिंदा फोन्स के लिए होगा रोलआउट
Vivo ने अपने नए OriginOS 7 को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है. इसे भारत समेत ग्लोबल मार्केट में OriginOS 7 पेश किया है.
Published : September 22, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने कुछ समय पहले ही चीन में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसके बाद कंपनी ने अपने नए OriginOS 7 को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत समेत कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में OriginOS 7 प्रीव्यू प्रोग्राम की भी घोषणा की है.
यह नया OS, Android 17 पर आधारित है, और यह लेटेस्ट यूज़र इंटरफ़ेस इन तीन मार्केट में चुनिंदा Vivo और iQOO स्मार्टफ़ोन के लिए रोल आउट किया जाएगा. OriginOS 7 अपडेट Vivo और iQOO फ़ोन और टैबलेट में Jovi AI लेकर आता है, जिसे एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म AI एजेंट के तौर पर पेश किया गया है, जो सभी डिवाइस पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा, इस OS में 'डायनामिक ग्लो' एलिमेंट के साथ नया 'Origin डिज़ाइन' भी पेश किया गया है.
OriginOS 7 के फीचर्स
Vivo ने एक प्रेस रिलीज़ करते हुए बताया कि Android 17 पर आधारित नया OriginOS 7 अपडेट सोमवार से भारत, थाईलैंड और मलेशिया में OriginOS 7 प्रीव्यू प्रोग्राम में शामिल चुनिंदा Vivo और iQOO डिवाइस के लिए रोल आउट करना शुरू किया जाएगा.
सबसे पहले, इस नए OS का अपडेट Vivo X300 Pro और "चुनिंदा iQOO डिवाइस" के लिए रोल आउट किया जाएगा. इसके बाद, यह सॉफ़्टवेयर Vivo X500 सीरीज़ और नए Vivo X Fold के साथ-साथ V लाइनअप के लिए भी जारी किया जाएगा.
नया OriginOS 7 अपडेट Vivo और iQOO डिवाइस में Jovi AI लेकर आता है, जिसे टेक कंपनी "क्रॉस-डिवाइस पर्सनल एजेंट" कहती है. Vivo का दावा है कि Jovi AI स्मार्टफोन और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बीच 'कॉम्प्लेक्स वर्कफ़्लो' को मैनेज कर सकता है.
इस AI असिस्टेंट को Vivo Office Kit में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे यह कनेक्टेड डिवाइस के बीच कामों को कोऑर्डिनेट कर सकता है. यूज़र्स Jovi से घर के कंप्यूटर से प्रोजेक्ट स्प्रेडशीट लाने, नंबरों का सारांश बनाने और एक ही प्रॉम्प्ट से फ़ोन पर मुख्य जानकारी भेजने के लिए कह सकते हैं.
स्मार्टफोन निर्माता Vivo ने बताया कि इसके अलावा, Vivo के Jovi AI असिस्टेंट को तय कामों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जैसे कि हर हफ़्ते की रिपोर्ट तैयार करना और तय समय पर अपने-आप फ़ाइलों को व्यवस्थित करना.
इस AI असिस्टेंट में Jovi Security भी दिया गया है, जो "एजेंट द्वारा किए गए हर ऑटोमैटिक काम" को साफ़ तौर पर रिकॉर्ड करता है. टेक कंपनी का कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहती है. ज़रूरी कदम उठाने के लिए यूज़र्स को Jovi AI को मंज़ूरी देनी होती है.
Android 17 पर आधारित OriginOS 7 अपडेट में अगली जनरेशन का Origin Smooth Engine भी शामिल है, जिसे 'ग्राफ़िक्स कंप्यूटेशन, मेमोरी मैनेजमेंट और सिस्टम शेड्यूलिंग' के लिए बेहतर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है. Ultra-Core Computing सिस्टम की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोसेसिंग रिसोर्स को डायनामिक रूप से आवंटित कर सकता है.
Vivo का दावा है कि नया Origin Smooth Engine ऐप शुरू होने के समय को 10 प्रतिशत कम करता है और ऐप पेज स्विचिंग में 11 प्रतिशत का सुधार भी प्रदान करता है. इसका Memory Fusion इंजन भी अब 60 प्रतिशत ज़्यादा मेमोरी रिकवरी करता है.
इसके अलावा, 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले डिवाइस पर 25GB तक अतिरिक्त स्टोरेज खाली करता है. इसका अपडेटेड Dual Rendering एक नई रेंडरिंग पाइपलाइन और एक नया कंपाइलेशन फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिससे रेंडरिंग की क्षमता 14.4 प्रतिशत बढ़ जाती है.
OriginOS 7 में 'फ़्लूइड मोशन' के साथ नया 'ऑरिजिन एनिमेशन सुइट' भी पेश किया गया है, जिसमें "स्प्रिंग एनिमेशन" और "सीमलेस इंटरैक्शन" जैसे फ़ीचर शामिल हैं. आखिर में, एक अन्य फीचर के तौर पर Android 17 पर आधारित इस अपडेट में लेटेस्ट 'क्रॉस-इकोसिस्टम कनेक्टिविटी सुइट' भी मिलता है.