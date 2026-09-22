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Vivo ने Jovi AI असिस्टेंट के साथ पेश किया OriginOS 7, चुनिंदा फोन्स के लिए होगा रोलआउट

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने कुछ समय पहले ही चीन में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसके बाद कंपनी ने अपने नए OriginOS 7 को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत समेत कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में OriginOS 7 प्रीव्यू प्रोग्राम की भी घोषणा की है.

यह नया OS, Android 17 पर आधारित है, और यह लेटेस्ट यूज़र इंटरफ़ेस इन तीन मार्केट में चुनिंदा Vivo और iQOO स्मार्टफ़ोन के लिए रोल आउट किया जाएगा. OriginOS 7 अपडेट Vivo और iQOO फ़ोन और टैबलेट में Jovi AI लेकर आता है, जिसे एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म AI एजेंट के तौर पर पेश किया गया है, जो सभी डिवाइस पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा, इस OS में 'डायनामिक ग्लो' एलिमेंट के साथ नया 'Origin डिज़ाइन' भी पेश किया गया है.

OriginOS 7 के फीचर्स

Vivo ने एक प्रेस रिलीज़ करते हुए बताया कि Android 17 पर आधारित नया OriginOS 7 अपडेट सोमवार से भारत, थाईलैंड और मलेशिया में OriginOS 7 प्रीव्यू प्रोग्राम में शामिल चुनिंदा Vivo और iQOO डिवाइस के लिए रोल आउट करना शुरू किया जाएगा.

सबसे पहले, इस नए OS का अपडेट Vivo X300 Pro और "चुनिंदा iQOO डिवाइस" के लिए रोल आउट किया जाएगा. इसके बाद, यह सॉफ़्टवेयर Vivo X500 सीरीज़ और नए Vivo X Fold के साथ-साथ V लाइनअप के लिए भी जारी किया जाएगा.

नया OriginOS 7 अपडेट Vivo और iQOO डिवाइस में Jovi AI लेकर आता है, जिसे टेक कंपनी "क्रॉस-डिवाइस पर्सनल एजेंट" कहती है. Vivo का दावा है कि Jovi AI स्मार्टफोन और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बीच 'कॉम्प्लेक्स वर्कफ़्लो' को मैनेज कर सकता है.

इस AI असिस्टेंट को Vivo Office Kit में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे यह कनेक्टेड डिवाइस के बीच कामों को कोऑर्डिनेट कर सकता है. यूज़र्स Jovi से घर के कंप्यूटर से प्रोजेक्ट स्प्रेडशीट लाने, नंबरों का सारांश बनाने और एक ही प्रॉम्प्ट से फ़ोन पर मुख्य जानकारी भेजने के लिए कह सकते हैं.