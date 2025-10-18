ETV Bharat / technology

Vivo OriginOS 6 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, जानें कब-कब किन स्मार्टफोन्स को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट

Vivo OriginOS 6 में यूज़र्स को नया विजुअल डिज़ाइन, बेहतर परफॉर्मेंस, और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

हैदराबाद: वीवो और आइकू स्मार्टफोन यूज़र्स को पिछले कई महीनों से नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OriginOS 6 के भारत में लॉन्च होने का इंतजार है. वीवो और आइकू अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में इस सॉफ्टवेयर के साथ ही स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन भारत में वो Funtouch ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने फोन्स को लॉन्च करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब वीवो ने भारत में भी OriginOS 6 को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. OriginOS 6 अपडेट Android 16 पर बेस्ड है और इसे कंपनी ने चीन में और इसे कंपनी ने चीन में 10 अक्टूबर को हुए Vivo Developer Conference 2025 में पेश किया था. वहीं, अब इसका इंडियन रोलआउट नवंबर की शुरुआत में Vivo X200 सीरीज़ से शुरू होगा. Vivo ने बताया कि OriginOS 6 अपडेट फेज़-वाइज़ आएगा, यानी हर मॉडल को अलग-अलग समय पर अपडेट मिलेगा, और पूरा प्रोसेस 2026 की पहली छमाही तक खत्म हो जाएगा. भारत में कब आएगा OriginOS 6