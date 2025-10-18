Vivo OriginOS 6 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, जानें कब-कब किन स्मार्टफोन्स को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट
Vivo ने OriginOS 6 के भारत में लॉन्च को कंफर्म कर दिया है. आइए हम OriginOS 6 का भारत में पूरा रोलआउट प्लान जानते हैं.
Published : October 18, 2025 at 11:25 AM IST
हैदराबाद: वीवो और आइकू स्मार्टफोन यूज़र्स को पिछले कई महीनों से नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OriginOS 6 के भारत में लॉन्च होने का इंतजार है. वीवो और आइकू अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में इस सॉफ्टवेयर के साथ ही स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन भारत में वो Funtouch ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने फोन्स को लॉन्च करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब वीवो ने भारत में भी OriginOS 6 को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
OriginOS 6 अपडेट Android 16 पर बेस्ड है और इसे कंपनी ने चीन में और इसे कंपनी ने चीन में 10 अक्टूबर को हुए Vivo Developer Conference 2025 में पेश किया था. वहीं, अब इसका इंडियन रोलआउट नवंबर की शुरुआत में Vivo X200 सीरीज़ से शुरू होगा. Vivo ने बताया कि OriginOS 6 अपडेट फेज़-वाइज़ आएगा, यानी हर मॉडल को अलग-अलग समय पर अपडेट मिलेगा, और पूरा प्रोसेस 2026 की पहली छमाही तक खत्म हो जाएगा.
भारत में कब आएगा OriginOS 6
वीवो न्यूज़रूम के अनुसार, Vivo X200 Series के साथ OriginOS 6 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. अब ऐसे में वीवो की अपकमिंग फोन सीरीज नवंबर 2025 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, लिहाजा नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी नवंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है. उसके बाद वीवो के बाकी फ्लैगशिप फोन्स और मिड-रेंज फोन्स में भी दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 के बीच में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OriginOS 6 का अपडेट आने की उम्मीद है. आइए हम आपको टाइमलाइन दिखाते हैं कि कब वीवो के किस फोन में इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का अपडेट आ सकता है:
|टाइमलाइन
|मॉडल्स, जिन्हें अपडेट मिलेगा
|शुरुआती नवंबर 2025
|• Vivo X200 Series
• Vivo X Fold 5
• Vivo V60
|मिड-नवंबर 2025
|• Vivo X100 Series
• Vivo X Fold 3 Pro
|मिड-दिसंबर 2025
|• Vivo V60e
• Vivo V50
• Vivo V50e
• Vivo T4 Ultra
• Vivo T4 Pro
• Vivo T4R 5G
|2026 की पहली छमाही में
|• Vivo X90 Series
• Vivo V40 Series
• Vivo V30 Series
• Vivo T4 5G
• Vivo T4x 5G
• Vivo T3 Series
• Vivo Y400 Series
• Vivo Y300 5G
• Vivo Y200 Series
• Vivo Y100
• Vivo Y100A
• Vivo Y58 5G
• Vivo Y39 5G
OriginOS 6 के मेन फीचर्स:
- Origin Smooth Engine: नए सॉफ्टवेयर में स्मूद एनीमेशन और फास्ट रिस्पॉन्स.
- Ultra-core Computing + Memory Fusion Tech: ऐप लोडिंग और परफॉर्मेंस और तेज़.
- Dual Rendering Architecture: बैकग्राउंड में बेहतर तरीके से ग्राफिक हैंडलिंग करता है.
- Dynamic UI & Morphing Animations: आइकन और विजेट्स अपने-आप साइज के हिसाब से खुद एडजस्ट होंगे.
- Vivo Sans Font: 40 से भी ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा.
- Origin Island: iPhone जैसे स्मार्ट नोटिफिकेशन — म्यूज़िक कंट्रोल्स, मीटिंग जॉइन बटन, कॉल शॉर्टकट आदि.
- Cross-Device Connectivity: यूजर्स अब Apple डिवाइसेज़ से भी कनेक्ट कर सकेंगे.
Vivo का दावा है कि अब यूज़र 5,000 फोटोज़ वाला एल्बम सेकंड्स में ओपन कर पाएंगे और डेटा लोडिंग 106% तक तेज़ हो गई है. गौर करने वाली बात ये है कि भारत में अब तक OriginOS 5 नहीं आया था, यानी ये अपडेट सीधे Funtouch OS 15 को रिप्लेस करेगा. अब देखना होगा कि नया सॉफ्टवेयर भारतीय यूज़र्स को कितना पसंद आता है.