Viral Video: रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी Mahindra Thar, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
Mahindra Thar का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक Mahindra Thar अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पर चलते देखी गई.
Published : December 20, 2025 at 11:20 AM IST
हैदराबाद: हाल ही में Mahindra Thar का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जोकि दीमापुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर लोगों के बीच काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.
इस वीडियो में एक Mahindra Thar अवैध रूप से चालू रेलवे ट्रैक पर चलते हुए देखी जा सकती है. यह घटना और उसके बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. स्टेशन के अंदर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी का एक वीडियो X (पहले ट्विटर) पर तेज़ी से सामने आया.
Hindustan Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 की देर रात करीब 11:35 बजे की है. दीमापुर पुलिस के अनुसार, SUV स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई और बर्मा कैंप साइड में पुराने फ्लाईओवर के पास लाइन नंबर-1 पर फंस गई.
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही कई यूज़र्स ने इस हरकत की कड़ी निंदा की और तीखी टिप्पणियां कीं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि, "उसे लगा होगा कि यह फिल्मों जैसा होगा, जहां वह ट्रैक पर गाड़ी चलाता है, कितना बेवकूफ इंसान है." कई अन्य लोगों ने संभावित नतीजों के बारे में भी चेतावनी दी, और बताया कि अगर उस समय कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही होती तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी.
On platform one at Dimapur railway station in Nagaland, the national disaster vechile showed up instead of train. pic.twitter.com/fv0ji3ySYQ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 18, 2025
क्या बोले अधिकारी
पुलिस ने बताया कि गाड़ी को रेलवे कॉरिडोर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, जिससे यह ट्रैफिक और रेलवे सुरक्षा नियमों का साफ़ उल्लंघन था. चालक की पहचान दीमापुर के सिग्नल अंगामी के रहने वाले 65 साल के एक व्यक्ति के तौर पर हुई है.
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीमें और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित रूप से पटरियों से हटा दिया. पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (PRO) ने पुष्टि की कि किसी भी यात्री, आम जनता के सदस्य या रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ.
हालांकि, फिजिकल नुकसान ज़्यादा न होने से भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ. जैसे-जैसे इस घटना के बारे में और जानकारी सामने आईं, सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
एक यूज़र ने कमेंट में कहा कि, "सरकार को ऐसे ड्राइवरों का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए या इन गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए." वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि, "अगर गाड़ी ज़ब्त नहीं की गई, और ड्राइवर पर भारी जुर्माना नहीं लगाया गया, तो ऐसी और घटनाएं ज़रूर होंगी."
यह घटना कैसे हुई
अधिकारियों की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि यह घटना गंभीर लापरवाही और तय सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का नतीजा थी. Mahindra Thar और उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, और दीमापुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में मामला दर्ज किया गया है.