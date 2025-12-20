ETV Bharat / technology

Viral Video: रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी Mahindra Thar, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

रेलवे ट्रैक पर चढ़ी Mahindra Thar ( फोटो - X/@Benarasiyaa )

हैदराबाद: हाल ही में Mahindra Thar का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जोकि दीमापुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर लोगों के बीच काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में एक Mahindra Thar अवैध रूप से चालू रेलवे ट्रैक पर चलते हुए देखी जा सकती है. यह घटना और उसके बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. स्टेशन के अंदर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी का एक वीडियो X (पहले ट्विटर) पर तेज़ी से सामने आया. Hindustan Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 की देर रात करीब 11:35 बजे की है. दीमापुर पुलिस के अनुसार, SUV स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई और बर्मा कैंप साइड में पुराने फ्लाईओवर के पास लाइन नंबर-1 पर फंस गई. सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही कई यूज़र्स ने इस हरकत की कड़ी निंदा की और तीखी टिप्पणियां कीं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि, "उसे लगा होगा कि यह फिल्मों जैसा होगा, जहां वह ट्रैक पर गाड़ी चलाता है, कितना बेवकूफ इंसान है." कई अन्य लोगों ने संभावित नतीजों के बारे में भी चेतावनी दी, और बताया कि अगर उस समय कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही होती तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी.