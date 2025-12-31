ETV Bharat / technology

VinFast की V-Green ने HPCL के साथ की साझेदारी, फ्यूल स्टेशन पर बनाएंगे EV चार्जिंग स्टेशन

VinFast की V-Green और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने साझेदारी की घोषणा की है.

VinFast VF7
VinFast VF7 (फोटो - VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने भारतीय बाजार में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं के तहत, पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए एक बड़े टाई-अप की घोषणा की है. VinFast की V-Green और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने भारत में HPCL के चुनिंदा फ्यूल स्टेशनों पर मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है.

इस कोलैबोरेशन के तहत, V-Green कई बाजारों में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए HPCL के रिटेल फ्यूल नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी. बता दें कि HPCL मौजूदा समय में देश भर में 24,400 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन संचालित कर रही है और इसके HP e-Charge ब्रांड के तहत पहले से ही 5,300 से ज़्यादा EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं, साथ ही देश भर में 150 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं.

वहीं, V-Green अपने घरेलू बाज़ार, वियतनाम से एक्सपीरिएंस लेकर आई है, जहां उसने 1.50 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट लगाए हैं. यह कंपनी मार्च 2024 में VinFast के फाउंडर फाम न्हाट वुओंग ने शुरू की थी, जिनकी इस चार्जिंग वेंचर में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

V-Green को VinFast से एक अलग कंपनी के तौर पर अलग किया गया, ताकि यह सिर्फ़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सके, जबकि VinFast ग्लोबल मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिज़नेस को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. बता दें कि कुछ महीने पहले, कार बनाने वाली कंपनी VinFast ने भारतीय बाज़ार में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहनों, VF6 और VF7 को लॉन्च किया था.

TAGGED:

VINFAST V GREEN
VINFAST V GREEN CHARGING STATION
HPCL FUEL PUMP
V GREEN PARTNERSHIP WITH HPCL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.