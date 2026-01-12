ETV Bharat / technology

Vinfast VF6 और VF7 की कीमतों में हुआ इजाफा, कंपनी ने 1.3 लाख रुपये तक बढ़ाए

VinFast India ने अपनी VinFast VF6 और VF7 की कीमतों में बदलाव किया है और इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है.

Vinfast VF6, VF7 prices hiked
Vinfast VF6 और VF7 की कीमतों में इजाफा (फोटो - VinFast India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 2:31 PM IST

हैदराबाद: वियतनामी कार निर्माता कंपनी VinFast India ने साल 2026 के शुरू होते ही, भारतीय बाजार में मौजूद अपनी VinFast VF6 और VF7 की कीमतों में बदलाव किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवीज को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था, और इन्हें इंट्रोडक्टरी कीमत पर उतारा गया था. VinFast VF6 और VF7 की कीमतों में 1.3 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया है.

2026 Vinfast VF6 की नई प्राइस लिस्ट

2026 Vinfast VF6 के वेरिएंट्सनई कीमतपुरानी कीमतकीमत में अंतर
Earth17.29 लाख रुपये16.49 लाख रुपये80,000 रुपये
Wind18.69 लाख रुपये17.79 लाख रुपये90,000 रुपये
Wind Infinity19.19 लाख रुपये18.29 लाख रुपये90,000 रुपये

2026 Vinfast VF6 का पावरट्रेन
VinFast VF6 को कुल तीन वेरिएंट में बेचा जाता है, जबकि तीनों वेरिएंट्स में 59.6kWh बैटरी पैक और फ्रंट-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. इसके बेस Earth ट्रिम में, इसकी मोटर 177hp की पावर और 250Nm का टॉर्क देती है, जबकि इसके हायर-स्पेक Wind और Wind Infinity वेरिएंट में, यह मोटर 204hp की पावर और 310Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

VinFast VF6 के Earth वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 468km है, वहीं ज़्यादा पावरफुल Wind ट्रिम्स की दावा की गई रेंज 463km तक है. इसके बैटरी पैक को 3.3kW और 7.2kW AC चार्जर के साथ-साथ 100kW DC फास्ट चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है. फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर इसकी बैटरी को 10 से 70 प्रतिशत चार्ज करने में सिर्फ़ 25 मिनट लगते हैं.

2026 Vinfast VF7 की नई प्राइस लिस्ट

2026 Vinfast VF7 के वेरिएंट्सनई कीमतपुरानी कीमतकीमत में अंतर
Earth21.89 लाख रुपये20.89 लाख रुपये1 लाख रुपये
Wind24.69 लाख रुपये23.49 लाख रुपये1.2 लाख रुपये
Wind Infinity25.19 लाख रुपये23.99 लाख रुपये1.2 लाख रुपये
Sky AWD26.19 लाख रुपये24.99 लाख रुपये1.2 लाख रुपये
Sky Infinity AWD26.79 लाख रुपये25.49 लाख रुपये1.3 लाख रुपये

2026 Vinfast VF7 का पावरट्रेन
VF7 के पावरट्रेन की बात करें तो इसके बेस Earth वेरिएंट में VF6 जैसा 59.6kWh बैटरी पैक मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोर 170hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करती है. वहीं इसके हायर वेरिएंट्स Wind और Wind Infinity ट्रिम्स में लगी इलेक्ट्रिक मोटर्स 204hp की पावर और 310Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है, जिसे 70kWh के बैटरी पैक से पावर मिलती है.

वहीं, इसके टॉप-स्पेक Sky और Sky Infinity वेरिएंट में वही बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल होता है, लेकिन यह ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ जोड़ा गया है, जिसमें आगे और पीछे दो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई हैं. इनका संयुक्त पावर आउटपुट 353hp की पावर और 500Nm का टॉर्क है.

रेंज की बात करें तो इसके बेस, मिड और टॉप वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज क्रमशः 438km, 532km और 510km है. यह EV 3.3kW AC, 7.2kW AC और 100kW DC चार्जर को भी सपोर्ट करती है, जिसमें बाद वाला छोटे बैटरी पैक को 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज करने में 24 मिनट लेता है. तेज़ 110kW DC चार्जर से, 70kWh बैटरी पैक को 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक 28 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.

