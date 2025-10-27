ETV Bharat / technology

Vinfast VF6 और VF7 की डिलीवरी हुई शुरू, जानें किन राज्यों के ग्राहकों को मिलेगी

VinFast ने भारत में अपने शुरुआती मॉडल - VinFast VF6 और VF7 की डिलीवरी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है.

Vinfast VF7
Vinfast VF7 (फोटो - VinFast India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 11:13 AM IST

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने भारत में अपने शुरुआती मॉडल - VinFast VF6 और VF7 की डिलीवरी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है. इस कारों की शुरुआती खेप कोच्चि, जयपुर और अन्य राज्यों में ग्राहकों तक पहले ही पहुंचा दी गई है.

बता दें कि कंपनी ने अपनी इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों को सितंबर 2025 में लॉन्च किया था, जिसके बाद अब इनकी डिलीवरी शुरू हुई है. कारों की लॉन्च के दौरान ही VinFast ने स्थानीय उत्पादन, रीटेल और सर्विस नेटवर्क के लिए अपनी दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी थी.

इन दोनों मॉडलों को कंपनी के तमिलनाडु स्थित थूथुकुडी कारखाने में असेंबल किया जा रहा है, जहां से यह स्थानीय उत्पादन के साथ-साथ उपमहाद्वीप के अन्य बाजारों में संभावित निर्यात के लिए विनफास्ट का केंद्र होगा.

Vinfast VF6
Vinfast VF6 (फोटो - VinFast India)

VinFast VF6 की कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
VinFast VF6 को कॉम्पैक्ट EV SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है, और इसका लक्ष्य युवा शहरी खरीदार हैं, जो प्रीमियम फीचर्स और अच्छी रेंज की तलाश में हैं, लेकिन 20 लाख रुपये की कीमत सीमा से ज़्यादा नहीं है. VinFast VF6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है, और यह तीन ट्रिम्स - अर्थ, विंड और विंड इनफिनिटी में उपलब्ध है.

इस कार में 59.6 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 198 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. VinFast ARAI प्रमाणित रेंज 468 किमी होने का वादा करता है, और इसकी बैटरी फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक सिर्फ़ 25 मिनट में चार्ज हो जाती है.

यह SUV 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 8.9 सेकंड में पकड़ लेती है, जो शहरी और हाईवे ड्राइविंग के लिए काफ़ी है. इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो VinFast VF6 में आधुनिक और 12.9 इंच की टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा और ADAS सुरक्षा सूट से सुसज्जित की गई है.

Vinfast VF6
Vinfast VF6 (फोटो - VinFast India)

इसमें स्टैंडर्ड तौर पर सात एयरबैग, 190 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 2,730 मिमी का व्हीलबेस दिया गया है, जो इसे स्थिरता और सड़क पर संतोषजनक उपस्थिति प्रदान करता है. VinFast अपने उत्पाद में विश्वास प्रदर्शित करते हुए VF6 पर 7 साल या 1.60 लाख किमी की वारंटी के साथ-साथ लॉन्च चार्जिंग बेनिफिट पैकेज भी दे रहा है.

VinFast VF7 की कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
एक सेगमेंट ऊपर, VinFast VF7 एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो उन खरीदारों के लिए है, जो ज़्यादा पावर, रेंज और जगह चाहते हैं. इस कार की कीमत 20.89 लाख से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसे कुल पांच ट्रिम - Earth, Wind, Wind Infinity, Sky, और Sky Infinity - में पेश किया गया है.

Vinfast VF7
Vinfast VF7 (फोटो - VinFast India)

VinFast VF7 को कुल दो बैटरी पैक - 59.6 kWh और 70.8 kWh - के साथ उतारा गया है. इसमें 2WD या AWD ड्राइवट्रेन के साथ खरीदा जा सकता है. सबसे निचले वेरिएंट पर इसकी पावर 175 hp और 250 Nm से लेकर AWD वेरिएंट पर 350 bhp और 500 Nm तक है. रेंज-टॉपिंग VF7 5.8 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, और इसकी रेंज 510 किमी तक होने का दावा किया गया है.

